14:25 14.10.2022 (обновлено: 17:28 14.10.2022)
США не смогут пройти через Белоруссию под Москву, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск не допустит реализации планов США пройти через Белоруссию под Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не допустит реализации планов США пройти через республику под Москву.
"Даже если нас туда втянут (в военные действия. — Прим. ред.), мы сможем противостоять, мы удержим это направление. Понятно, <...> американцы заявляют на посиделках в Варшаве: "Мы пойдем прямо". Не хочу называть источники… Мы это видим и слышим. Что значит "прямо" из Варшавы? Это значит — через Беларусь. Это у них вряд ли получится", — сказал Лукашенко в интервью российскому Первому каналу. Отрывок беседы опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о направлении "через Беларусь под Москву", Лукашенко ответил утвердительно.
"Куда ж еще? Мы это видим, слышим, нас это беспокоит. Поэтому пытаемся этому противостоять", — констатировал он.
Ранее глава МИД Белоруссии заявил, что в стране вводится режим контртеррористической операции. После этого в СМИ появилась информация со ссылкой на источники в КГБ, которые опровергали слова министра. Как позже заявил Лукашенко, речь идет о режиме повышенной террористической опасности.
Как стало известно в начале недели, Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск и формирование этой группировки уже идет.
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