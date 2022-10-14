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США не смогут пройти через Белоруссию под Москву, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2022
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США не смогут пройти через Белоруссию под Москву, заявил Лукашенко
США не смогут пройти через Белоруссию под Москву, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2022
США не смогут пройти через Белоруссию под Москву, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не допустит реализации планов США пройти через республику под Москву. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:25
2022-10-14T17:28
в мире
сша
белоруссия
александр лукашенко
россия
нато
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МИНСК, 14 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не допустит реализации планов США пройти через республику под Москву."Даже если нас туда втянут (в военные действия. — Прим. ред.), мы сможем противостоять, мы удержим это направление. Понятно, &lt;...&gt; американцы заявляют на посиделках в Варшаве: "Мы пойдем прямо". Не хочу называть источники… Мы это видим и слышим. Что значит "прямо" из Варшавы? Это значит — через Беларусь. Это у них вряд ли получится", — сказал Лукашенко в интервью российскому Первому каналу. Отрывок беседы опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о направлении "через Беларусь под Москву", Лукашенко ответил утвердительно. "Куда ж еще? Мы это видим, слышим, нас это беспокоит. Поэтому пытаемся этому противостоять", — констатировал он.Ранее глава МИД Белоруссии заявил, что в стране вводится режим контртеррористической операции. После этого в СМИ появилась информация со ссылкой на источники в КГБ, которые опровергали слова министра. Как позже заявил Лукашенко, речь идет о режиме повышенной террористической опасности.Как стало известно в начале недели, Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск и формирование этой группировки уже идет.
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в мире, сша, белоруссия, александр лукашенко, россия, нато
В мире, США, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, НАТО
14:25 14.10.2022 (обновлено: 17:28 14.10.2022)
 
США не смогут пройти через Белоруссию под Москву, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск не допустит реализации планов США пройти через Белоруссию под Москву

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не допустит реализации планов США пройти через республику под Москву.
"Даже если нас туда втянут (в военные действия. — Прим. ред.), мы сможем противостоять, мы удержим это направление. Понятно, <...> американцы заявляют на посиделках в Варшаве: "Мы пойдем прямо". Не хочу называть источники… Мы это видим и слышим. Что значит "прямо" из Варшавы? Это значит — через Беларусь. Это у них вряд ли получится", — сказал Лукашенко в интервью российскому Первому каналу. Отрывок беседы опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о направлении "через Беларусь под Москву", Лукашенко ответил утвердительно.
"Куда ж еще? Мы это видим, слышим, нас это беспокоит. Поэтому пытаемся этому противостоять", — констатировал он.
Ранее глава МИД Белоруссии заявил, что в стране вводится режим контртеррористической операции. После этого в СМИ появилась информация со ссылкой на источники в КГБ, которые опровергали слова министра. Как позже заявил Лукашенко, речь идет о режиме повышенной террористической опасности.
Как стало известно в начале недели, Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск и формирование этой группировки уже идет.
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В миреСШАБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссияНАТО
 
 
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