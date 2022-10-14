https://ria.ru/20221014/belorussiya-1824041608.html

США не смогут пройти через Белоруссию под Москву, заявил Лукашенко

США не смогут пройти через Белоруссию под Москву, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2022

США не смогут пройти через Белоруссию под Москву, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не допустит реализации планов США пройти через республику под Москву. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:25

2022-10-14T14:25

2022-10-14T17:28

в мире

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белоруссия

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 14 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не допустит реализации планов США пройти через республику под Москву."Даже если нас туда втянут (в военные действия. — Прим. ред.), мы сможем противостоять, мы удержим это направление. Понятно, <...> американцы заявляют на посиделках в Варшаве: "Мы пойдем прямо". Не хочу называть источники… Мы это видим и слышим. Что значит "прямо" из Варшавы? Это значит — через Беларусь. Это у них вряд ли получится", — сказал Лукашенко в интервью российскому Первому каналу. Отрывок беседы опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о направлении "через Беларусь под Москву", Лукашенко ответил утвердительно. "Куда ж еще? Мы это видим, слышим, нас это беспокоит. Поэтому пытаемся этому противостоять", — констатировал он.Ранее глава МИД Белоруссии заявил, что в стране вводится режим контртеррористической операции. После этого в СМИ появилась информация со ссылкой на источники в КГБ, которые опровергали слова министра. Как позже заявил Лукашенко, речь идет о режиме повышенной террористической опасности.Как стало известно в начале недели, Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск и формирование этой группировки уже идет.

https://ria.ru/20211209/ssha-1763009488.html

сша

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, белоруссия, александр лукашенко, россия, нато