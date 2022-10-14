https://ria.ru/20221014/belorussiya-1823923900.html

Белоруссия усилила контроль на внешних границах

Белоруссия усилила контроль на внешних границах - РИА Новости, 14.10.2022

Белоруссия усилила контроль на внешних границах

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в рамках введенного в стране режима контртеррористической операции осуществляется усиленный контроль за... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:22

2022-10-14T10:22

2022-10-14T11:41

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в рамках введенного в стране режима контртеррористической операции осуществляется усиленный контроль за обстановкой и на внешнем периметре границ.Ранее Макей в интервью газете "Известия" заявил, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств."Было объявлено, что в связи с тем массивом информации, поступающей извне, относительно возможных провокаций на прилегающей территории нашей страны, вплоть до того, что была информация о возможной попытке провокационного захвата отдельных частей территории Беларуси, было принято решение ввести так называемый режим контртеррористической операции, что и было сделано. В рамках этого режима осуществляются усиленный контроль за обстановкой, усиленный контроль на внешнем периметре границ", - приводит слова Макея в пятницу агентство Белта.Министр напомнил, что ранее президент Белоруссии провел ряд совещаний с сотрудниками, руководителями правоохранительных ведомств, спецслужб, руководством вооруженных сил, в ходе которых заслушал информацию о ситуации, которая складывается вокруг республики."Не секрет - об этом говорили руководители наших спецслужб, - что мы получили информацию о подготовке ряда провокационных действий в отношении Беларуси. Со всех возможных направлений, кроме восточного, естественно. С учетом этого президент Беларуси как ответственный руководитель, который должен заботиться о безопасности государства и граждан, конечно же, принял соответствующее решение для того, чтобы противостоять возможным провокационным попыткам", - сказал Макей.Отвечая на вопрос, приведет ли решение о контртеррористических мероприятиях к напряжению между Белоруссией и соседними государствами, он призвал посмотреть, что происходит на западных и южной границах."Если политики будут так безответственно действовать, то можно скатиться и в пропасть третьей мировой войны. Но президент Беларуси четко сказал: во-первых, мы не хотим вовлекаться ни в какую горячую войну; а во-вторых, мы сделаем все, чтобы защитить нашу страну, каждый метр нашей земли и наших граждан. Кто бы ни пытался нагнетать истерию, поверьте, не Беларусь будет в этом виновата", - добавил Макей.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее на совещании с военными и силовым блоком поручил провести контртеррористические мероприятия, а также поручил силовикам проработать возможный комплекс мер по контролю за складывающейся военно-политической ситуацией и реагированию на нее.

https://ria.ru/20221014/lukashenko-1823916010.html

https://ria.ru/20221014/sng-1823928118.html

https://ria.ru/20221013/oon-1823856278.html

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