https://ria.ru/20221014/belorussiya-1823879187.html

В Белоруссии ввели режим КТО

В Белоруссии ввели режим КТО - РИА Новости, 14.10.2022

В Белоруссии ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии, силовые ведомства готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств, заявил... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T01:40

2022-10-14T01:40

2022-10-14T05:33

белоруссия

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владимир макей

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мвд белоруссии

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии, силовые ведомства готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств, заявил глава МИД республики Владимир Макей.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "в Польше, Литве, Украине была начата подготовка боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа" в республике. В понедельник он поручил провести контртеррористические мероприятия и проработать возможный комплекс мер по контролю за складывающейся военно-политической ситуацией и реагированию на нее.Глава МИД подтвердил наличие информации, что "отдельные сопредельные государства планируют провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков" белорусской территории.Как отметил Макей, принятые меры необходимы для безопасности граждан, "чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта". Белорусская армия, правоохранительные органы и спецслужбы готовы ответить на любые провокации соседних государств, заверил министр.Во вторник пресс-служба МВД Белоруссии сообщала, что ведомство проводит учения, которые связаны с осложнением военно-политической обстановки.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале октября заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в спецоперации на Украине, задача Минска — не допустить удары по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии. Глава белорусского МИД Владимир Макей в конце сентября заявлял, что Белоруссия не собирается наносить удар по Украине и заинтересована в прекращении конфликта как можно скорее.

https://ria.ru/20221013/front-1823729260.html

https://ria.ru/20221013/belorussiya-1823715974.html

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белоруссия, в мире, владимир макей , александр лукашенко, украина, польша, мвд белоруссии