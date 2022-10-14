https://ria.ru/20221014/banki-1823949144.html

Центробанк аннулировал лицензию у "Объединенного банка Республики"

Центробанк аннулировал лицензию у "Объединенного банка Республики" - РИА Новости, 14.10.2022

Центробанк аннулировал лицензию у "Объединенного банка Республики"

Банк России с 14 октября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Объединенный банк Республики" (ОБР), говорится в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:30

2022-10-14T11:30

2022-10-14T12:58

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Банк России с 14 октября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Объединенный банк Республики" (ОБР), говорится в сообщении регулятора."Основанием для аннулирования лицензии у КБ "ОБР" (ООО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации", - сообщил ЦБ.Уточняется, что ОБР по величине активов занимал 344-е место в банковской системе РФ. Он также участвует в системе страхования вкладов.Банк России также отметил, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

https://ria.ru/20210924/litsenziya-1751583667.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф)