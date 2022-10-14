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Центробанк аннулировал лицензию у "Объединенного банка Республики" - РИА Новости, 14.10.2022
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Центробанк аннулировал лицензию у "Объединенного банка Республики"
Центробанк аннулировал лицензию у "Объединенного банка Республики" - РИА Новости, 14.10.2022
Центробанк аннулировал лицензию у "Объединенного банка Республики"
Банк России с 14 октября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Объединенный банк Республики" (ОБР), говорится в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:30
2022-10-14T12:58
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Банк России с 14 октября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Объединенный банк Республики" (ОБР), говорится в сообщении регулятора."Основанием для аннулирования лицензии у КБ "ОБР" (ООО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации", - сообщил ЦБ.Уточняется, что ОБР по величине активов занимал 344-е место в банковской системе РФ. Он также участвует в системе страхования вкладов.Банк России также отметил, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
https://ria.ru/20210924/litsenziya-1751583667.html
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
11:30 14.10.2022 (обновлено: 12:58 14.10.2022)
 
Центробанк аннулировал лицензию у "Объединенного банка Республики"

Банк России с 14 октября аннулировал лицензию у "Объединенного банка Республики"

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Банк России с 14 октября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Объединенный банк Республики" (ОБР), говорится в сообщении регулятора.
"Основанием для аннулирования лицензии у КБ "ОБР" (ООО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации", - сообщил ЦБ.
Уточняется, что ОБР по величине активов занимал 344-е место в банковской системе РФ. Он также участвует в системе страхования вкладов.
Банк России также отметил, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября 2021, 11:17
ЦБ аннулировал лицензию небанковской кредитной организации "Финчер"
 
ЭкономикаТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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