https://ria.ru/20221014/banki-1823949144.html
Центробанк аннулировал лицензию у "Объединенного банка Республики"
Центробанк аннулировал лицензию у "Объединенного банка Республики" - РИА Новости, 14.10.2022
Центробанк аннулировал лицензию у "Объединенного банка Республики"
Банк России с 14 октября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Объединенный банк Республики" (ОБР), говорится в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:30
2022-10-14T11:30
2022-10-14T12:58
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Банк России с 14 октября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Объединенный банк Республики" (ОБР), говорится в сообщении регулятора."Основанием для аннулирования лицензии у КБ "ОБР" (ООО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации", - сообщил ЦБ.Уточняется, что ОБР по величине активов занимал 344-е место в банковской системе РФ. Он также участвует в системе страхования вкладов.Банк России также отметил, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
https://ria.ru/20210924/litsenziya-1751583667.html
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
11:30 14.10.2022 (обновлено: 12:58 14.10.2022)
Центробанк аннулировал лицензию у "Объединенного банка Республики"
Банк России с 14 октября аннулировал лицензию у "Объединенного банка Республики"