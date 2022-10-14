https://ria.ru/20221014/aziya-1824116991.html

Лидеры России и Центральной Азии обсудили цифровую трансформацию

Лидеры России и Центральной Азии обсудили цифровую трансформацию - РИА Новости, 14.10.2022

Лидеры России и Центральной Азии обсудили цифровую трансформацию

Лидеры России и стран Центральной Азии подчеркивают важность углубления сотрудничества в сфере цифровой трансформации, следует из совместного заявления глав... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:55

2022-10-14T16:55

2022-10-14T16:55

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центральная азия

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Лидеры России и стран Центральной Азии подчеркивают важность углубления сотрудничества в сфере цифровой трансформации, следует из совместного заявления глав государств.В Астане в пятницу прошел первый саммит в формате "Россия – Центральная Азия", по его итогам участники встречи приняли совместное заявление.Президенты намерены прилагать усилия для развития и укрепления сотрудничества в области массовых коммуникаций в целях обмена контентом, проведения совместных мероприятий, а также организации стажировок и повышения квалификации журналистов из России и стран Центральноазиатского региона.

https://ria.ru/20221014/sammit-1824114051.html

https://ria.ru/20220824/mintsifry-1811828420.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, центральная азия, астана