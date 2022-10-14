Лидеры России и Центральной Азии обсудили цифровую трансформацию
Лидеры России и Центральной Азии отметили важность сотрудничества в цифровой трансформации
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкЦентральный пульт управления завода "Еврохим ВолгаКалий" в Волгоградской области
Центральный пульт управления завода "Еврохим ВолгаКалий" в Волгоградской области. Архивное фото
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Лидеры России и стран Центральной Азии подчеркивают важность углубления сотрудничества в сфере цифровой трансформации, следует из совместного заявления глав государств.
В Астане в пятницу прошел первый саммит в формате "Россия – Центральная Азия", по его итогам участники встречи приняли совместное заявление.
"Придаем большое значение углублению сотрудничества в сфере цифровой трансформации различных сфер общественной жизни с целью повышения качества услуг, оказываемых гражданам", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте Кремля.
Президенты намерены прилагать усилия для развития и укрепления сотрудничества в области массовых коммуникаций в целях обмена контентом, проведения совместных мероприятий, а также организации стажировок и повышения квалификации журналистов из России и стран Центральноазиатского региона.
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