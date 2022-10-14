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Лидеры России и Центральной Азии обсудили цифровую трансформацию - РИА Новости, 14.10.2022
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Лидеры России и Центральной Азии обсудили цифровую трансформацию
Лидеры России и Центральной Азии обсудили цифровую трансформацию - РИА Новости, 14.10.2022
Лидеры России и Центральной Азии обсудили цифровую трансформацию
Лидеры России и стран Центральной Азии подчеркивают важность углубления сотрудничества в сфере цифровой трансформации, следует из совместного заявления глав... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:55
2022-10-14T16:55
в мире
россия
центральная азия
астана
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Лидеры России и стран Центральной Азии подчеркивают важность углубления сотрудничества в сфере цифровой трансформации, следует из совместного заявления глав государств.В Астане в пятницу прошел первый саммит в формате "Россия – Центральная Азия", по его итогам участники встречи приняли совместное заявление.Президенты намерены прилагать усилия для развития и укрепления сотрудничества в области массовых коммуникаций в целях обмена контентом, проведения совместных мероприятий, а также организации стажировок и повышения квалификации журналистов из России и стран Центральноазиатского региона.
https://ria.ru/20221014/sammit-1824114051.html
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в мире, россия, центральная азия, астана
В мире, Россия, Центральная Азия, Астана
16:55 14.10.2022
 
Лидеры России и Центральной Азии обсудили цифровую трансформацию

Лидеры России и Центральной Азии отметили важность сотрудничества в цифровой трансформации

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкЦентральный пульт управления завода "Еврохим ВолгаКалий" в Волгоградской области
Центральный пульт управления завода Еврохим ВолгаКалий в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Центральный пульт управления завода "Еврохим ВолгаКалий" в Волгоградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Лидеры России и стран Центральной Азии подчеркивают важность углубления сотрудничества в сфере цифровой трансформации, следует из совместного заявления глав государств.
В Астане в пятницу прошел первый саммит в формате "Россия – Центральная Азия", по его итогам участники встречи приняли совместное заявление.
Церемония совместного фотографирования глав государств - участников Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 16:49
Лидеры России и Центральной Азии договорились о сотрудничестве
"Придаем большое значение углублению сотрудничества в сфере цифровой трансформации различных сфер общественной жизни с целью повышения качества услуг, оказываемых гражданам", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте Кремля.
Президенты намерены прилагать усилия для развития и укрепления сотрудничества в области массовых коммуникаций в целях обмена контентом, проведения совместных мероприятий, а также организации стажировок и повышения квалификации журналистов из России и стран Центральноазиатского региона.
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24 августа, 14:20
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