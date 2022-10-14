https://ria.ru/20221014/aviabilety-1823590600.html

Россияне стали чаще покупать авиабилеты за рубеж на ноябрьские праздники

Россияне стали чаще покупать авиабилеты за рубеж на ноябрьские праздники - РИА Новости, 14.10.2022

Россияне стали чаще покупать авиабилеты за рубеж на ноябрьские праздники

Доля покупок билетов из России на популярные зарубежные курорты на ноябрьские праздники выросла за год вдвое, в 2021 году показатель находился на уровне 22... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T04:16

2022-10-14T04:16

2022-10-14T04:16

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Доля покупок билетов из России на популярные зарубежные курорты на ноябрьские праздники выросла за год вдвое, в 2021 году показатель находился на уровне 22 процентов, сейчас же уже — 43 процентов, говорится в исследовании сервиса по бронированию билетов Aviasales, которое есть у РИА Новости.Аналитики уточнили, что топ популярных туристических направлений на ближайшие праздники впервые с доковидного периода возглавил Таиланд со средним чеком бронирования 71 тысяча рублей туда-обратно на одного человека. "Следом идет Турция с чеком в 38,6 тысячи рублей. Арабские Эмираты заняли третью строчку по количеству бронирований. Авиабилеты туда и обратно покупали в среднем за 57,9 тысячи рублей", — уточнили в сервисе.По данным исследования, чаще россияне стали летать с туристическими целями в Армению. Это направление занимает четвертую строчку. Средний чек бронирования туда-обратно — 19,7 тысячи рублей. "Топ-5 стран замыкает Израиль со средним чеком 44,8 тысячи рублей", — заключили аналитики.

https://ria.ru/20221012/shrilanka-1823031696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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