https://ria.ru/20221014/aviabilety-1823590600.html
Россияне стали чаще покупать авиабилеты за рубеж на ноябрьские праздники
Россияне стали чаще покупать авиабилеты за рубеж на ноябрьские праздники - РИА Новости, 14.10.2022
Россияне стали чаще покупать авиабилеты за рубеж на ноябрьские праздники
Доля покупок билетов из России на популярные зарубежные курорты на ноябрьские праздники выросла за год вдвое, в 2021 году показатель находился на уровне 22... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T04:16
2022-10-14T04:16
2022-10-14T04:16
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
турция
армения
оаэ
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_247c78cb8f1338678e9ab0d09aa0dbeb.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Доля покупок билетов из России на популярные зарубежные курорты на ноябрьские праздники выросла за год вдвое, в 2021 году показатель находился на уровне 22 процентов, сейчас же уже — 43 процентов, говорится в исследовании сервиса по бронированию билетов Aviasales, которое есть у РИА Новости.Аналитики уточнили, что топ популярных туристических направлений на ближайшие праздники впервые с доковидного периода возглавил Таиланд со средним чеком бронирования 71 тысяча рублей туда-обратно на одного человека. "Следом идет Турция с чеком в 38,6 тысячи рублей. Арабские Эмираты заняли третью строчку по количеству бронирований. Авиабилеты туда и обратно покупали в среднем за 57,9 тысячи рублей", — уточнили в сервисе.По данным исследования, чаще россияне стали летать с туристическими целями в Армению. Это направление занимает четвертую строчку. Средний чек бронирования туда-обратно — 19,7 тысячи рублей. "Топ-5 стран замыкает Израиль со средним чеком 44,8 тысячи рублей", — заключили аналитики.
https://ria.ru/20221012/shrilanka-1823031696.html
таиланд
турция
армения
оаэ
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00fb506efee10893ae07297e43009886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, турция, армения, оаэ, израиль, туристы, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Турция, Армения, ОАЭ, Израиль, туристы, Отдых на море, куда можно лететь
Россияне стали чаще покупать авиабилеты за рубеж на ноябрьские праздники
Доля продаж билетов за рубеж на ноябрьские праздники выросла в России вдвое