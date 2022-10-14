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Россияне стали чаще покупать авиабилеты за рубеж на ноябрьские праздники - РИА Новости, 14.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221014/aviabilety-1823590600.html
Россияне стали чаще покупать авиабилеты за рубеж на ноябрьские праздники
Россияне стали чаще покупать авиабилеты за рубеж на ноябрьские праздники - РИА Новости, 14.10.2022
Россияне стали чаще покупать авиабилеты за рубеж на ноябрьские праздники
Доля покупок билетов из России на популярные зарубежные курорты на ноябрьские праздники выросла за год вдвое, в 2021 году показатель находился на уровне 22... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T04:16
2022-10-14T04:16
туризм
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оаэ
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Доля покупок билетов из России на популярные зарубежные курорты на ноябрьские праздники выросла за год вдвое, в 2021 году показатель находился на уровне 22 процентов, сейчас же уже — 43 процентов, говорится в исследовании сервиса по бронированию билетов Aviasales, которое есть у РИА Новости.Аналитики уточнили, что топ популярных туристических направлений на ближайшие праздники впервые с доковидного периода возглавил Таиланд со средним чеком бронирования 71 тысяча рублей туда-обратно на одного человека. "Следом идет Турция с чеком в 38,6 тысячи рублей. Арабские Эмираты заняли третью строчку по количеству бронирований. Авиабилеты туда и обратно покупали в среднем за 57,9 тысячи рублей", — уточнили в сервисе.По данным исследования, чаще россияне стали летать с туристическими целями в Армению. Это направление занимает четвертую строчку. Средний чек бронирования туда-обратно — 19,7 тысячи рублей. "Топ-5 стран замыкает Израиль со средним чеком 44,8 тысячи рублей", — заключили аналитики.
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туризм, новости - туризм, таиланд, турция, армения, оаэ, израиль, туристы, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Турция, Армения, ОАЭ, Израиль, туристы, Отдых на море, куда можно лететь
04:16 14.10.2022
 
Россияне стали чаще покупать авиабилеты за рубеж на ноябрьские праздники

Доля продаж билетов за рубеж на ноябрьские праздники выросла в России вдвое

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Доля покупок билетов из России на популярные зарубежные курорты на ноябрьские праздники выросла за год вдвое, в 2021 году показатель находился на уровне 22 процентов, сейчас же уже — 43 процентов, говорится в исследовании сервиса по бронированию билетов Aviasales, которое есть у РИА Новости.
Аналитики уточнили, что топ популярных туристических направлений на ближайшие праздники впервые с доковидного периода возглавил Таиланд со средним чеком бронирования 71 тысяча рублей туда-обратно на одного человека.
"Следом идет Турция с чеком в 38,6 тысячи рублей. Арабские Эмираты заняли третью строчку по количеству бронирований. Авиабилеты туда и обратно покупали в среднем за 57,9 тысячи рублей", — уточнили в сервисе.
По данным исследования, чаще россияне стали летать с туристическими целями в Армению. Это направление занимает четвертую строчку. Средний чек бронирования туда-обратно — 19,7 тысячи рублей. "Топ-5 стран замыкает Израиль со средним чеком 44,8 тысячи рублей", — заключили аналитики.
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