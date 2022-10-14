https://ria.ru/20221014/artemovsk-1823960086.html
Силы ЛНР заявили об активных боях на окраинах Артемовска
Силы ЛНР заявили об активных боях на окраинах Артемовска - РИА Новости, 14.10.2022
Силы ЛНР заявили об активных боях на окраинах Артемовска
На окраинах Артемовска завязались городские бои, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:59
2022-10-14T11:59
2022-10-14T12:49
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
артемовск
донецкая народная республика
в мире
андрей марочко
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. На окраинах Артемовска завязались городские бои, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."Сейчас на окраинах населенного пункта Артемовск активно идут городские бои. В основном огрызаются наемники, которым платят за это деньги. Украинские военнослужащие на позициях ведут себя более пассивно", — рассказал собеседник агентства.По его словам, группировка существенно продвинулась. Военным, как утверждает Марочко, удалось оттеснить противника в западную и северо-западную части города.Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР является важным транспортным узлом. Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград, находящиеся примерно в шести километрах от Артемовска.
https://ria.ru/20221014/minirovanie-1823915078.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, артемовск, донецкая народная республика, в мире, андрей марочко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Артемовск, Донецкая Народная Республика, В мире, Андрей Марочко, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:59 14.10.2022 (обновлено: 12:49 14.10.2022)
Силы ЛНР заявили об активных боях на окраинах Артемовска
Представитель ЛНР Марочко заявил об активных боях на окраинах Артемовска