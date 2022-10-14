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Силы ЛНР заявили об активных боях на окраинах Артемовска - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/artemovsk-1823960086.html
Силы ЛНР заявили об активных боях на окраинах Артемовска
Силы ЛНР заявили об активных боях на окраинах Артемовска - РИА Новости, 14.10.2022
Силы ЛНР заявили об активных боях на окраинах Артемовска
На окраинах Артемовска завязались городские бои, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:59
2022-10-14T12:49
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
артемовск
донецкая народная республика
в мире
андрей марочко
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. На окраинах Артемовска завязались городские бои, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."Сейчас на окраинах населенного пункта Артемовск активно идут городские бои. В основном огрызаются наемники, которым платят за это деньги. Украинские военнослужащие на позициях ведут себя более пассивно", — рассказал собеседник агентства.По его словам, группировка существенно продвинулась. Военным, как утверждает Марочко, удалось оттеснить противника в западную и северо-западную части города.Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР является важным транспортным узлом. Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград, находящиеся примерно в шести километрах от Артемовска.
https://ria.ru/20221014/minirovanie-1823915078.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
артемовск
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луганская народная республика, артемовск, донецкая народная республика, в мире, андрей марочко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Артемовск, Донецкая Народная Республика, В мире, Андрей Марочко, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:59 14.10.2022 (обновлено: 12:49 14.10.2022)
 
Силы ЛНР заявили об активных боях на окраинах Артемовска

Представитель ЛНР Марочко заявил об активных боях на окраинах Артемовска

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. На окраинах Артемовска завязались городские бои, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Сейчас на окраинах населенного пункта Артемовск активно идут городские бои. В основном огрызаются наемники, которым платят за это деньги. Украинские военнослужащие на позициях ведут себя более пассивно", — рассказал собеседник агентства.
Боец Народной милиции ЛНР снаряжает ленту для гранатомета АГС в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 09:56Специальная военная операция на Украине
Украинские войска минировали гражданские объекты в ДНР, сообщил Марочко
По его словам, группировка существенно продвинулась. Военным, как утверждает Марочко, удалось оттеснить противника в западную и северо-западную части города.
Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР является важным транспортным узлом.
Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград, находящиеся примерно в шести километрах от Артемовска.
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22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВ миреАндрей МарочкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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