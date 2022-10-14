https://ria.ru/20221014/artemovsk-1823960086.html

Силы ЛНР заявили об активных боях на окраинах Артемовска

Силы ЛНР заявили об активных боях на окраинах Артемовска - РИА Новости, 14.10.2022

Силы ЛНР заявили об активных боях на окраинах Артемовска

На окраинах Артемовска завязались городские бои, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:59

2022-10-14T11:59

2022-10-14T12:49

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

артемовск

донецкая народная республика

в мире

андрей марочко

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. На окраинах Артемовска завязались городские бои, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."Сейчас на окраинах населенного пункта Артемовск активно идут городские бои. В основном огрызаются наемники, которым платят за это деньги. Украинские военнослужащие на позициях ведут себя более пассивно", — рассказал собеседник агентства.По его словам, группировка существенно продвинулась. Военным, как утверждает Марочко, удалось оттеснить противника в западную и северо-западную части города.Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР является важным транспортным узлом. Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград, находящиеся примерно в шести километрах от Артемовска.

https://ria.ru/20221014/minirovanie-1823915078.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

артемовск

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

луганская народная республика, артемовск, донецкая народная республика, в мире, андрей марочко, ситуация в днр и лнр