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Аксенов прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ - РИА Новости, 14.10.2022
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Аксенов прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ
Аксенов прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ - РИА Новости, 14.10.2022
Аксенов прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал антироссийскую резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) мусорным решением и добавил, что никакой юридической... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:06
2022-10-14T11:06
в мире
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парламентская ассамблея совета европы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал антироссийскую резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) мусорным решением и добавил, что никакой юридической силы она не имеет.Ранее ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в "пособничестве терроризму". В документе также предлагается создать специальный международный трибунал для расследования действий России на Украине, а также предоставить Киеву системы ПВО и финансировать восстановление страны."Очередное мусорное решение, рожденное русофобской помойкой Европы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, резолюция принята после того, как Украина совершила теракт на Крымском мосту, убила многие тысячи мирных людей из оружия, поставленного Европой и США, пыталась организовать десятки других терактов, в числе которых диверсии на атомных объектах и расстрел гражданского самолета из ПЗРК."И вот итог. Они обвинили в терроризме... Россию. Это даже не лицемерие, это скотство, беснование и полная потеря человеческого облика. И да, никакого значения и никакой юридической силы резолюция ПАСЕ не имеет. Это очередной образец совершенно безумной, тупой и бессовестной пропаганды", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20221013/rezolyutsiya-1823862328.html
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в мире, сергей аксенов (политик), россия, украина, киев, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Сергей Аксенов (политик), Россия, Украина, Киев, Парламентская ассамблея Совета Европы
11:06 14.10.2022
 
Аксенов прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ

Глава Крыма Аксенов назвал антироссийскую резолюцию ПАСЕ мусорным решением

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал антироссийскую резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) мусорным решением и добавил, что никакой юридической силы она не имеет.
Ранее ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в "пособничестве терроризму". В документе также предлагается создать специальный международный трибунал для расследования действий России на Украине, а также предоставить Киеву системы ПВО и финансировать восстановление страны.
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ПАСЕ обвинила российские партии в "пособничестве терроризму"
"Очередное мусорное решение, рожденное русофобской помойкой Европы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, резолюция принята после того, как Украина совершила теракт на Крымском мосту, убила многие тысячи мирных людей из оружия, поставленного Европой и США, пыталась организовать десятки других терактов, в числе которых диверсии на атомных объектах и расстрел гражданского самолета из ПЗРК.
"И вот итог. Они обвинили в терроризме... Россию. Это даже не лицемерие, это скотство, беснование и полная потеря человеческого облика. И да, никакого значения и никакой юридической силы резолюция ПАСЕ не имеет. Это очередной образец совершенно безумной, тупой и бессовестной пропаганды", - подчеркнул Аксенов.
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В миреСергей Аксенов (политик)РоссияУкраинаКиевПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
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