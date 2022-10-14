https://ria.ru/20221014/aksenov-1823939494.html

Аксенов прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ

Аксенов прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ - РИА Новости, 14.10.2022

Аксенов прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал антироссийскую резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) мусорным решением и добавил, что никакой юридической... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:06

2022-10-14T11:06

2022-10-14T11:06

в мире

сергей аксенов (политик)

россия

украина

киев

парламентская ассамблея совета европы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601518327_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_d58ece53d756efe85e85c793d566ba95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал антироссийскую резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) мусорным решением и добавил, что никакой юридической силы она не имеет.Ранее ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в "пособничестве терроризму". В документе также предлагается создать специальный международный трибунал для расследования действий России на Украине, а также предоставить Киеву системы ПВО и финансировать восстановление страны."Очередное мусорное решение, рожденное русофобской помойкой Европы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, резолюция принята после того, как Украина совершила теракт на Крымском мосту, убила многие тысячи мирных людей из оружия, поставленного Европой и США, пыталась организовать десятки других терактов, в числе которых диверсии на атомных объектах и расстрел гражданского самолета из ПЗРК."И вот итог. Они обвинили в терроризме... Россию. Это даже не лицемерие, это скотство, беснование и полная потеря человеческого облика. И да, никакого значения и никакой юридической силы резолюция ПАСЕ не имеет. Это очередной образец совершенно безумной, тупой и бессовестной пропаганды", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20221013/rezolyutsiya-1823862328.html

https://ria.ru/20221013/pase-1823831214.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей аксенов (политик), россия, украина, киев, парламентская ассамблея совета европы