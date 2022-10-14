https://ria.ru/20221014/agrarii-1824066006.html
Аграрии Приангарья получат допсредства на выращивание масличных культур
Аграрии Приангарья получат допсредства на выращивание масличных культур - РИА Новости, 14.10.2022
Аграрии Приангарья получат допсредства на выращивание масличных культур
Более 155 миллионов рублей получат дополнительно сельхозтоваропроизводители масличных культур Приангарья на подготовку к посевной кампании, сообщает... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:12
2022-10-14T15:12
2022-10-14T15:12
иркутская область
экономика
игорь кобзев
иркутская область
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ИРКУТСК, 14 окт – РИА Новости. Более 155 миллионов рублей получат дополнительно сельхозтоваропроизводители масличных культур Приангарья на подготовку к посевной кампании, сообщает пресс-служба правительства региона.Сельхозтоваропроизводители масличных культур Иркутской области в 2022 году получат дополнительную субсидию из федерального и областного бюджетов."Из федерального бюджета дополнительно направлено 149,1 млн рублей, на софинансирование из областного бюджета будет направлено 6,2 млн рублей. Таким образом общий размер поддержки составит 155,3 млн рублей", - говорится в сообщении.По словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, местных производителей масличных культур необходимо поддерживать для сохранения рентабельности производства продукции. Аграрии смогут направить полученные средства на подготовку к весенней посевной кампании следующего года.Иркутская область ежегодно наращивает темпы производства рапса, льна-кудряша, рыжика. Аграрии также пробуют выращивать сою, подбирая сорта и технологии. В 2022 году посевная площадь под масличными культурами в регионе составила 87 тысяч гектаров. Это на 53% больше, чем в 2021 году, и в 7,5 раза больше, чем в 2016 году. В структуре посевных площадей области на них приходится более 10%. В 2021 году в Иркутской области собрали почти 95 тысяч тонн масличных культур. Это на 40% больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20221014/zemletryasenie-1823884955.html
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экономика, игорь кобзев, иркутская область
Иркутская область, Экономика, Игорь Кобзев, Иркутская область
Аграрии Приангарья получат допсредства на выращивание масличных культур
Аграрии Приангарья получат дополнительно 155 миллионов на выращивание масличных культур
ИРКУТСК, 14 окт – РИА Новости. Более 155 миллионов рублей получат дополнительно сельхозтоваропроизводители масличных культур Приангарья на подготовку к посевной кампании, сообщает пресс-служба правительства региона.
Сельхозтоваропроизводители масличных культур Иркутской области
в 2022 году получат дополнительную субсидию из федерального и областного бюджетов.
"Из федерального бюджета дополнительно направлено 149,1 млн рублей, на софинансирование из областного бюджета будет направлено 6,2 млн рублей. Таким образом общий размер поддержки составит 155,3 млн рублей", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева
, местных производителей масличных культур необходимо поддерживать для сохранения рентабельности производства продукции. Аграрии смогут направить полученные средства на подготовку к весенней посевной кампании следующего года.
Иркутская область ежегодно наращивает темпы производства рапса, льна-кудряша, рыжика. Аграрии также пробуют выращивать сою, подбирая сорта и технологии. В 2022 году посевная площадь под масличными культурами в регионе составила 87 тысяч гектаров. Это на 53% больше, чем в 2021 году, и в 7,5 раза больше, чем в 2016 году. В структуре посевных площадей области на них приходится более 10%. В 2021 году в Иркутской области собрали почти 95 тысяч тонн масличных культур. Это на 40% больше, чем годом ранее.