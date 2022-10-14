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Аграрии Приангарья получат допсредства на выращивание масличных культур - РИА Новости, 14.10.2022
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Иркутская область
https://ria.ru/20221014/agrarii-1824066006.html
Аграрии Приангарья получат допсредства на выращивание масличных культур
Аграрии Приангарья получат допсредства на выращивание масличных культур - РИА Новости, 14.10.2022
Аграрии Приангарья получат допсредства на выращивание масличных культур
Более 155 миллионов рублей получат дополнительно сельхозтоваропроизводители масличных культур Приангарья на подготовку к посевной кампании, сообщает... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:12
2022-10-14T15:12
иркутская область
экономика
игорь кобзев
иркутская область
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ИРКУТСК, 14 окт – РИА Новости. Более 155 миллионов рублей получат дополнительно сельхозтоваропроизводители масличных культур Приангарья на подготовку к посевной кампании, сообщает пресс-служба правительства региона.Сельхозтоваропроизводители масличных культур Иркутской области в 2022 году получат дополнительную субсидию из федерального и областного бюджетов."Из федерального бюджета дополнительно направлено 149,1 млн рублей, на софинансирование из областного бюджета будет направлено 6,2 млн рублей. Таким образом общий размер поддержки составит 155,3 млн рублей", - говорится в сообщении.По словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, местных производителей масличных культур необходимо поддерживать для сохранения рентабельности производства продукции. Аграрии смогут направить полученные средства на подготовку к весенней посевной кампании следующего года.Иркутская область ежегодно наращивает темпы производства рапса, льна-кудряша, рыжика. Аграрии также пробуют выращивать сою, подбирая сорта и технологии. В 2022 году посевная площадь под масличными культурами в регионе составила 87 тысяч гектаров. Это на 53% больше, чем в 2021 году, и в 7,5 раза больше, чем в 2016 году. В структуре посевных площадей области на них приходится более 10%. В 2021 году в Иркутской области собрали почти 95 тысяч тонн масличных культур. Это на 40% больше, чем годом ранее.
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экономика, игорь кобзев, иркутская область
Иркутская область, Экономика, Игорь Кобзев, Иркутская область
15:12 14.10.2022
 
Аграрии Приангарья получат допсредства на выращивание масличных культур

Аграрии Приангарья получат дополнительно 155 миллионов на выращивание масличных культур

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкИркутск
Иркутск - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Иркутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 14 окт – РИА Новости. Более 155 миллионов рублей получат дополнительно сельхозтоваропроизводители масличных культур Приангарья на подготовку к посевной кампании, сообщает пресс-служба правительства региона.
Сельхозтоваропроизводители масличных культур Иркутской области в 2022 году получат дополнительную субсидию из федерального и областного бюджетов.
"Из федерального бюджета дополнительно направлено 149,1 млн рублей, на софинансирование из областного бюджета будет направлено 6,2 млн рублей. Таким образом общий размер поддержки составит 155,3 млн рублей", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, местных производителей масличных культур необходимо поддерживать для сохранения рентабельности производства продукции. Аграрии смогут направить полученные средства на подготовку к весенней посевной кампании следующего года.
Иркутская область ежегодно наращивает темпы производства рапса, льна-кудряша, рыжика. Аграрии также пробуют выращивать сою, подбирая сорта и технологии. В 2022 году посевная площадь под масличными культурами в регионе составила 87 тысяч гектаров. Это на 53% больше, чем в 2021 году, и в 7,5 раза больше, чем в 2016 году. В структуре посевных площадей области на них приходится более 10%. В 2021 году в Иркутской области собрали почти 95 тысяч тонн масличных культур. Это на 40% больше, чем годом ранее.
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