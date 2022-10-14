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Задержанный в Дели самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву

Задержанный в Дели самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву - РИА Новости, 14.10.2022

Задержанный в Дели самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву

Задержанный в Нью-Дели из-за сообщения о бомбе самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву в 17:30 (15:00 мск), сообщили РИА Новости в аэропорту индийской столицы. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:13

2022-10-14T16:13

2022-10-14T16:13

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Задержанный в Нью-Дели из-за сообщения о бомбе самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву в 17:30 (15:00 мск), сообщили РИА Новости в аэропорту индийской столицы."Самолет вылетел в 17:30", - сообщили в аэропорту.Как сообщается на сайте аэропорта Шереметьево, самолет должен приземлиться в Москве в 20:54 с почти 12-часовым опозданием от обычного графика.Ранее полиция Дели сообщила, что досматривает прибывший в столицу Индии самолет "Аэрофлота" из-за звонка о заложенной бомбе. В общей сложности с рейса были сняты 386 пассажиров и 16 членов экипажа. Ведется расследование. Позднее ситуационно-кризисный центр МИД РФ сообщил, что взрывчатка на борту задержанного в аэропорту Нью-Дели самолета "Аэрофлота" не найдена.

https://ria.ru/20221004/tailand-1821395360.html

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