https://ria.ru/20221014/abkhaziya-1823982114.html
Лидер Абхазии встретился с российским послом Шургалиным
Лидер Абхазии встретился с российским послом Шургалиным - РИА Новости, 14.10.2022
Лидер Абхазии встретился с российским послом Шургалиным
Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с послом России в республике Михаилом Шургалиным подтвердил договоренности о координации деятельности спецслужб в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:52
2022-10-14T12:52
2022-10-14T12:52
аслан бжания
михаил шургалин
владимир ануа
россия
абхазия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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СУХУМ, 14 окт - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с послом России в республике Михаилом Шургалиным подтвердил договоренности о координации деятельности спецслужб в военной сфере, сообщает в пятницу пресс-служба абхазского лидера.В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной повестки внешнеполитического взаимодействия двух стран."Было подтверждено намерение координации деятельности специальных служб в военной сфере", - говорится в сообщении.Во встрече приняли участие вице-президент Абхазии Бадра Гунба, министр обороны Владимир Ануа, председатель службы госбезопасности Роберт Киут, его заместитель Тимур Ахиба, врио командира 7-й российской военной базы Иван Гребенкин, начальник погрануправления ФСБ России в республике Андрей Кудимов.
https://ria.ru/20221013/abkhaziya-1823719531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аслан бжания, михаил шургалин, владимир ануа, россия, абхазия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Аслан Бжания, Михаил Шургалин, Владимир Ануа, Россия, Абхазия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Лидер Абхазии встретился с российским послом Шургалиным
Лидер Абхазии Бжания подтвердил послу России договоренности о координации спецслужб