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Лидер Абхазии встретился с российским послом Шургалиным - РИА Новости, 14.10.2022
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Лидер Абхазии встретился с российским послом Шургалиным
Лидер Абхазии встретился с российским послом Шургалиным - РИА Новости, 14.10.2022
Лидер Абхазии встретился с российским послом Шургалиным
Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с послом России в республике Михаилом Шургалиным подтвердил договоренности о координации деятельности спецслужб в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:52
2022-10-14T12:52
аслан бжания
михаил шургалин
владимир ануа
россия
абхазия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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СУХУМ, 14 окт - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с послом России в республике Михаилом Шургалиным подтвердил договоренности о координации деятельности спецслужб в военной сфере, сообщает в пятницу пресс-служба абхазского лидера.В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной повестки внешнеполитического взаимодействия двух стран."Было подтверждено намерение координации деятельности специальных служб в военной сфере", - говорится в сообщении.Во встрече приняли участие вице-президент Абхазии Бадра Гунба, министр обороны Владимир Ануа, председатель службы госбезопасности Роберт Киут, его заместитель Тимур Ахиба, врио командира 7-й российской военной базы Иван Гребенкин, начальник погрануправления ФСБ России в республике Андрей Кудимов.
https://ria.ru/20221013/abkhaziya-1823719531.html
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аслан бжания, михаил шургалин, владимир ануа, россия, абхазия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Аслан Бжания, Михаил Шургалин, Владимир Ануа, Россия, Абхазия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
12:52 14.10.2022
 
Лидер Абхазии встретился с российским послом Шургалиным

Лидер Абхазии Бжания подтвердил послу России договоренности о координации спецслужб

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в медиабанкПрезидент Абхазии Аслан Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 14 окт - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с послом России в республике Михаилом Шургалиным подтвердил договоренности о координации деятельности спецслужб в военной сфере, сообщает в пятницу пресс-служба абхазского лидера.
В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной повестки внешнеполитического взаимодействия двух стран.
Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 14:15
Президент Абхазии приказал усилить мобилизационную готовность
"Было подтверждено намерение координации деятельности специальных служб в военной сфере", - говорится в сообщении.
Во встрече приняли участие вице-президент Абхазии Бадра Гунба, министр обороны Владимир Ануа, председатель службы госбезопасности Роберт Киут, его заместитель Тимур Ахиба, врио командира 7-й российской военной базы Иван Гребенкин, начальник погрануправления ФСБ России в республике Андрей Кудимов.
Глава кабмина Абхазии Александр Анкваб - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 00:13
Российская делегация обсудила в Абхазии вопросы двусторонних отношений
 
Аслан БжанияМихаил ШургалинВладимир АнуаРоссияАбхазияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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