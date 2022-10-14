https://ria.ru/20221014/abkhaziya-1823982114.html

Лидер Абхазии встретился с российским послом Шургалиным

Лидер Абхазии встретился с российским послом Шургалиным - РИА Новости, 14.10.2022

Лидер Абхазии встретился с российским послом Шургалиным

Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с послом России в республике Михаилом Шургалиным подтвердил договоренности о координации деятельности спецслужб в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:52

2022-10-14T12:52

2022-10-14T12:52

аслан бжания

михаил шургалин

владимир ануа

россия

абхазия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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СУХУМ, 14 окт - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с послом России в республике Михаилом Шургалиным подтвердил договоренности о координации деятельности спецслужб в военной сфере, сообщает в пятницу пресс-служба абхазского лидера.В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной повестки внешнеполитического взаимодействия двух стран."Было подтверждено намерение координации деятельности специальных служб в военной сфере", - говорится в сообщении.Во встрече приняли участие вице-президент Абхазии Бадра Гунба, министр обороны Владимир Ануа, председатель службы госбезопасности Роберт Киут, его заместитель Тимур Ахиба, врио командира 7-й российской военной базы Иван Гребенкин, начальник погрануправления ФСБ России в республике Андрей Кудимов.

https://ria.ru/20221013/abkhaziya-1823719531.html

https://ria.ru/20221005/abkhaziya-1821585475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

аслан бжания, михаил шургалин, владимир ануа, россия, абхазия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность