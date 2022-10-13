02:30 13.10.2022 (обновлено: 02:37 13.10.2022)
В США забили тревогу из-за поездок американских знаменитостей на Украину
Federalist: инцидент с американской звездой на Украине может перерасти в ядерную войну
© Фото : официальный Telegram-канал Владимира ЗеленскогоВладимир Зеленский и американская актриса Джессика Честейн во время встречи
© Фото : официальный Telegram-канал Владимира Зеленского
Владимир Зеленский и американская актриса Джессика Честейн во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Вашингтон воспримет любой инцидент с американской знаменитостью на Украине как повод перейти к прямому конфликту с Россией, который может перерасти в ядерную войну, пишет обозреватель Federalist Джордан Бойд.
“Таким знаменитостям как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны”, — заявила она.
Обозреватель отмечает, что если кому-то из них во время “увеселительной поездки по Восточной Европе” причинят вред, то Вашингтон использует это как оправдание для втягивания Америки в этот конфликт.
“Американские разжигатели войны, включая президента Джо Байдена, уже грозят эскалацией”, — подчеркивает она.
9 октября, 17:50Маск заявил, что вероятность ядерной войны стремительно растет
По мнению автора, подавляющее большинство американцев не хотят участвовать в том, что может очень быстро перерасти в третью мировую войну.
В августе сообщалось, что американские кинематографисты Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нельсон по приглашению офиса Зеленского посетили Киев и города Бородянка, Ирпень и Гостомель Киевской области. Также на Украину в период с 24 февраля приезжали и другие голливудские знаменитости, в частности, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Бен Стиллер и Джессика Честейн.
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он
Глава МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках подобного сценария, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения ядерных сил.
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