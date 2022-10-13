https://ria.ru/20221013/znamenitosti-1823560368.html

В США забили тревогу из-за поездок американских знаменитостей на Украину

В США забили тревогу из-за поездок американских знаменитостей на Украину - РИА Новости, 13.10.2022

В США забили тревогу из-за поездок американских знаменитостей на Украину

Вашингтон воспримет любой инцидент с американской знаменитостью на Украине как повод перейти к прямому конфликту с Россией, который может перерасти в ядерную... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T02:30

2022-10-13T02:30

2022-10-13T02:37

в мире

украина

джессика честейн

шон пенн

анджелина джоли (войт)

сша

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Вашингтон воспримет любой инцидент с американской знаменитостью на Украине как повод перейти к прямому конфликту с Россией, который может перерасти в ядерную войну, пишет обозреватель Federalist Джордан Бойд.Обозреватель отмечает, что если кому-то из них во время “увеселительной поездки по Восточной Европе” причинят вред, то Вашингтон использует это как оправдание для втягивания Америки в этот конфликт.“Американские разжигатели войны, включая президента Джо Байдена, уже грозят эскалацией”, — подчеркивает она.По мнению автора, подавляющее большинство американцев не хотят участвовать в том, что может очень быстро перерасти в третью мировую войну.В августе сообщалось, что американские кинематографисты Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нельсон по приглашению офиса Зеленского посетили Киев и города Бородянка, Ирпень и Гостомель Киевской области. Также на Украину в период с 24 февраля приезжали и другие голливудские знаменитости, в частности, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Бен Стиллер и Джессика Честейн.В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал онГлава МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках подобного сценария, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения ядерных сил.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221009/mask-1822631210.html

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украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, джессика честейн, шон пенн, анджелина джоли (войт), сша