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Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по своей инфраструктуре - РИА Новости, 13.10.2022
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Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по своей инфраструктуре
Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по своей инфраструктуре - РИА Новости, 13.10.2022
Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по своей инфраструктуре
Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по своей газотранспортной инфраструктуре, чтобы потом обвинить в этом Киев, пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:25
2022-10-13T16:25
владимир путин
владимир зеленский
россия
европа
киев
евросоюз
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по своей газотранспортной инфраструктуре, чтобы потом обвинить в этом Киев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Москва не имеет обыкновения стрелять себе в ногу."Они взорвали "Северный поток 1", дальше они взорвут у себя что-то, обвинят нас, для того, чтобы ударить по нашей газотранспортной системе, потому что в таком случае они скажут: "Мы реагировали". После этого он (президент РФ Владимир Путин – ред.) скажет Европе: "Смотрите, нет возможности (поставлять газ в ЕС -ред.), нам надо срочно запустить "Северный поток 2", который вы не запускаете", - заявил Зеленский в ходе интервью немецкому телеканалу ZDF.Комментируя слова Зеленского о том, что РФ планирует нанести удары по своей газотранспортной инфраструктуре, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет обыкновения стрелять себе в ногу. "Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу", - сказал Песков журналистам.Комментируя в среду теракты на магистральных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", президент РФ Владимир Путин заявил, что их организует те, кто уже прибегал к таким диверсиям и хочет разорвать связи Европы с Россией. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, проводя параллели с этим терактом, ранее вспоминал после беседы с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой события 1983 и 1984 годов, когда в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод, после чего воды трёх никарагуанских портов были заминированы силами США.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов.
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владимир путин, владимир зеленский, россия, европа, киев, евросоюз, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Европа, Киев, Евросоюз, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
16:25 13.10.2022
 
Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по своей инфраструктуре

Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по своей газотранспортной инфраструктуре

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по своей газотранспортной инфраструктуре, чтобы потом обвинить в этом Киев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Москва не имеет обыкновения стрелять себе в ногу.
"Они взорвали "Северный поток 1", дальше они взорвут у себя что-то, обвинят нас, для того, чтобы ударить по нашей газотранспортной системе, потому что в таком случае они скажут: "Мы реагировали". После этого он (президент РФ Владимир Путин – ред.) скажет Европе: "Смотрите, нет возможности (поставлять газ в ЕС -ред.), нам надо срочно запустить "Северный поток 2", который вы не запускаете", - заявил Зеленский в ходе интервью немецкому телеканалу ZDF.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
15:04
Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp
Комментируя слова Зеленского о том, что РФ планирует нанести удары по своей газотранспортной инфраструктуре, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет обыкновения стрелять себе в ногу. "Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу", - сказал Песков журналистам.
Комментируя в среду теракты на магистральных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", президент РФ Владимир Путин заявил, что их организует те, кто уже прибегал к таким диверсиям и хочет разорвать связи Европы с Россией. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, проводя параллели с этим терактом, ранее вспоминал после беседы с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой события 1983 и 1984 годов, когда в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод, после чего воды трёх никарагуанских портов были заминированы силами США.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13:13
"Очень глупая идея". В США раскритиковали предложение Зеленского
 
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияЕвропаКиевЕвросоюзГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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