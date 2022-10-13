https://ria.ru/20221013/zelenskiy-1823777215.html

Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по своей инфраструктуре

Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по своей инфраструктуре - РИА Новости, 13.10.2022

Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по своей инфраструктуре

Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по своей газотранспортной инфраструктуре, чтобы потом обвинить в этом Киев, пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:25

2022-10-13T16:25

2022-10-13T16:25

владимир путин

владимир зеленский

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евросоюз

генеральная прокуратура рф

северный поток

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по своей газотранспортной инфраструктуре, чтобы потом обвинить в этом Киев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Москва не имеет обыкновения стрелять себе в ногу."Они взорвали "Северный поток 1", дальше они взорвут у себя что-то, обвинят нас, для того, чтобы ударить по нашей газотранспортной системе, потому что в таком случае они скажут: "Мы реагировали". После этого он (президент РФ Владимир Путин – ред.) скажет Европе: "Смотрите, нет возможности (поставлять газ в ЕС -ред.), нам надо срочно запустить "Северный поток 2", который вы не запускаете", - заявил Зеленский в ходе интервью немецкому телеканалу ZDF.Комментируя слова Зеленского о том, что РФ планирует нанести удары по своей газотранспортной инфраструктуре, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет обыкновения стрелять себе в ногу. "Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу", - сказал Песков журналистам.Комментируя в среду теракты на магистральных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", президент РФ Владимир Путин заявил, что их организует те, кто уже прибегал к таким диверсиям и хочет разорвать связи Европы с Россией. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, проводя параллели с этим терактом, ранее вспоминал после беседы с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой события 1983 и 1984 годов, когда в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод, после чего воды трёх никарагуанских портов были заминированы силами США.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, владимир зеленский, россия, европа, киев, евросоюз, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2