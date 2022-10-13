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СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/zaporozhe-1823691622.html
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 13.10.2022
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
В Запорожье слышны взрывы, объявлена воздушная тревога, написал украинский телеканал "Прямой" в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:14
2022-10-13T14:37
запорожье
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Запорожье слышны взрывы, объявлена воздушная тревога, написал украинский телеканал "Прямой" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах в Запорожье. В городе и области объявлена воздушная тревога", — говорится в публикации.Минувшим утром замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что под ударами оказались объекты критической инфраструктуры в Киевской области. В Киеве ночью объявили воздушную тревогу.Российские Вооруженные силы 10 и 11 октября нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Менее интенсивные обстрелы продолжились и в среду. В Минобороны подчеркнули, что цель ударов достигнута, поражены все назначенные объекты. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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запорожье, в мире, украина, запорожская область
Запорожье, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область
13:14 13.10.2022 (обновлено: 14:37 13.10.2022)
 
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Телеканал "Прямой" сообщил о взрывах в Запорожье и объявлении воздушной тревоги

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье, Украина
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Запорожье слышны взрывы, объявлена воздушная тревога, написал украинский телеканал "Прямой" в Telegram-канале.
"Сообщают о взрывах в Запорожье. В городе и области объявлена воздушная тревога", — говорится в публикации.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
Посмотреть
Минувшим утром замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что под ударами оказались объекты критической инфраструктуры в Киевской области. В Киеве ночью объявили воздушную тревогу.
Российские Вооруженные силы 10 и 11 октября нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Менее интенсивные обстрелы продолжились и в среду. В Минобороны подчеркнули, что цель ударов достигнута, поражены все назначенные объекты. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 12:30
Песков заявил, что энергетика становится объектом преступных действий
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВ миреУкраинаЗапорожская область
 
 
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