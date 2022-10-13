13:14 13.10.2022 (обновлено: 14:37 13.10.2022)
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Телеканал "Прямой" сообщил о взрывах в Запорожье и объявлении воздушной тревоги
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Запорожье слышны взрывы, объявлена воздушная тревога, написал украинский телеканал "Прямой" в Telegram-канале.
"Сообщают о взрывах в Запорожье. В городе и области объявлена воздушная тревога", — говорится в публикации.
Минувшим утром замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что под ударами оказались объекты критической инфраструктуры в Киевской области. В Киеве ночью объявили воздушную тревогу.
Российские Вооруженные силы 10 и 11 октября нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Менее интенсивные обстрелы продолжились и в среду. В Минобороны подчеркнули, что цель ударов достигнута, поражены все назначенные объекты. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.