https://ria.ru/20221013/zaporozhe-1823691622.html

СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 13.10.2022

СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

В Запорожье слышны взрывы, объявлена воздушная тревога, написал украинский телеканал "Прямой" в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:14

2022-10-13T13:14

2022-10-13T14:37

запорожье

специальная военная операция на украине

в мире

украина

запорожская область

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Запорожье слышны взрывы, объявлена воздушная тревога, написал украинский телеканал "Прямой" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах в Запорожье. В городе и области объявлена воздушная тревога", — говорится в публикации.Минувшим утром замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что под ударами оказались объекты критической инфраструктуры в Киевской области. В Киеве ночью объявили воздушную тревогу.Российские Вооруженные силы 10 и 11 октября нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Менее интенсивные обстрелы продолжились и в среду. В Минобороны подчеркнули, что цель ударов достигнута, поражены все назначенные объекты. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221012/energetika-1823336676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

запорожье, в мире, украина, запорожская область