https://ria.ru/20221013/zaporozhe-1823645052.html
Запорожская область не ждет признания от Генассамблеи ООН, заявил Балицкий
Запорожская область не ждет признания от Генассамблеи ООН, заявил Балицкий - РИА Новости, 13.10.2022
Запорожская область не ждет признания от Генассамблеи ООН, заявил Балицкий
На референдуме в Запорожской области было принято истинное и единственно верное решение, регион не ждет признания от ГА ООН, заявил врио губернатора области... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:05
2022-10-13T12:05
2022-10-13T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
евгений балицкий
запорожская область
оон
генеральная ассамблея оон
россия
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. На референдуме в Запорожской области было принято истинное и единственно верное решение, регион не ждет признания от ГА ООН, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий.За антироссийскую резолюцию ГА ООН о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосовали 143 страны, пять - Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа – проголосовали против. 35 стран, в том числе Индия и Китай, воздержались, еще 10 не принимали участие в голосовании, среди них Азербайджан, Венесуэла, Иран."Другой реакции мы не ожидали. Страны Европы, которые накачивают нацистскую Украину оружием все эти годы, формируют и поддерживают идеологию ненависти, держат в центре Европы неуправляемых террористов для реализации своих преступных целей – не признают наш референдум. Референдум, где мы приняли свое истинное и единственно верное решение", - написал Балицкий в своем Telegram-канале."Мы не ждем от них признания. Структуры, которые были созданы для созидания и защиты мира, сегодня стали марионеткой Америки", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221013/oon-1823557134.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Запорожская область не ждет признания от Генассамблеи ООН, заявил Балицкий
Балицкий заявил, что Запорожская область не ждет признания от Генассамблеи ООН