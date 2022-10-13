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Запорожская область не ждет признания от Генассамблеи ООН, заявил Балицкий - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/zaporozhe-1823645052.html
Запорожская область не ждет признания от Генассамблеи ООН, заявил Балицкий
Запорожская область не ждет признания от Генассамблеи ООН, заявил Балицкий - РИА Новости, 13.10.2022
Запорожская область не ждет признания от Генассамблеи ООН, заявил Балицкий
На референдуме в Запорожской области было принято истинное и единственно верное решение, регион не ждет признания от ГА ООН, заявил врио губернатора области... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:05
2022-10-13T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
евгений балицкий
запорожская область
оон
генеральная ассамблея оон
россия
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. На референдуме в Запорожской области было принято истинное и единственно верное решение, регион не ждет признания от ГА ООН, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий.За антироссийскую резолюцию ГА ООН о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосовали 143 страны, пять - Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа – проголосовали против. 35 стран, в том числе Индия и Китай, воздержались, еще 10 не принимали участие в голосовании, среди них Азербайджан, Венесуэла, Иран."Другой реакции мы не ожидали. Страны Европы, которые накачивают нацистскую Украину оружием все эти годы, формируют и поддерживают идеологию ненависти, держат в центре Европы неуправляемых террористов для реализации своих преступных целей – не признают наш референдум. Референдум, где мы приняли свое истинное и единственно верное решение", - написал Балицкий в своем Telegram-канале."Мы не ждем от них признания. Структуры, которые были созданы для созидания и защиты мира, сегодня стали марионеткой Америки", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221013/oon-1823557134.html
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в мире, евгений балицкий, запорожская область, оон, генеральная ассамблея оон, россия, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Балицкий, Запорожская область, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Россия, Референдумы на освобожденных территориях
12:05 13.10.2022
 
Запорожская область не ждет признания от Генассамблеи ООН, заявил Балицкий

Балицкий заявил, что Запорожская область не ждет признания от Генассамблеи ООН

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости
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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. На референдуме в Запорожской области было принято истинное и единственно верное решение, регион не ждет признания от ГА ООН, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий.
За антироссийскую резолюцию ГА ООН о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосовали 143 страны, пять - Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа – проголосовали против. 35 стран, в том числе Индия и Китай, воздержались, еще 10 не принимали участие в голосовании, среди них Азербайджан, Венесуэла, Иран.
"Другой реакции мы не ожидали. Страны Европы, которые накачивают нацистскую Украину оружием все эти годы, формируют и поддерживают идеологию ненависти, держат в центре Европы неуправляемых террористов для реализации своих преступных целей – не признают наш референдум. Референдум, где мы приняли свое истинное и единственно верное решение", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
"Мы не ждем от них признания. Структуры, которые были созданы для созидания и защиты мира, сегодня стали марионеткой Америки", - подчеркнул он.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений БалицкийЗапорожская областьООНГенеральная Ассамблея ООНРоссияРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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