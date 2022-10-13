https://ria.ru/20221013/zaporozhe-1823645052.html

Запорожская область не ждет признания от Генассамблеи ООН, заявил Балицкий

Запорожская область не ждет признания от Генассамблеи ООН, заявил Балицкий - РИА Новости, 13.10.2022

Запорожская область не ждет признания от Генассамблеи ООН, заявил Балицкий

На референдуме в Запорожской области было принято истинное и единственно верное решение, регион не ждет признания от ГА ООН, заявил врио губернатора области... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:05

2022-10-13T12:05

2022-10-13T12:05

специальная военная операция на украине

в мире

евгений балицкий

запорожская область

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генеральная ассамблея оон

россия

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. На референдуме в Запорожской области было принято истинное и единственно верное решение, регион не ждет признания от ГА ООН, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий.За антироссийскую резолюцию ГА ООН о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосовали 143 страны, пять - Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа – проголосовали против. 35 стран, в том числе Индия и Китай, воздержались, еще 10 не принимали участие в голосовании, среди них Азербайджан, Венесуэла, Иран."Другой реакции мы не ожидали. Страны Европы, которые накачивают нацистскую Украину оружием все эти годы, формируют и поддерживают идеологию ненависти, держат в центре Европы неуправляемых террористов для реализации своих преступных целей – не признают наш референдум. Референдум, где мы приняли свое истинное и единственно верное решение", - написал Балицкий в своем Telegram-канале."Мы не ждем от них признания. Структуры, которые были созданы для созидания и защиты мира, сегодня стали марионеткой Америки", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221013/oon-1823557134.html

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Кирилл Волков

в мире, евгений балицкий, запорожская область, оон, генеральная ассамблея оон, россия, референдумы на освобожденных территориях