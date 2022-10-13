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Эксперты: загрязнение озоном угрожает здоровью растений - РИА Новости, 13.10.2022
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Эксперты: загрязнение озоном угрожает здоровью растений
Эксперты: загрязнение озоном угрожает здоровью растений - РИА Новости, 13.10.2022
Эксперты: загрязнение озоном угрожает здоровью растений
Китайские ученые обнаружили, что озоновое загрязнение несет большую угрозу растениям, говорится в статье, опубликованной в журнале "Тенденции в экологии и... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:00
2022-10-13T16:00
россия-китай: главное
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китай
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МОСКВА, 13 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые обнаружили, что озоновое загрязнение несет большую угрозу растениям, говорится в статье, опубликованной в журнале "Тенденции в экологии и эволюции".В стратосфере озон формируется естественным путем и помогает защитить Землю от вредного излучения. Но в слоях ниже, в тропосфере, он является вредным загрязнителем, который образуется под воздействием солнечного света в результате реакции летучих органических соединений и окиси азота, говорится в исследовании.По его мнению, загрязнение озоном меняет окрас цветов и нарушает визуальные сигналы опылителей.Исследование также показывает, что этот вид загрязнения почти сразу же повреждает листья растений, что затрудняет для них процесс фотосинтеза и выработку энергии для роста.
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земля, китай
Россия-Китай: Главное, Земля, Китай
16:00 13.10.2022
 

Эксперты: загрязнение озоном угрожает здоровью растений

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПосетители парка "Ароматные холмы" в пригороде Пекина
Посетители парка Ароматные холмы в пригороде Пекина - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 13 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые обнаружили, что озоновое загрязнение несет большую угрозу растениям, говорится в статье, опубликованной в журнале "Тенденции в экологии и эволюции".
В стратосфере озон формируется естественным путем и помогает защитить Землю от вредного излучения. Но в слоях ниже, в тропосфере, он является вредным загрязнителем, который образуется под воздействием солнечного света в результате реакции летучих органических соединений и окиси азота, говорится в исследовании.
"Озон может повлиять на время цветения и его продолжительность, также на взаимодействие растения и опылителя", - отметил профессор Нанкинского университета информационных наук и технологий Евгениос Агатоклеус.
По его мнению, загрязнение озоном меняет окрас цветов и нарушает визуальные сигналы опылителей.
Исследование также показывает, что этот вид загрязнения почти сразу же повреждает листья растений, что затрудняет для них процесс фотосинтеза и выработку энергии для роста.
Тигр в зоопарке Харбина - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 13:04Россия-Китай: Главное
КНР усилит защиту биологических видов, находящихся под угрозой исчезновения
 
Россия-Китай: ГлавноеЗемляКитай
 
 
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