https://ria.ru/20221013/zagryaznenie-1823763335.html

Эксперты: загрязнение озоном угрожает здоровью растений

Эксперты: загрязнение озоном угрожает здоровью растений - РИА Новости, 13.10.2022

Эксперты: загрязнение озоном угрожает здоровью растений

Китайские ученые обнаружили, что озоновое загрязнение несет большую угрозу растениям, говорится в статье, опубликованной в журнале "Тенденции в экологии и... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:00

2022-10-13T16:00

2022-10-13T16:00

россия-китай: главное

земля

китай

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МОСКВА, 13 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые обнаружили, что озоновое загрязнение несет большую угрозу растениям, говорится в статье, опубликованной в журнале "Тенденции в экологии и эволюции".В стратосфере озон формируется естественным путем и помогает защитить Землю от вредного излучения. Но в слоях ниже, в тропосфере, он является вредным загрязнителем, который образуется под воздействием солнечного света в результате реакции летучих органических соединений и окиси азота, говорится в исследовании.По его мнению, загрязнение озоном меняет окрас цветов и нарушает визуальные сигналы опылителей.Исследование также показывает, что этот вид загрязнения почти сразу же повреждает листья растений, что затрудняет для них процесс фотосинтеза и выработку энергии для роста.

https://ria.ru/20220304/zaschita-1776474100.html

земля

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

земля, китай