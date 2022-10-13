Эксперты: загрязнение озоном угрожает здоровью растений
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПосетители парка "Ароматные холмы" в пригороде Пекина
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 13 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые обнаружили, что озоновое загрязнение несет большую угрозу растениям, говорится в статье, опубликованной в журнале "Тенденции в экологии и эволюции".
В стратосфере озон формируется естественным путем и помогает защитить Землю от вредного излучения. Но в слоях ниже, в тропосфере, он является вредным загрязнителем, который образуется под воздействием солнечного света в результате реакции летучих органических соединений и окиси азота, говорится в исследовании.
"Озон может повлиять на время цветения и его продолжительность, также на взаимодействие растения и опылителя", - отметил профессор Нанкинского университета информационных наук и технологий Евгениос Агатоклеус.
По его мнению, загрязнение озоном меняет окрас цветов и нарушает визуальные сигналы опылителей.
Исследование также показывает, что этот вид загрязнения почти сразу же повреждает листья растений, что затрудняет для них процесс фотосинтеза и выработку энергии для роста.