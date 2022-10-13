Гросси заявил о прогрессе по зоне безопасности для Запорожской АЭС
Гросси после встречи с Кулебой заявил о прогрессе по зоне безопасности для Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 13 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также заявил о прогрессе в обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.
"В киевском бункере с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Мы добиваемся прогресса по вопросу установления создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции", - написал Гросси в Twitter, опубликовав фото с Кулебой.
Гросси во вторник встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.