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Гросси заявил о прогрессе по зоне безопасности для Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/zaes-1823817604.html
Гросси заявил о прогрессе по зоне безопасности для Запорожской АЭС
Гросси заявил о прогрессе по зоне безопасности для Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.10.2022
Гросси заявил о прогрессе по зоне безопасности для Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также заявил о прогрессе в обсуждениях создания зоны ядерной... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:09
2022-10-13T18:09
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
россия
магатэ
запорожская аэс
энергодар
дмитрий кулеба
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ВЕНА, 13 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также заявил о прогрессе в обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС."В киевском бункере с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Мы добиваемся прогресса по вопросу установления создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции", - написал Гросси в Twitter, опубликовав фото с Кулебой.Гросси во вторник встретился с президентом России Владимиром Путиным.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
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россия
энергодар
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в мире, рафаэль гросси, россия, магатэ, запорожская аэс, энергодар, дмитрий кулеба, мид украины, запорожская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Энергодар, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы РФ
18:09 13.10.2022
 
Гросси заявил о прогрессе по зоне безопасности для Запорожской АЭС

Гросси после встречи с Кулебой заявил о прогрессе по зоне безопасности для Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 13 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также заявил о прогрессе в обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.
"В киевском бункере с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Мы добиваемся прогресса по вопросу установления создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции", - написал Гросси в Twitter, опубликовав фото с Кулебой.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 18:06Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти заявили о подготовке Киевом провокации на АЭС
Гросси во вторник встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСЭнергодарДмитрий КулебаМИД УкраиныЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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