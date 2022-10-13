https://ria.ru/20221013/zaes-1823817604.html

Гросси заявил о прогрессе по зоне безопасности для Запорожской АЭС

Гросси заявил о прогрессе по зоне безопасности для Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.10.2022

Гросси заявил о прогрессе по зоне безопасности для Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также заявил о прогрессе в обсуждениях создания зоны ядерной... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:09

2022-10-13T18:09

2022-10-13T18:09

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

россия

магатэ

запорожская аэс

энергодар

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_ed140cf2fce61f5877b30214bf7f2493.jpg

ВЕНА, 13 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также заявил о прогрессе в обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС."В киевском бункере с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Мы добиваемся прогресса по вопросу установления создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции", - написал Гросси в Twitter, опубликовав фото с Кулебой.Гросси во вторник встретился с президентом России Владимиром Путиным.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221012/zaes-1823485742.html

россия

энергодар

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, рафаэль гросси, россия, магатэ, запорожская аэс, энергодар, дмитрий кулеба, мид украины, запорожская область, украина, вооруженные силы рф