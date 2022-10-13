https://ria.ru/20221013/zabastovki-1823801160.html

Во Франции работники транспорта присоединились к забастовке сотрудников НПЗ

Во Франции работники транспорта присоединились к забастовке сотрудников НПЗ - РИА Новости, 13.10.2022

Во Франции работники транспорта присоединились к забастовке сотрудников НПЗ

К продолжающимся с 27 сентября забастовкам сотрудников нефтеперерабатывающих заводов во Франции присоединились работники сектора атомной энергетики и... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:27

2022-10-13T17:27

2022-10-13T17:27

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ПАРИЖ, 13 окт – РИА Новости. К продолжающимся с 27 сентября забастовкам сотрудников нефтеперерабатывающих заводов во Франции присоединились работники сектора атомной энергетики и транспорта, сообщают в четверг французские СМИ.Парижский транспорт и железные дорогиВ четверг сотрудники компании-оператора парижского транспорта (RATP) устроили забастовку в автобусном депо в департаменте Сен-Сен-Дени к востоку от Парижа с требованием улучшить условия труда, сообщил портал actu.fr.Их акцию поддержал ряд депутатов департамента от оппозиции."Сотрудники борются против ухудшения (работы) общественного транспорта из-за введенной у нас политики экономии", - написал в Twitter депутат от партии "Непокоренная Франция" Алексис Корбьер.Мэр города Монтрей, депутат от Французской социалистической партии Патрис Бессак также поддержал требования персонала RATP о повышении зарплаты."Нужно обеспечить лучшие условия труда для водителей, нанять больше людей, пустить больше автобусов. Нужно поднять зарплаты водителям автобусов, но также учителям, медсестрам и всем специалистам, которые ежедневно помогают людям", - написал он в одной из соцсетей.Представитель мажоритраного профсоюза оператора железнодорожного транспорта Франции SNCF, SUD-Rail, в эфире телеканала BFMTV сообщил, что он созывает забастовку сотрудников технического центра SNCF в департаменте Сен-Сен-Дени, начиная с 17 октября. В этом центре обслуживаются все поезда, отправляющиеся с парижского Северного вокзала. Главным требованием протестующих также станет увеличение зарплаты.EDF и атомные реакторыВ четверг по призыву профсоюза FNME-CGT забастовки также проходят среди сотрудников EDF на 8 атомных реакторах страны в поддержку социального движения в нефтяном секторе, длящегося с 27 сентября.Протесты затронули три энергоблока на АЭС Крюа, два реактора на АЭС Каттеном и на АЭС Трикастен, а также реактор на АЭС Бюже, на которых проводятся ремонтные работы."Руководство и представители власти не могут требовать от сотрудников работать не покладая рук, чтобы пережить зиму, и, в то же время, игнорировать наши требования", - сообщил профсоюз в коммюнике.Забастовка не коснется выработки электричества на работающих реакторах, уточнили в профсоюзе.НПЗ и нефтехранилищаДлящиеся уже более двух недель забастовки сотрудников компании TotalEnergies и Esso-ExxonMobil привели к отсутствию топлива на каждой третьей заправке в стране.Сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.На данный момент блокированы четыре из пяти заводов, принадлежащих компании: крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, на который приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.Руководство компании в коммюнике, опубликованном в четверг утром, сообщило, что решило выплатить ряду сотрудников по всему миру бонус в размере одного месячного оклада. Позже TotalEnergies выступили с предложением индексировать зарплаты сотрудников в 2023 на 6%, что соответствует среднему темпу инфляции в стране. Руководство также предложило провести новые переговоры вечером в четверг.Однако профсоюзы, в особенности "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявили, что намерены продолжить забастовку на всех предприятиях отрасли.На данный момент CGT призвал прекратить забастовку лишь на НПЗ Фос, принадлежащем компании Esso-Exxonmobil.Ранее в среду власти Франции заявили, что вернули к работе часть сотрудников нефтехранилища на НПЗ Порт-Жером-Граваншон, принадлежащем компании Esso-Exxonmobil.Позже профсоюз CGT подал жалобу на "нелегальное прекращение забастовки" в административный суд Руана с требованием его отмены.В четверг правительство объявило, что также начало возвращать к работе сотрудников топливного хранилища TotalEnergies недалеко от Дюнкерка.Согласно сообщениям СМИ, в четверг должна состояться встреча всех ведущих французских профсоюзов CGT, de FO, FSU и Solidaires, где, как ожидается, будет принято решение о созыве общенациональной забастовки среди сотрудников всех профессиональных секторов на следующей неделе.

https://ria.ru/20221013/benzin-1823743651.html

https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823358373.html

https://ria.ru/20221012/makron-1823552268.html

https://ria.ru/20221012/toplivo-1823550696.html

https://ria.ru/20221012/opros-1823513198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, edf