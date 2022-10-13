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Во Франции работники транспорта присоединились к забастовке сотрудников НПЗ - РИА Новости, 13.10.2022
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Во Франции работники транспорта присоединились к забастовке сотрудников НПЗ
Во Франции работники транспорта присоединились к забастовке сотрудников НПЗ - РИА Новости, 13.10.2022
Во Франции работники транспорта присоединились к забастовке сотрудников НПЗ
К продолжающимся с 27 сентября забастовкам сотрудников нефтеперерабатывающих заводов во Франции присоединились работники сектора атомной энергетики и... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:27
2022-10-13T17:27
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ПАРИЖ, 13 окт – РИА Новости. К продолжающимся с 27 сентября забастовкам сотрудников нефтеперерабатывающих заводов во Франции присоединились работники сектора атомной энергетики и транспорта, сообщают в четверг французские СМИ.Парижский транспорт и железные дорогиВ четверг сотрудники компании-оператора парижского транспорта (RATP) устроили забастовку в автобусном депо в департаменте Сен-Сен-Дени к востоку от Парижа с требованием улучшить условия труда, сообщил портал actu.fr.Их акцию поддержал ряд депутатов департамента от оппозиции."Сотрудники борются против ухудшения (работы) общественного транспорта из-за введенной у нас политики экономии", - написал в Twitter депутат от партии "Непокоренная Франция" Алексис Корбьер.Мэр города Монтрей, депутат от Французской социалистической партии Патрис Бессак также поддержал требования персонала RATP о повышении зарплаты."Нужно обеспечить лучшие условия труда для водителей, нанять больше людей, пустить больше автобусов. Нужно поднять зарплаты водителям автобусов, но также учителям, медсестрам и всем специалистам, которые ежедневно помогают людям", - написал он в одной из соцсетей.Представитель мажоритраного профсоюза оператора железнодорожного транспорта Франции SNCF, SUD-Rail, в эфире телеканала BFMTV сообщил, что он созывает забастовку сотрудников технического центра SNCF в департаменте Сен-Сен-Дени, начиная с 17 октября. В этом центре обслуживаются все поезда, отправляющиеся с парижского Северного вокзала. Главным требованием протестующих также станет увеличение зарплаты.EDF и атомные реакторыВ четверг по призыву профсоюза FNME-CGT забастовки также проходят среди сотрудников EDF на 8 атомных реакторах страны в поддержку социального движения в нефтяном секторе, длящегося с 27 сентября.Протесты затронули три энергоблока на АЭС Крюа, два реактора на АЭС Каттеном и на АЭС Трикастен, а также реактор на АЭС Бюже, на которых проводятся ремонтные работы."Руководство и представители власти не могут требовать от сотрудников работать не покладая рук, чтобы пережить зиму, и, в то же время, игнорировать наши требования", - сообщил профсоюз в коммюнике.Забастовка не коснется выработки электричества на работающих реакторах, уточнили в профсоюзе.НПЗ и нефтехранилищаДлящиеся уже более двух недель забастовки сотрудников компании TotalEnergies и Esso-ExxonMobil привели к отсутствию топлива на каждой третьей заправке в стране.Сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.На данный момент блокированы четыре из пяти заводов, принадлежащих компании: крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, на который приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.Руководство компании в коммюнике, опубликованном в четверг утром, сообщило, что решило выплатить ряду сотрудников по всему миру бонус в размере одного месячного оклада. Позже TotalEnergies выступили с предложением индексировать зарплаты сотрудников в 2023 на 6%, что соответствует среднему темпу инфляции в стране. Руководство также предложило провести новые переговоры вечером в четверг.Однако профсоюзы, в особенности "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявили, что намерены продолжить забастовку на всех предприятиях отрасли.На данный момент CGT призвал прекратить забастовку лишь на НПЗ Фос, принадлежащем компании Esso-Exxonmobil.Ранее в среду власти Франции заявили, что вернули к работе часть сотрудников нефтехранилища на НПЗ Порт-Жером-Граваншон, принадлежащем компании Esso-Exxonmobil.Позже профсоюз CGT подал жалобу на "нелегальное прекращение забастовки" в административный суд Руана с требованием его отмены.В четверг правительство объявило, что также начало возвращать к работе сотрудников топливного хранилища TotalEnergies недалеко от Дюнкерка.Согласно сообщениям СМИ, в четверг должна состояться встреча всех ведущих французских профсоюзов CGT, de FO, FSU и Solidaires, где, как ожидается, будет принято решение о созыве общенациональной забастовки среди сотрудников всех профессиональных секторов на следующей неделе.
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в мире, франция, edf
В мире, Франция, EDF
17:27 13.10.2022
 
Во Франции работники транспорта присоединились к забастовке сотрудников НПЗ

Во Франции работники транспорта присоединились к забастовке в энергетическом секторе

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 окт – РИА Новости. К продолжающимся с 27 сентября забастовкам сотрудников нефтеперерабатывающих заводов во Франции присоединились работники сектора атомной энергетики и транспорта, сообщают в четверг французские СМИ.

Парижский транспорт и железные дороги

В четверг сотрудники компании-оператора парижского транспорта (RATP) устроили забастовку в автобусном депо в департаменте Сен-Сен-Дени к востоку от Парижа с требованием улучшить условия труда, сообщил портал actu.fr.
Их акцию поддержал ряд депутатов департамента от оппозиции.
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"Сотрудники борются против ухудшения (работы) общественного транспорта из-за введенной у нас политики экономии", - написал в Twitter депутат от партии "Непокоренная Франция" Алексис Корбьер.
Мэр города Монтрей, депутат от Французской социалистической партии Патрис Бессак также поддержал требования персонала RATP о повышении зарплаты.
"Нужно обеспечить лучшие условия труда для водителей, нанять больше людей, пустить больше автобусов. Нужно поднять зарплаты водителям автобусов, но также учителям, медсестрам и всем специалистам, которые ежедневно помогают людям", - написал он в одной из соцсетей.
Представитель мажоритраного профсоюза оператора железнодорожного транспорта Франции SNCF, SUD-Rail, в эфире телеканала BFMTV сообщил, что он созывает забастовку сотрудников технического центра SNCF в департаменте Сен-Сен-Дени, начиная с 17 октября. В этом центре обслуживаются все поезда, отправляющиеся с парижского Северного вокзала. Главным требованием протестующих также станет увеличение зарплаты.
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EDF и атомные реакторы

В четверг по призыву профсоюза FNME-CGT забастовки также проходят среди сотрудников EDF на 8 атомных реакторах страны в поддержку социального движения в нефтяном секторе, длящегося с 27 сентября.
Протесты затронули три энергоблока на АЭС Крюа, два реактора на АЭС Каттеном и на АЭС Трикастен, а также реактор на АЭС Бюже, на которых проводятся ремонтные работы.
"Руководство и представители власти не могут требовать от сотрудников работать не покладая рук, чтобы пережить зиму, и, в то же время, игнорировать наши требования", - сообщил профсоюз в коммюнике.
Забастовка не коснется выработки электричества на работающих реакторах, уточнили в профсоюзе.
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НПЗ и нефтехранилища

Длящиеся уже более двух недель забастовки сотрудников компании TotalEnergies и Esso-ExxonMobil привели к отсутствию топлива на каждой третьей заправке в стране.
Сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.
На данный момент блокированы четыре из пяти заводов, принадлежащих компании: крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, на который приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.
Руководство компании в коммюнике, опубликованном в четверг утром, сообщило, что решило выплатить ряду сотрудников по всему миру бонус в размере одного месячного оклада. Позже TotalEnergies выступили с предложением индексировать зарплаты сотрудников в 2023 на 6%, что соответствует среднему темпу инфляции в стране. Руководство также предложило провести новые переговоры вечером в четверг.
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Однако профсоюзы, в особенности "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявили, что намерены продолжить забастовку на всех предприятиях отрасли.
На данный момент CGT призвал прекратить забастовку лишь на НПЗ Фос, принадлежащем компании Esso-Exxonmobil.
Ранее в среду власти Франции заявили, что вернули к работе часть сотрудников нефтехранилища на НПЗ Порт-Жером-Граваншон, принадлежащем компании Esso-Exxonmobil.
Позже профсоюз CGT подал жалобу на "нелегальное прекращение забастовки" в административный суд Руана с требованием его отмены.
В четверг правительство объявило, что также начало возвращать к работе сотрудников топливного хранилища TotalEnergies недалеко от Дюнкерка.
Согласно сообщениям СМИ, в четверг должна состояться встреча всех ведущих французских профсоюзов CGT, de FO, FSU и Solidaires, где, как ожидается, будет принято решение о созыве общенациональной забастовки среди сотрудников всех профессиональных секторов на следующей неделе.
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