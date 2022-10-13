https://ria.ru/20221013/yasinovataya-1823760295.html
В Ясиноватой украинский обстрел повредил здание школы
В Ясиноватой украинский обстрел повредил здание школы - РИА Новости, 13.10.2022
В Ясиноватой украинский обстрел повредил здание школы
Украинские войска нанесли удар по Ясиноватой, повреждено здание школы, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:48
2022-10-13T15:48
2022-10-13T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Ясиноватой, повреждено здание школы, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Ясиноватой, по ул. Белинского повреждено здание школы № 3", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221012/obstrel-1823394016.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина
В Ясиноватой украинский обстрел повредил здание школы
В Ясиноватой украинский обстрел повредил здание школы № 3