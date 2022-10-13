https://ria.ru/20221013/yasinovataya-1823760295.html

В Ясиноватой украинский обстрел повредил здание школы

В Ясиноватой украинский обстрел повредил здание школы - РИА Новости, 13.10.2022

В Ясиноватой украинский обстрел повредил здание школы

Украинские войска нанесли удар по Ясиноватой, повреждено здание школы, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:48

2022-10-13T15:48

2022-10-13T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Ясиноватой, повреждено здание школы, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Ясиноватой, по ул. Белинского повреждено здание школы № 3", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221012/obstrel-1823394016.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина