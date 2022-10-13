https://ria.ru/20221013/yaponiya-1823737200.html

Посол в Токио назвал учения стран НАТО с Японией у границ России угрозой

Посол в Токио назвал учения стран НАТО с Японией у границ России угрозой - РИА Новости, 13.10.2022

Посол в Токио назвал учения стран НАТО с Японией у границ России угрозой

Страны НАТО принимают участие в маневрах с Японией у дальневосточных границ России, это угроза и она требует адекватных мер со стороны Москвы, заявил в четверг... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:53

2022-10-13T14:53

2022-10-13T15:12

в мире

токио

россия

япония

нато

михаил галузин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151641/67/1516416732_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_d25c3fcf0e4ccc60b1ab5636a8a1ef8f.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Страны НАТО принимают участие в маневрах с Японией у дальневосточных границ России, это угроза и она требует адекватных мер со стороны Москвы, заявил в четверг посол РФ в Японии Михаил Галузин.Он напомнил, что не так давно состоялись военно-морские учения Японии и США, в которых с американской стороны принимала участие ударная группировка во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган"."Если мы вспомним о той враждебной политике, которую проводит блок НАТО и составляющие его страны в отношении РФ, то становится очевидно, что такое маневрирование блока НАТО непосредственно у наших дальневосточных границ - это, безусловно, угроза интересам безопасности России в данной части мира. Соответственно эта угроза требует адекватных мер с нашей стороны по обеспечению безопасности и поддержанию должной боеспособности наших вооруженных сил в дальневосточных районах России", - отметил Галузин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20221012/himars-1823492314.html

токио

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, токио, россия, япония, нато, михаил галузин