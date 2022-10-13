14:53 13.10.2022 (обновлено: 15:12 13.10.2022)
Посол в Токио назвал учения стран НАТО с Японией у границ России угрозой
Посол в Токио Галузин назвал учения НАТО с Японией у дальневосточных границ России угрозой
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииПосол России в Японии Михаил Галузин
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Посол России в Японии Михаил Галузин. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Страны НАТО принимают участие в маневрах с Японией у дальневосточных границ России, это угроза и она требует адекватных мер со стороны Москвы, заявил в четверг посол РФ в Японии Михаил Галузин.
Он напомнил, что не так давно состоялись военно-морские учения Японии и США, в которых с американской стороны принимала участие ударная группировка во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган".
"Кроме того, при поддержке Японии практически постоянную прописку начинает получать в АТР и на Дальнем Востоке - в акваториях и воздушном пространстве в непосредственной близости от РФ блок НАТО. В прошлом году в регионе "гостила" ударная группировка во главе с авианосцем уже британским, буквально на днях здесь побывали самолеты ВВС Германии, которые провели совместные учения с воздушными силами самообороны Японии", - сказал посол.
"Если мы вспомним о той враждебной политике, которую проводит блок НАТО и составляющие его страны в отношении РФ, то становится очевидно, что такое маневрирование блока НАТО непосредственно у наших дальневосточных границ - это, безусловно, угроза интересам безопасности России в данной части мира. Соответственно эта угроза требует адекватных мер с нашей стороны по обеспечению безопасности и поддержанию должной боеспособности наших вооруженных сил в дальневосточных районах России", - отметил Галузин в эфире телеканала "Россия 24".