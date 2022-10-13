https://ria.ru/20221013/yaponiya-1823604332.html

В Японии перевернулся туристический автобус

В Японии перевернулся туристический автобус - РИА Новости, 13.10.2022

В Японии перевернулся туристический автобус

Туристический автобус попал в аварию и перевернулся на трассе в японской префектуре Сидзуока, один человек не подает признаков жизни, передает телеканал NHK. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:55

2022-10-13T10:55

2022-10-13T10:55

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ТОКИО, 13 окт — РИА Новости. Туристический автобус попал в аварию и перевернулся на трассе в японской префектуре Сидзуока, один человек не подает признаков жизни, передает телеканал NHK.По данным правоохранительных органов, ДТП произошло на трассе в районе города Ояма.В момент инцидента в автобусе находились 36 человек. К настоящему времени известно, что один человек не подает признаков жизни, еще трое получили серьезные травмы. Остальные туристы могут передвигаться самостоятельно, но есть ли среди них пострадавшие с легкими травмами, не уточняется.

https://ria.ru/20221012/napadenie-1823334997.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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