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В Японии перевернулся туристический автобус - РИА Новости, 13.10.2022
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Туризм
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В Японии перевернулся туристический автобус
В Японии перевернулся туристический автобус - РИА Новости, 13.10.2022
В Японии перевернулся туристический автобус
Туристический автобус попал в аварию и перевернулся на трассе в японской префектуре Сидзуока, один человек не подает признаков жизни, передает телеканал NHK. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:55
2022-10-13T10:55
туризм
в мире
япония
сидзуока (префектура)
происшествия
туристы
новости - туризм
туризм
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ТОКИО, 13 окт — РИА Новости. Туристический автобус попал в аварию и перевернулся на трассе в японской префектуре Сидзуока, один человек не подает признаков жизни, передает телеканал NHK.По данным правоохранительных органов, ДТП произошло на трассе в районе города Ояма.В момент инцидента в автобусе находились 36 человек. К настоящему времени известно, что один человек не подает признаков жизни, еще трое получили серьезные травмы. Остальные туристы могут передвигаться самостоятельно, но есть ли среди них пострадавшие с легкими травмами, не уточняется.
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в мире, япония, сидзуока (префектура), происшествия, туристы, новости - туризм, туризм, авария
Туризм, В мире, Япония, Сидзуока (префектура), Происшествия, туристы, Новости - Туризм, Туризм, Авария
10:55 13.10.2022
 
В Японии перевернулся туристический автобус

СМИ: туристический автобус перевернулся в Японии, один человек без признаков жизни

© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаДорога в районе Гион, где произошло крупное ДТП
Дорога в районе Гион, где произошло крупное ДТП - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 окт — РИА Новости. Туристический автобус попал в аварию и перевернулся на трассе в японской префектуре Сидзуока, один человек не подает признаков жизни, передает телеканал NHK.
По данным правоохранительных органов, ДТП произошло на трассе в районе города Ояма.
В момент инцидента в автобусе находились 36 человек. К настоящему времени известно, что один человек не подает признаков жизни, еще трое получили серьезные травмы.
Остальные туристы могут передвигаться самостоятельно, но есть ли среди них пострадавшие с легкими травмами, не уточняется.
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