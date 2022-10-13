https://ria.ru/20221013/yaponiya-1823604332.html
В Японии перевернулся туристический автобус
В Японии перевернулся туристический автобус - РИА Новости, 13.10.2022
В Японии перевернулся туристический автобус
Туристический автобус попал в аварию и перевернулся на трассе в японской префектуре Сидзуока, один человек не подает признаков жизни, передает телеканал NHK. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:55
2022-10-13T10:55
2022-10-13T10:55
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туризм
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ТОКИО, 13 окт — РИА Новости. Туристический автобус попал в аварию и перевернулся на трассе в японской префектуре Сидзуока, один человек не подает признаков жизни, передает телеканал NHK.По данным правоохранительных органов, ДТП произошло на трассе в районе города Ояма.В момент инцидента в автобусе находились 36 человек. К настоящему времени известно, что один человек не подает признаков жизни, еще трое получили серьезные травмы. Остальные туристы могут передвигаться самостоятельно, но есть ли среди них пострадавшие с легкими травмами, не уточняется.
https://ria.ru/20221012/napadenie-1823334997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сидзуока (префектура), происшествия, туристы, новости - туризм, туризм, авария
Туризм, В мире, Япония, Сидзуока (префектура), Происшествия, туристы, Новости - Туризм, Туризм, Авария
В Японии перевернулся туристический автобус
СМИ: туристический автобус перевернулся в Японии, один человек без признаков жизни
ТОКИО, 13 окт — РИА Новости. Туристический автобус попал в аварию и перевернулся на трассе в японской префектуре Сидзуока, один человек не подает признаков жизни, передает телеканал NHK.
По данным правоохранительных органов, ДТП произошло на трассе в районе города Ояма.
В момент инцидента в автобусе находились 36 человек. К настоящему времени известно, что один человек не подает признаков жизни, еще трое получили серьезные травмы.
Остальные туристы могут передвигаться самостоятельно, но есть ли среди них пострадавшие с легкими травмами, не уточняется.