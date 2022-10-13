https://ria.ru/20221013/yamal-1823730976.html
Ямал предоставит дополнительные меры поддержки военнослужащим и их семьям
Ямал предоставит дополнительные меры поддержки военнослужащим и их семьям - РИА Новости, 13.10.2022
Ямал предоставит дополнительные меры поддержки военнослужащим и их семьям
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли дополнительные меры поддержки для семей военнослужащих, в том числе мобилизованных ямальцев, сообщает... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:49
2022-10-13T14:49
2022-10-13T14:49
ямало-ненецкий автономный округ
жилье
дмитрий артюхов
частичная мобилизация в россии
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли дополнительные меры поддержки для семей военнослужащих, в том числе мобилизованных ямальцев, сообщает пресс-служба губернатора региона.Меры поддержки коснутся, в том числе, работников федеральных структур, которые находятся в командировках в зоне специальной военной операции, добровольцев и контрактников."Приняли комплекс мер поддержки наших военнослужащих и их семей. Ребята должны знать, что их близкие под защитой, им уделяется особое внимание. Мы активно мониторим предложения, которые поступают от ямальцев. Они легли в основу уже принятых мер, и будут учитываться при дальнейшей проработке. Один из примеров – первоочередное право на обеспечение детей военнослужащих путевками в летние лагеря. С такой просьбой обратились родители в соцсетях, и уже сегодня введена новая приоритетная категория", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.Расширенный комплекс мер, в частности, касается сферы здравоохранения. Кроме того, военнослужащих и их семьи будут в первоочередном порядке включать в списки получателей социальных выплат на приобретение или строительство жилья по программам для молодых семей и семей, выбывших по достижении предельного возраста из таких программ. Также для них отменят арендную плату за государственное имущество и земельные участки, расположенные в регионе. Для семей военнослужащих полностью отменяется транспортный налог. Супругам и детям защитников регион возместит затраты на обучение при подготовке водителей категории Б в лицензированных ямальских автошколах. Нетрудоустроенным супругам военнослужащих окажут содействие в поиске работы, а также обеспечат региональную доплату до максимального размера пособия по безработице. Это только некоторые из принятых мер поддержки, подчеркивают власти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, дмитрий артюхов, частичная мобилизация в россии, общество
Ямало-Ненецкий автономный округ, Жилье, Дмитрий Артюхов, Частичная мобилизация в России, Общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли дополнительные меры поддержки для семей военнослужащих, в том числе мобилизованных ямальцев, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Меры поддержки коснутся, в том числе, работников федеральных структур, которые находятся в командировках в зоне специальной военной операции, добровольцев и контрактников.
"Приняли комплекс мер поддержки наших военнослужащих и их семей. Ребята должны знать, что их близкие под защитой, им уделяется особое внимание. Мы активно мониторим предложения, которые поступают от ямальцев. Они легли в основу уже принятых мер, и будут учитываться при дальнейшей проработке. Один из примеров – первоочередное право на обеспечение детей военнослужащих путевками в летние лагеря. С такой просьбой обратились родители в соцсетях, и уже сегодня введена новая приоритетная категория", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова
.
Расширенный комплекс мер, в частности, касается сферы здравоохранения. Кроме того, военнослужащих и их семьи будут в первоочередном порядке включать в списки получателей социальных выплат на приобретение или строительство жилья по программам для молодых семей и семей, выбывших по достижении предельного возраста из таких программ. Также для них отменят арендную плату за государственное имущество и земельные участки, расположенные в регионе. Для семей военнослужащих полностью отменяется транспортный налог. Супругам и детям защитников регион возместит затраты на обучение при подготовке водителей категории Б в лицензированных ямальских автошколах. Нетрудоустроенным супругам военнослужащих окажут содействие в поиске работы, а также обеспечат региональную доплату до максимального размера пособия по безработице. Это только некоторые из принятых мер поддержки, подчеркивают власти.