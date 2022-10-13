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СПЧ собирает информацию о том, как производятся выплаты мобилизованным
СПЧ собирает информацию о том, как производятся выплаты мобилизованным - РИА Новости, 13.10.2022
СПЧ собирает информацию о том, как производятся выплаты мобилизованным
Совет по правам человека при президенте РФ собирает информацию о том, как производятся выплаты призванным в рамках частичной мобилизации в регионах России, эту... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:19
2022-10-13T14:19
2022-10-13T14:19
общество
сергей шойгу
валерий фадеев
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ собирает информацию о том, как производятся выплаты призванным в рамках частичной мобилизации в регионах России, эту работу надо систематизировать, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев."Мы сейчас информацию собираем, где выплачиваются, где не выплачиваются, чтобы более осмысленно, уже на основании этой справки, с повесткой этого экспресс-анализа направить документ. Опять какое-то неравенство возникает: богатые регионы имеют возможность выплачивать, а те, кто победнее, не имеют возможности и не выплачивают. Это неправильно", - сказал Фадеев журналистам.Он отметил, что сейчас идет сложная специальная военная операция и противостояние Западу в целом - и в связи с этим к людям надо относиться "с должным уважением". "И наше предложение, которое мы направим (в правительство), чтобы систематизировать эту работу по выплатам мобилизованным", - добавил Фадеев.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
https://ria.ru/20221012/spisok-1823532387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей шойгу, валерий фадеев, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Общество, Сергей Шойгу, Валерий Фадеев, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
СПЧ собирает информацию о том, как производятся выплаты мобилизованным
Фадеев: СПЧ собирает информацию о том, как производятся выплаты мобилизованным
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ собирает информацию о том, как производятся выплаты призванным в рамках частичной мобилизации в регионах России, эту работу надо систематизировать, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Мы сейчас информацию собираем, где выплачиваются, где не выплачиваются, чтобы более осмысленно, уже на основании этой справки, с повесткой этого экспресс-анализа направить документ. Опять какое-то неравенство возникает: богатые регионы имеют возможность выплачивать, а те, кто победнее, не имеют возможности и не выплачивают. Это неправильно", - сказал Фадеев журналистам.
Он отметил, что сейчас идет сложная специальная военная операция и противостояние Западу в целом - и в связи с этим к людям надо относиться "с должным уважением". "И наше предложение, которое мы направим (в правительство), чтобы систематизировать эту работу по выплатам мобилизованным", - добавил Фадеев.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
.