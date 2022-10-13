06:25 13.10.2022 (обновлено: 06:42 13.10.2022)
На Сахалине призванные танкисты запаса отрабатывают боевую стрельбу
На Сахалине призванные танкисты запаса приступили к боевым стрельбам
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 окт – РИА Новости. Мобилизованные военнослужащие запаса, ранее проходившие службу в танковых подразделениях, приступили на Сахалине к боевым стрельбам, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
"На Сахалине мобилизованные военнослужащие запаса, ранее проходившие военную службу в танковых подразделениях Восточного военного округа, приступили к стрельбам штатным снарядом из танков Т-80БВ", - говорится в сообщении.
Призванные в рамках частичной мобилизации островитяне в составе экипажей современных танков Т-80 совершенствуют навыки стрельбы на различных дистанциях под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО на сахалинском полигоне Успеновский. Предварительно каждый экипаж выполнил нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка в боевое положение, разведке и обнаружению целей, а также смене огневых позиций.
"В ходе боевых стрельб экипажи ведут огонь по мишеням, имитирующим танки, артиллерийские орудия, расчёты противотанковых гранатомётов и другие огневые средства условного противника. Помимо этого, военнослужащие выполняют уничтожение появляющихся и движущихся наземных целей из танковых пушек, поражают воздушные цели из крупнокалиберного пулемета "Утёс", - отмечает пресс-служба.
По информации пресс-службы, механики-водители выполняют упражнения по вождению танков в условиях труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий. Занятия по боевой подготовке с мобилизованными военнослужащими на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проводятся как в светлое, так и в тёмное время суток.