https://ria.ru/20221013/vvo-1823569706.html

На Сахалине призванные танкисты запаса отрабатывают боевую стрельбу

На Сахалине призванные танкисты запаса отрабатывают боевую стрельбу - РИА Новости, 13.10.2022

На Сахалине призванные танкисты запаса отрабатывают боевую стрельбу

Мобилизованные военнослужащие запаса, ранее проходившие службу в танковых подразделениях, приступили на Сахалине к боевым стрельбам, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T06:25

2022-10-13T06:25

2022-10-13T06:42

безопасность

сахалин

частичная мобилизация в россии

россия

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 окт – РИА Новости. Мобилизованные военнослужащие запаса, ранее проходившие службу в танковых подразделениях, приступили на Сахалине к боевым стрельбам, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.Призванные в рамках частичной мобилизации островитяне в составе экипажей современных танков Т-80 совершенствуют навыки стрельбы на различных дистанциях под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО на сахалинском полигоне Успеновский. Предварительно каждый экипаж выполнил нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка в боевое положение, разведке и обнаружению целей, а также смене огневых позиций.По информации пресс-службы, механики-водители выполняют упражнения по вождению танков в условиях труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий. Занятия по боевой подготовке с мобилизованными военнослужащими на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проводятся как в светлое, так и в тёмное время суток.

https://ria.ru/20221013/dfo-1823555835.html

сахалин

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безопасность, сахалин, частичная мобилизация в россии, россия, общество