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Дипломат прокомментировал поставки французских вооружений Киеву
Дипломат прокомментировал поставки французских вооружений Киеву - РИА Новости, 13.10.2022
Дипломат прокомментировал поставки французских вооружений Киеву
Россия внимательно следит за недружественными шагами Франции по поставкам вооружений Украине, эти действия ведут к затягиванию украинского конфликта, заявил в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:10
2022-10-13T08:10
2022-10-13T08:10
в мире
алексей мешков
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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Россия внимательно следит за недружественными шагами Франции по поставкам вооружений Украине, эти действия ведут к затягиванию украинского конфликта, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков."Что касается поставок вооружений, мы категорически против, потому что это только затягивает конфликт, только ведет к тому, что появляются новые жертвы, в том числе среди мирного населения. И мы об этом прямо говорим… Мы очень внимательно следим за этими недружественными шагами", - сообщил посол.Дипломат отметил, что говорил об этом на соответствующей беседе в министерстве иностранных дел Франции. Кроме того, на днях в этой связи был вызван на беседу французский посол в Москве. Шестого октября посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в российский МИД для разъяснений относительно оказания военно-технической поддержки Украине со стороны Парижа.
https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823572520.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей мешков, пьер леви, украина, франция, россия
В мире, Алексей Мешков, Пьер Леви, Украина, Франция, Россия
Дипломат прокомментировал поставки французских вооружений Киеву
Посол во Франции Мешков: Москва следит за шагами Франции по поставкам вооружений Киеву