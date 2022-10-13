https://ria.ru/20221013/vooruzhenie-1823577136.html

Дипломат прокомментировал поставки французских вооружений Киеву

Дипломат прокомментировал поставки французских вооружений Киеву - РИА Новости, 13.10.2022

Дипломат прокомментировал поставки французских вооружений Киеву

Россия внимательно следит за недружественными шагами Франции по поставкам вооружений Украине, эти действия ведут к затягиванию украинского конфликта, заявил в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:10

2022-10-13T08:10

2022-10-13T08:10

в мире

алексей мешков

пьер леви

украина

франция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:189:3077:1920_1920x0_80_0_0_9845c060d2e0cbe8b932038b30cc089d.jpg

ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Россия внимательно следит за недружественными шагами Франции по поставкам вооружений Украине, эти действия ведут к затягиванию украинского конфликта, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков."Что касается поставок вооружений, мы категорически против, потому что это только затягивает конфликт, только ведет к тому, что появляются новые жертвы, в том числе среди мирного населения. И мы об этом прямо говорим… Мы очень внимательно следим за этими недружественными шагами", - сообщил посол.Дипломат отметил, что говорил об этом на соответствующей беседе в министерстве иностранных дел Франции. Кроме того, на днях в этой связи был вызван на беседу французский посол в Москве. Шестого октября посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в российский МИД для разъяснений относительно оказания военно-технической поддержки Украине со стороны Парижа.

https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823572520.html

https://ria.ru/20221012/caesar-1823538449.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей мешков, пьер леви, украина, франция, россия