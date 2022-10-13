Рейтинг@Mail.ru
Дипломат прокомментировал поставки французских вооружений Киеву - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/vooruzhenie-1823577136.html
Дипломат прокомментировал поставки французских вооружений Киеву
Дипломат прокомментировал поставки французских вооружений Киеву - РИА Новости, 13.10.2022
Дипломат прокомментировал поставки французских вооружений Киеву
Россия внимательно следит за недружественными шагами Франции по поставкам вооружений Украине, эти действия ведут к затягиванию украинского конфликта, заявил в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:10
2022-10-13T08:10
в мире
алексей мешков
пьер леви
украина
франция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:189:3077:1920_1920x0_80_0_0_9845c060d2e0cbe8b932038b30cc089d.jpg
ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Россия внимательно следит за недружественными шагами Франции по поставкам вооружений Украине, эти действия ведут к затягиванию украинского конфликта, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков."Что касается поставок вооружений, мы категорически против, потому что это только затягивает конфликт, только ведет к тому, что появляются новые жертвы, в том числе среди мирного населения. И мы об этом прямо говорим… Мы очень внимательно следим за этими недружественными шагами", - сообщил посол.Дипломат отметил, что говорил об этом на соответствующей беседе в министерстве иностранных дел Франции. Кроме того, на днях в этой связи был вызван на беседу французский посол в Москве.&nbsp;Шестого октября посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в российский МИД для разъяснений относительно оказания военно-технической поддержки Украине со стороны Парижа.
https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823572520.html
https://ria.ru/20221012/caesar-1823538449.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8b1d4b05a03459bd2820bf3f1df8c28a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей мешков, пьер леви, украина, франция, россия
В мире, Алексей Мешков, Пьер Леви, Украина, Франция, Россия
08:10 13.10.2022
 
Дипломат прокомментировал поставки французских вооружений Киеву

Посол во Франции Мешков: Москва следит за шагами Франции по поставкам вооружений Киеву

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Россия внимательно следит за недружественными шагами Франции по поставкам вооружений Украине, эти действия ведут к затягиванию украинского конфликта, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
"Что касается поставок вооружений, мы категорически против, потому что это только затягивает конфликт, только ведет к тому, что появляются новые жертвы, в том числе среди мирного населения. И мы об этом прямо говорим… Мы очень внимательно следим за этими недружественными шагами", - сообщил посол.
Посол РФ в Париже Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
07:13
Посол России рассказал об участии Франции в урегулировании на Украине
Дипломат отметил, что говорил об этом на соответствующей беседе в министерстве иностранных дел Франции. Кроме того, на днях в этой связи был вызван на беседу французский посол в Москве.
 Шестого октября посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в российский МИД для разъяснений относительно оказания военно-технической поддержки Украине со стороны Парижа.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 22:03Специальная военная операция на Украине
Франция и Дания передадут Украине шесть артиллерийских установок CAESAR
 
В миреАлексей МешковПьер ЛевиУкраинаФранцияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала