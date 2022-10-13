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В Волжском задержанный мужчина умер в отделе полиции - РИА Новости, 13.10.2022
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В Волжском задержанный мужчина умер в отделе полиции
В Волжском задержанный мужчина умер в отделе полиции - РИА Новости, 13.10.2022
В Волжском задержанный мужчина умер в отделе полиции
Полиция начала проверку после смерти в отделе полиции города Волжский Волгоградской области мужчины, задержанного за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:37
2022-10-13T19:44
происшествия
волжский
волгоградская область
россия
полиция
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОЛГОГРАД, 13 окт – РИА Новости. Полиция начала проверку после смерти в отделе полиции города Волжский Волгоградской области мужчины, задержанного за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации ведомства, 9 октября в отдел полиции Волжского был доставлен 41-летний мужчина за мелкое хулиганство, он был помещен в камеру для административно задержанных, при этом на здоровье он не жаловался, и у него не было телесных повреждений. Позже мужчине стало плохо, полицейские стали оказывать первую помощь и вызвали "скорую"."Несмотря на проведенные мероприятия, задержанный скончался в присутствии врачей. В настоящее время по факту смерти мужчины назначено проведение проверки, направленной на установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили РИА Новости в полиции.
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происшествия, волжский, волгоградская область, россия, полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Россия, Полиция, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
19:37 13.10.2022 (обновлено: 19:44 13.10.2022)
 
В Волжском задержанный мужчина умер в отделе полиции

МВД начало проверку после смерти в отделе полиции в Волжском задержанного мужчины

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 13 окт – РИА Новости. Полиция начала проверку после смерти в отделе полиции города Волжский Волгоградской области мужчины, задержанного за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации ведомства, 9 октября в отдел полиции Волжского был доставлен 41-летний мужчина за мелкое хулиганство, он был помещен в камеру для административно задержанных, при этом на здоровье он не жаловался, и у него не было телесных повреждений. Позже мужчине стало плохо, полицейские стали оказывать первую помощь и вызвали "скорую".
"Несмотря на проведенные мероприятия, задержанный скончался в присутствии врачей. В настоящее время по факту смерти мужчины назначено проведение проверки, направленной на установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили РИА Новости в полиции.
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