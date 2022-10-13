https://ria.ru/20221013/volzhskiy-1823844316.html

В Волжском задержанный мужчина умер в отделе полиции

В Волжском задержанный мужчина умер в отделе полиции - РИА Новости, 13.10.2022

В Волжском задержанный мужчина умер в отделе полиции

Полиция начала проверку после смерти в отделе полиции города Волжский Волгоградской области мужчины, задержанного за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:37

2022-10-13T19:37

2022-10-13T19:44

происшествия

волжский

волгоградская область

россия

полиция

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОЛГОГРАД, 13 окт – РИА Новости. Полиция начала проверку после смерти в отделе полиции города Волжский Волгоградской области мужчины, задержанного за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации ведомства, 9 октября в отдел полиции Волжского был доставлен 41-летний мужчина за мелкое хулиганство, он был помещен в камеру для административно задержанных, при этом на здоровье он не жаловался, и у него не было телесных повреждений. Позже мужчине стало плохо, полицейские стали оказывать первую помощь и вызвали "скорую"."Несмотря на проведенные мероприятия, задержанный скончался в присутствии врачей. В настоящее время по факту смерти мужчины назначено проведение проверки, направленной на установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили РИА Новости в полиции.

https://ria.ru/20221012/podzheg-1823415620.html

волжский

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, волжский, волгоградская область, россия, полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии)