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Орбан рассказал, что неоднократно угрожал ЕК наложить вето на новые санкции - РИА Новости, 13.10.2022
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Орбан рассказал, что неоднократно угрожал ЕК наложить вето на новые санкции
Орбан рассказал, что неоднократно угрожал ЕК наложить вето на новые санкции - РИА Новости, 13.10.2022
Орбан рассказал, что неоднократно угрожал ЕК наложить вето на новые санкции
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T02:05
2022-10-13T02:05
цены на нефть
виктор орбан
петер сийярто
венгрия
россия
европа
еврокомиссия
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание."Я должен честно сказать, что то, что Еврокомиссия делает в случае санкций, это катастрофично. Санкции в такой форме убивают нас, они разрушат немецкую экономику, они разрушают венгерскую экономику, это не хорошо. Поэтому санкции надо вводить по-другому. Когда я сказал в Брюсселе: Друзья мои! Венгрия не имеет выхода к морю, туда нельзя поставлять нефть по морю, только по трубопроводам. Один конец трубы - в России, а другой - в Венгрии. А другой трубы нет. Поэтому если вы введете нефтяное эмбарго, венгерская экономика на следующий день остановится, и у меня нет альтернативы", - сказал Орбан, фрагмент его выступления был размещен в соцсетях.Он подчеркнул, что не Венгрия "это придумала, мы это унаследовали, эту инфраструктуру с коммунистических времен". "На это сказали: ищите решение. Это невозможно. Можно так вводить санкции, чтобы вместе с этим не разрушать самих себя. Но Еврокомиссия не была к этому готова. Так что я вынужден всегда говорить: если санкция, то у меня проблема, вы мне поможете ее решить или нет? Если не поможете, я ветирую. Если поможете, то я приму решение, и делайте, что хотите. Но не может быть такого, чтобы венгров отгоняли в угол, потому что их проблемы не интересуют", - отметил Орбан.Ранее Орбан заявил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ. Он призвал всех граждан страны высказать свое мнение о санкциях в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, навязанными Брюсселем странам-членам Евросоюза. Гражданам планируется задать семь вопросов, уже известно, что они будут касаться в том числе газа, нефти, атомной энергетики и туризма.Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а Россия - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная стратегия ЕС "полностью провалилась".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820133857.html
https://ria.ru/20221011/orban-1823157136.html
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цены на нефть, виктор орбан, петер сийярто, венгрия, россия, европа, еврокомиссия, евросоюз, мид венгрии, санкции в отношении россии, в мире, политика
Цены на нефть, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Венгрия, Россия, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз, МИД Венгрии, Санкции в отношении России, В мире, Политика
02:05 13.10.2022
 
Орбан рассказал, что неоднократно угрожал ЕК наложить вето на новые санкции

Премьер-министр Венгрии Орбан рассказал, что угрожал ЕК наложить вето на новые санкции

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание.
"Я должен честно сказать, что то, что Еврокомиссия делает в случае санкций, это катастрофично. Санкции в такой форме убивают нас, они разрушат немецкую экономику, они разрушают венгерскую экономику, это не хорошо. Поэтому санкции надо вводить по-другому. Когда я сказал в Брюсселе: Друзья мои! Венгрия не имеет выхода к морю, туда нельзя поставлять нефть по морю, только по трубопроводам. Один конец трубы - в России, а другой - в Венгрии. А другой трубы нет. Поэтому если вы введете нефтяное эмбарго, венгерская экономика на следующий день остановится, и у меня нет альтернативы", - сказал Орбан, фрагмент его выступления был размещен в соцсетях.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
28 сентября, 17:07
Орбан обвинил Брюссель в навязывании Евросоюзу санкций
Он подчеркнул, что не Венгрия "это придумала, мы это унаследовали, эту инфраструктуру с коммунистических времен". "На это сказали: ищите решение. Это невозможно. Можно так вводить санкции, чтобы вместе с этим не разрушать самих себя. Но Еврокомиссия не была к этому готова. Так что я вынужден всегда говорить: если санкция, то у меня проблема, вы мне поможете ее решить или нет? Если не поможете, я ветирую. Если поможете, то я приму решение, и делайте, что хотите. Но не может быть такого, чтобы венгров отгоняли в угол, потому что их проблемы не интересуют", - отметил Орбан.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ. Он призвал всех граждан страны высказать свое мнение о санкциях в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, навязанными Брюсселем странам-членам Евросоюза. Гражданам планируется задать семь вопросов, уже известно, что они будут касаться в том числе газа, нефти, атомной энергетики и туризма.
Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а Россия - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная стратегия ЕС "полностью провалилась".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 16:35
Орбан призвал Евросоюз пересмотреть антироссийские санкции
 
Цены на нефтьВиктор ОрбанПетер СийяртоВенгрияРоссияЕвропаЕврокомиссияЕвросоюзМИД ВенгрииСанкции в отношении РоссииВ миреПолитика
 
 
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