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Британский канал приобрел картину Гитлера для шоу - РИА Новости, 13.10.2022
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Культура
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Британский канал приобрел картину Гитлера для шоу
Британский канал приобрел картину Гитлера для шоу - РИА Новости, 13.10.2022
Британский канал приобрел картину Гитлера для шоу
Британский канал Channel 4 приобрел нарисованную Адольфом Гитлером картину, чтобы устроить шоу, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:17
2022-10-13T17:24
адольф гитлер
пабло пикассо
би-би-си
в мире
культура
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Британский канал Channel 4 приобрел нарисованную Адольфом Гитлером картину, чтобы устроить шоу, сообщает газета Guardian.Согласно задумке телеканала, как пишет издание, зрители шоу Art Trouble будут решать, должен ли телеведущий Джимми Карр сжечь картину Гитлера с помощью огнемета. Для последнего сезона телешоу Channel 4 приобрел картины целого ряда "проблематичных" художников, включая Пабло Пикассо, а также осужденного экс-ведущего Би-би-си Рольфа Харриса и сексуального насильника Эрика Гилла, отмечается в заметке. Как сообщает издание, центральным вопросом шоу, которое выйдет в конце этого месяца, будет вопрос, можно ли действительно отделить произведение искусства от его создателя - в случае отрицательного ответа телезрители будут решать, с помощью каких инструментов уничтожат эти картины."У каждого произведения искусства есть защитники… Найдется кто-то, кто будет отстаивать не Гитлера, а то, что его моральный облик не должен решать, является ли (его) картина произведением искусства или нет", - приводит Guardian слова программного директора телеканала Яна Каца.Однако, как утверждает Кац, даже если публика решит сохранить картину Гитлера, она не будет висеть в конференц-зале телеканала, а будет "соответствующим образом" утилизирована, пишет газета.
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адольф гитлер, пабло пикассо, би-би-си, в мире
Адольф Гитлер, Пабло Пикассо, Би-би-си, В мире, Культура
17:17 13.10.2022 (обновлено: 17:24 13.10.2022)
 
Британский канал приобрел картину Гитлера для шоу

Guardian: британский канал приобрел нарисованную Гитлером картину, чтобы устроить шоу

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы . Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Британский канал Channel 4 приобрел нарисованную Адольфом Гитлером картину, чтобы устроить шоу, сообщает газета Guardian.
Согласно задумке телеканала, как пишет издание, зрители шоу Art Trouble будут решать, должен ли телеведущий Джимми Карр сжечь картину Гитлера с помощью огнемета. Для последнего сезона телешоу Channel 4 приобрел картины целого ряда "проблематичных" художников, включая Пабло Пикассо, а также осужденного экс-ведущего Би-би-си Рольфа Харриса и сексуального насильника Эрика Гилла, отмечается в заметке. Как сообщает издание, центральным вопросом шоу, которое выйдет в конце этого месяца, будет вопрос, можно ли действительно отделить произведение искусства от его создателя - в случае отрицательного ответа телезрители будут решать, с помощью каких инструментов уничтожат эти картины.
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"У каждого произведения искусства есть защитники… Найдется кто-то, кто будет отстаивать не Гитлера, а то, что его моральный облик не должен решать, является ли (его) картина произведением искусства или нет", - приводит Guardian слова программного директора телеканала Яна Каца.
Однако, как утверждает Кац, даже если публика решит сохранить картину Гитлера, она не будет висеть в конференц-зале телеканала, а будет "соответствующим образом" утилизирована, пишет газета.
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