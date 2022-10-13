https://ria.ru/20221013/velikobritaniya-1823795924.html

Британский канал приобрел картину Гитлера для шоу

Британский канал приобрел картину Гитлера для шоу - РИА Новости, 13.10.2022

Британский канал приобрел картину Гитлера для шоу

Британский канал Channel 4 приобрел нарисованную Адольфом Гитлером картину, чтобы устроить шоу, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:17

2022-10-13T17:17

2022-10-13T17:24

адольф гитлер

пабло пикассо

би-би-си

в мире

культура

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Британский канал Channel 4 приобрел нарисованную Адольфом Гитлером картину, чтобы устроить шоу, сообщает газета Guardian.Согласно задумке телеканала, как пишет издание, зрители шоу Art Trouble будут решать, должен ли телеведущий Джимми Карр сжечь картину Гитлера с помощью огнемета. Для последнего сезона телешоу Channel 4 приобрел картины целого ряда "проблематичных" художников, включая Пабло Пикассо, а также осужденного экс-ведущего Би-би-си Рольфа Харриса и сексуального насильника Эрика Гилла, отмечается в заметке. Как сообщает издание, центральным вопросом шоу, которое выйдет в конце этого месяца, будет вопрос, можно ли действительно отделить произведение искусства от его создателя - в случае отрицательного ответа телезрители будут решать, с помощью каких инструментов уничтожат эти картины."У каждого произведения искусства есть защитники… Найдется кто-то, кто будет отстаивать не Гитлера, а то, что его моральный облик не должен решать, является ли (его) картина произведением искусства или нет", - приводит Guardian слова программного директора телеканала Яна Каца.Однако, как утверждает Кац, даже если публика решит сохранить картину Гитлера, она не будет висеть в конференц-зале телеканала, а будет "соответствующим образом" утилизирована, пишет газета.

https://ria.ru/20211111/banksy-1758522286.html

https://ria.ru/20190903/1558187812.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

адольф гитлер, пабло пикассо, би-би-си, в мире