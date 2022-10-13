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Король Карл III пошутил на первой аудиенции с Трасс - РИА Новости, 13.10.2022
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Король Карл III пошутил на первой аудиенции с Трасс
Король Карл III пошутил на первой аудиенции с Трасс - РИА Новости, 13.10.2022
Король Карл III пошутил на первой аудиенции с Трасс
Король Великобритании Карл III встретил премьер-министра Лиз Трасс на первой еженедельной аудиенции словами "Снова здесь? О Боже", сообщает британская газета... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:27
2022-10-13T13:27
в мире
лиз трасс
великобритания
оксфордский университет
карл iii
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Король Великобритании Карл III встретил премьер-министра Лиз Трасс на первой еженедельной аудиенции словами "Снова здесь? О Боже", сообщает британская газета Guardian.Издание опубликовало на своем сайте короткую видеозапись, на которой монарх и глава правительства приветствуют друг друга."Ваше величество, рада видеть вас снова", - поприветствовала короля Трасс, делая реверанс. "Снова здесь?", - спросил Карл, хлопнув себя по бокам. Пока Трасс говорила, что эта встреча для нее большая честь, монарх невнятно произнес: "О Боже, Боже".Как отмечается в сообщении газеты, это видео быстро стало вирусным в сети на фоне очередных потрясений на финансовых рынках и заговоров против Трасс со стороны "заднескамеечников" из правящей Консервативной партии. По словам преподавателя дипломатии в Оксфордском университете Дженнифер Кэссиди, которые приводит Guardian, эта сцена "прямиком из офиса премьера" - не что иное, как "политическая неловкость" и "непреднамеренная комедия".Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс вместе с ее правительством в настоящее время сталкиваются со шквалом критики в связи с принятием нового плана по поддержке национальной экономики. У многих этот план вызывает опасения, поскольку для его реализации правительство, вероятно, увеличит размер госдолга. План был ранее представлен в парламенте министром финансов Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за 1 фунт стерлингов.
https://ria.ru/20221012/velikobritaniya-1823394658.html
https://ria.ru/20221010/trass-1822688578.html
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в мире, лиз трасс, великобритания, оксфордский университет, карл iii
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Оксфордский университет, Карл III
13:27 13.10.2022
 
Король Карл III пошутил на первой аудиенции с Трасс

Guardian: король Карл III встретил Трасс на первой аудиенции словами: снова здесь?

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Король Великобритании Карл III встретил премьер-министра Лиз Трасс на первой еженедельной аудиенции словами "Снова здесь? О Боже", сообщает британская газета Guardian.
Издание опубликовало на своем сайте короткую видеозапись, на которой монарх и глава правительства приветствуют друг друга.
"Ваше величество, рада видеть вас снова", - поприветствовала короля Трасс, делая реверанс. "Снова здесь?", - спросил Карл, хлопнув себя по бокам. Пока Трасс говорила, что эта встреча для нее большая честь, монарх невнятно произнес: "О Боже, Боже".
Как отмечается в сообщении газеты, это видео быстро стало вирусным в сети на фоне очередных потрясений на финансовых рынках и заговоров против Трасс со стороны "заднескамеечников" из правящей Консервативной партии. По словам преподавателя дипломатии в Оксфордском университете Дженнифер Кэссиди, которые приводит Guardian, эта сцена "прямиком из офиса премьера" - не что иное, как "политическая неловкость" и "непреднамеренная комедия".
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В миреЛиз ТрассВеликобританияОксфордский университетКарл III
 
 
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