https://ria.ru/20221013/uvolnenie-1823844969.html

Задержанного у границы с Украиной пьяного полицейского уволили из МВД

Задержанного у границы с Украиной пьяного полицейского уволили из МВД - РИА Новости, 13.10.2022

Задержанного у границы с Украиной пьяного полицейского уволили из МВД

Оперативники собственной безопасности управления МВД Белгородской области совместно с военной автоинспекцией Минобороны задержали сотрудника патрульно-постовой... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:38

2022-10-13T19:38

2022-10-13T19:40

происшествия

белгородская область

украина

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Оперативники собственной безопасности управления МВД Белгородской области совместно с военной автоинспекцией Минобороны задержали сотрудника патрульно-постовой службы (ППС), который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при себе у него были обнаружены оружие и боеприпасы, сообщила РИА Новости пресс-служба УМВД России по региону.Сотрудник ППС был задержан 10 октября в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий вблизи приграничного с Украиной села Герасимовка в Белгородской области."Установлено, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, при себе у него были обнаружены оружие и боеприпасы", - сообщила пресс-служба УМВД России по Белгородской области.Данный сотрудник, имя которого не раскрывается, 12 октября был уволен из органов внутренних дел "по отрицательным основаниям"."Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины, гражданин понесёт наказание в установленном законом порядке", - уточнила пресс-служба ведомства.

https://ria.ru/20220823/politseyskiy-1811710279.html

https://ria.ru/20221003/dtp-1821196229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, украина, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)