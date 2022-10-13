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Задержанного у границы с Украиной пьяного полицейского уволили из МВД - РИА Новости, 13.10.2022
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Задержанного у границы с Украиной пьяного полицейского уволили из МВД
Задержанного у границы с Украиной пьяного полицейского уволили из МВД - РИА Новости, 13.10.2022
Задержанного у границы с Украиной пьяного полицейского уволили из МВД
Оперативники собственной безопасности управления МВД Белгородской области совместно с военной автоинспекцией Минобороны задержали сотрудника патрульно-постовой... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:38
2022-10-13T19:40
происшествия
белгородская область
украина
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Оперативники собственной безопасности управления МВД Белгородской области совместно с военной автоинспекцией Минобороны задержали сотрудника патрульно-постовой службы (ППС), который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при себе у него были обнаружены оружие и боеприпасы, сообщила РИА Новости пресс-служба УМВД России по региону.Сотрудник ППС был задержан 10 октября в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий вблизи приграничного с Украиной села Герасимовка в Белгородской области."Установлено, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, при себе у него были обнаружены оружие и боеприпасы", - сообщила пресс-служба УМВД России по Белгородской области.Данный сотрудник, имя которого не раскрывается, 12 октября был уволен из органов внутренних дел "по отрицательным основаниям"."Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины, гражданин понесёт наказание в установленном законом порядке", - уточнила пресс-служба ведомства.
https://ria.ru/20220823/politseyskiy-1811710279.html
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, украина, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Белгородская область, Украина, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
19:38 13.10.2022 (обновлено: 19:40 13.10.2022)
 
Задержанного у границы с Украиной пьяного полицейского уволили из МВД

Пьяного полицейского, задержанного с оружием у границы с Украиной, уволили из МВД

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкСотрудники управления МВД России
Сотрудники управления МВД России - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сотрудники управления МВД России. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Оперативники собственной безопасности управления МВД Белгородской области совместно с военной автоинспекцией Минобороны задержали сотрудника патрульно-постовой службы (ППС), который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при себе у него были обнаружены оружие и боеприпасы, сообщила РИА Новости пресс-служба УМВД России по региону.
Сотрудник ППС был задержан 10 октября в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий вблизи приграничного с Украиной села Герасимовка в Белгородской области.
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"Установлено, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, при себе у него были обнаружены оружие и боеприпасы", - сообщила пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Данный сотрудник, имя которого не раскрывается, 12 октября был уволен из органов внутренних дел "по отрицательным основаниям".
"Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины, гражданин понесёт наказание в установленном законом порядке", - уточнила пресс-служба ведомства.
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ПроисшествияБелгородская областьУкраинаРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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