https://ria.ru/20221013/utilizatsiya-1823519026.html

Столичная компания утилизировала более 3,3 тысячи автомашин

Столичная компания утилизировала более 3,3 тысячи автомашин - РИА Новости, 13.10.2022

Столичная компания утилизировала более 3,3 тысячи автомашин

Столичное предприятие "Вторалюминпродукт" с января по сентябрь 2022 года утилизировало более 2,5 тысячи автомобилей, а также свыше 800 автобусов и грузовиков,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T07:18

2022-10-13T07:18

2022-10-13T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Столичное предприятие "Вторалюминпродукт" с января по сентябрь 2022 года утилизировало более 2,5 тысячи автомобилей, а также свыше 800 автобусов и грузовиков, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Современные технологии авторециклинга позволяют извлекать из утилизируемых машин до 98% черных и цветных металлов и использовать их повторно, тем самым значительно снижая нагрузку на экологию. Таким образом, вышедшее из эксплуатации транспортное средство может стать источником вторичных материальных ресурсов. В Москве утилизацией машин занимается промышленное предприятие "Вторалюминпродукт", чьи производственные мощности позволяют перерабатывать до пяти тысяч авто в месяц", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.В этом году предприятие стало партнером городского сервиса "Вывоз ненужных вещей", с помощью которого жители могут оставить заявку на бесплатную утилизацию вышедшей из строя машины, а также крупногабаритной техники и металлических предметов. Компания получила уже несколько десятков таких обращений и утилизировала более 20 личных автомобилей в рамках совместного проекта.

https://ria.ru/20221011/oborudovanie-1822965191.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва