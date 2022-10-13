Столичная компания утилизировала более 3,3 тысячи автомашин
© Фото : пресс-служба ДИПП Столичная компания утилизировала более 3,3 тысячи автомашин
© Фото : пресс-служба ДИПП
Столичная компания утилизировала более 3,3 тысячи автомашин
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Столичное предприятие "Вторалюминпродукт" с января по сентябрь 2022 года утилизировало более 2,5 тысячи автомобилей, а также свыше 800 автобусов и грузовиков, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Современные технологии авторециклинга позволяют извлекать из утилизируемых машин до 98% черных и цветных металлов и использовать их повторно, тем самым значительно снижая нагрузку на экологию. Таким образом, вышедшее из эксплуатации транспортное средство может стать источником вторичных материальных ресурсов. В Москве утилизацией машин занимается промышленное предприятие "Вторалюминпродукт", чьи производственные мощности позволяют перерабатывать до пяти тысяч авто в месяц", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
В этом году предприятие стало партнером городского сервиса "Вывоз ненужных вещей", с помощью которого жители могут оставить заявку на бесплатную утилизацию вышедшей из строя машины, а также крупногабаритной техники и металлических предметов. Компания получила уже несколько десятков таких обращений и утилизировала более 20 личных автомобилей в рамках совместного проекта.