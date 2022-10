https://ria.ru/20221013/urfu-1823405791.html

В России смогли в десять раз улучшить свойства уникального полупроводника

В России смогли в десять раз улучшить свойства уникального полупроводника - РИА Новости, 13.10.2022

В России смогли в десять раз улучшить свойства уникального полупроводника

Новые данные о свойствах титаната кальция-меди — полупроводника, способного накапливать много энергии под действием электрического поля — получили ученые УрФУ... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T03:00

2022-10-13T03:00

2022-10-13T03:00

наука

навигатор абитуриента

россия

уральский федеральный университет

университетская наука

екатеринбург

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823404848_0:214:2560:1654_1920x0_80_0_0_1969e9c5828cc546cb7d6f17fa8f7785.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Новые данные о свойствах титаната кальция-меди — полупроводника, способного накапливать много энергии под действием электрического поля — получили ученые УрФУ совместно с коллегами из РАН. По их словам, полученные результаты позволят разработать целый ряд новых элементов для микроэлектроники, а также создать концепцию, объясняющую уникальные свойства материала. Статья опубликована в Journal of Physics and Chemistry of Solids.Диэлектрическая проницаемость — характеристика материалов, не проводящих ток. Под действием внешнего электрического поля происходит поляризация диэлектрика, например, за счет образования пар связанных ионов, в результате чего вещество накапливает энергию, объяснили ученые.Титанат кальция-меди, или ССТО, это давно известный полупроводник, для которого одновременно характерны хорошая электропроводимость и гигантская диэлектрическая проницаемость, в 1000-10000 раз превосходящая показатели других материалов с этим эффектом. Хотя это свойство ССТО известно более 20 лет, объяснения этому феномену до сих пор не было дано, сообщили специалисты.Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Института химии твердого тела УрО РАН, исследовав ряд оксидов на основе ССТО, уточнили объяснение его свойств и приступили к созданию новой концепции, объясняющей этот феномен. Кроме того, по их словам, им удалось найти способ обработки ССТО в условиях высоких давлений и температур, после которой диэлектрическая проницаемость материала увеличивается в 10 раз.По словам ученых, десятикратный прирост диэлектрической проницаемости в их экспериментах был обусловлен именно увеличением размеров зерен вещества. Однако, вся совокупность полученных данных не "вписывается" ни в одну из моделей полностью, что указывает на необходимость разработки нового объяснения этого феномена."Керамические изделия из ССТО, обработанного по нашей технологии, имеют большой потенциал в микроэлектронике в качестве элементов для накопителей энергии с большим диапазоном температур, в качестве среды для миниатюрных конденсаторов или в качестве полупроводниковых резисторов с нелинейным сопротивлением", — рассказал ведущий инженер кафедры физики конденсированного состояния и наноразмерных систем УрФУ Абдулло Мирзорахимов.На основе перечисленных элементов, состоящих из ССТО с мелким зерном, как объяснили специалисты, возможна разработка новых систем оперативной памяти и многослойных конденсаторов, широко востребованных в современной электронике. Керамика с крупным зерном, по словам ученых, будет полезна при защите линий электропередачи и любой электроники от скачков напряжения.Производство предложенных учеными УрФУ элементов электроники, по их словам, полностью реализуемо на базе российских технологий и производственных мощностей.В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить фундаментальные работы по объяснению феномена высокой диэлектрической проводимости ССТО, а также получить ряд новых материалов на его основе.Исследование проведено в рамках выполнения проекта "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20220512/sargu-1787940021.html

https://ria.ru/20220824/sgu-1811620147.html

https://ria.ru/20220324/samarskiy_universitet-1779798288.html

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, россия, уральский федеральный университет, университетская наука, екатеринбург, технологии