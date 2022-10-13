https://ria.ru/20221013/ukraina-1823774798.html
Причиной крушения украинского МиГ-29 стал дрон-камикадзе
Причиной крушения украинского МиГ-29 стал дрон-камикадзе - РИА Новости, 13.10.2022
Причиной крушения украинского МиГ-29 стал дрон-камикадзе
Обломки дрона-камикадзе стали причиной крушения украинского МиГ-29 в Винницкой области, сообщило госбюро расследований Украины (ГБР). РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:18
2022-10-13T16:18
2022-10-13T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
винницкая область
украина
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миг-29
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Обломки дрона-камикадзе стали причиной крушения украинского МиГ-29 в Винницкой области, сообщило госбюро расследований Украины (ГБР)."Сотрудники ГБР выясняют обстоятельства падения военного самолета в Винницкой области, которое произошло 12 октября 2022 года около 21.00 во время объявления сигнала "воздушная тревога", - говорится в сообщении в Telegram-канале Государственного бюро расследований Украины.По данным ведомства, истребитель МиГ-29 был поднят по тревоге для перехвата дронов-камикадзе, но после уничтожения пяти беспилотников, столкнулся с обломками одного из них, получил повреждения и разбился в районе поселка городского типа Турбов, к северо-востоку от Винницы. Пилот, уводивший машину от домов, был вынужден катапультироваться, но получил травмы. В данный он момент госпитализирован.Кроме того, ведомство опубликовало фотографии с места падения самолета. На снимках, опубликованных на сайте ведомства, видны стабилизатор и руль направления машины с опознавательными знаками украинских ВВС.Ранее глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил, что в течение двух дней в регионе разбились два украинских самолета: один 11 и один 12 октября. По информации Лунина, самолеты разбились в районе Шишацкой общины.
https://ria.ru/20221012/minoborony-1823397584.html
https://ria.ru/20221013/samolety-1823723791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, винницкая область, украина, винница, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Украина, Винница, МиГ-29
16:18 13.10.2022 (обновлено: 17:51 13.10.2022)
Причиной крушения украинского МиГ-29 стал дрон-камикадзе
Госбюро расследований Украины подтвердило падение самолета в Винницкой области 12 октября