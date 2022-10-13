https://ria.ru/20221013/ukraina-1823731748.html

МИД Белоруссии опроверг слова Киева о принудительном вывозе детей с Украины

МИД Белоруссии опроверг слова Киева о принудительном вывозе детей с Украины - РИА Новости, 13.10.2022

МИД Белоруссии опроверг слова Киева о принудительном вывозе детей с Украины

Заявления из Киева о "принудительной депортации" украинских детей в Белоруссию безосновательны и являются очередным фейком украинской пропаганды, заявил в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:39

2022-10-13T14:39

2022-10-13T14:51

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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Заявления из Киева о "принудительной депортации" украинских детей в Белоруссию безосновательны и являются очередным фейком украинской пропаганды, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич."Это очередной фейк украинской пропаганды. Как и большинство иных информационных вбросов в отношении Беларуси, такое обвинение не имеет под собой абсолютно никаких оснований", - сказал Амбразевич, комментируя заявление делегации Украины о необходимости реакции со стороны ООН на ситуацию с "принудительной депортацией" украинских детей на территорию России и Белоруссии. Слова замминистра приводит пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.Амбразевич отметил, что в Белоруссии работает 11 учреждений ООН, они оказывают содействие правительству в обеспечении нужд украинских беженцев, в том числе прибывающих в Белоруссию с детьми. "Представители ООН в Беларуси - нейтральные международные служащие и, полагаю, что они, как и их руководство в Нью-Йорке, владеют объективной подробной информацией по этой теме. Полагаю, что если их спросят, то ответ заставит краснеть украинских дипломатов", - подчеркнул он.По словам замминистра, "прибытие каких-либо гражданских людей на территорию Беларуси с территории Украины стараниями украинских властей практически полностью исключено". "Однако украинские граждане едут добровольно сами из соседних с нами Польши, Литвы и Латвии. Наша статистика говорит об около 58 тысячах украинцев, добровольно въехавших в Беларусь с конца февраля в поисках убежища. Очернение Беларуси в информационном поле - это осознанная политика нынешнего руководства украинского государства", - добавил он.

https://ria.ru/20221004/shtraf-1821370027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, украина, в мире