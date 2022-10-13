https://ria.ru/20221013/ukraina-1823731748.html
МИД Белоруссии опроверг слова Киева о принудительном вывозе детей с Украины
МИД Белоруссии опроверг слова Киева о принудительном вывозе детей с Украины - РИА Новости, 13.10.2022
МИД Белоруссии опроверг слова Киева о принудительном вывозе детей с Украины
Заявления из Киева о "принудительной депортации" украинских детей в Белоруссию безосновательны и являются очередным фейком украинской пропаганды, заявил в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:39
2022-10-13T14:39
2022-10-13T14:51
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994596_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_e769936d66e1cea7c887415d8d96e4aa.jpg
МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Заявления из Киева о "принудительной депортации" украинских детей в Белоруссию безосновательны и являются очередным фейком украинской пропаганды, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич."Это очередной фейк украинской пропаганды. Как и большинство иных информационных вбросов в отношении Беларуси, такое обвинение не имеет под собой абсолютно никаких оснований", - сказал Амбразевич, комментируя заявление делегации Украины о необходимости реакции со стороны ООН на ситуацию с "принудительной депортацией" украинских детей на территорию России и Белоруссии. Слова замминистра приводит пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.Амбразевич отметил, что в Белоруссии работает 11 учреждений ООН, они оказывают содействие правительству в обеспечении нужд украинских беженцев, в том числе прибывающих в Белоруссию с детьми. "Представители ООН в Беларуси - нейтральные международные служащие и, полагаю, что они, как и их руководство в Нью-Йорке, владеют объективной подробной информацией по этой теме. Полагаю, что если их спросят, то ответ заставит краснеть украинских дипломатов", - подчеркнул он.По словам замминистра, "прибытие каких-либо гражданских людей на территорию Беларуси с территории Украины стараниями украинских властей практически полностью исключено". "Однако украинские граждане едут добровольно сами из соседних с нами Польши, Литвы и Латвии. Наша статистика говорит об около 58 тысячах украинцев, добровольно въехавших в Беларусь с конца февраля в поисках убежища. Очернение Беларуси в информационном поле - это осознанная политика нынешнего руководства украинского государства", - добавил он.
https://ria.ru/20221004/shtraf-1821370027.html
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994596_683:327:2978:2048_1920x0_80_0_0_817f66c070869707ed889ac0b2528b71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, украина, в мире
Белоруссия, Украина, В мире
14:39 13.10.2022 (обновлено: 14:51 13.10.2022)
МИД Белоруссии опроверг слова Киева о принудительном вывозе детей с Украины
МИД Белоруссии назвал слова Киева о принудительном вывозе украинских детей фейком
МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Заявления из Киева о "принудительной депортации" украинских детей в Белоруссию безосновательны и являются очередным фейком украинской пропаганды, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич.
"Это очередной фейк украинской пропаганды. Как и большинство иных информационных вбросов в отношении Беларуси, такое обвинение не имеет под собой абсолютно никаких оснований", - сказал Амбразевич, комментируя заявление делегации Украины
о необходимости реакции со стороны ООН
на ситуацию с "принудительной депортацией" украинских детей на территорию России
и Белоруссии. Слова замминистра приводит пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Амбразевич отметил, что в Белоруссии работает 11 учреждений ООН, они оказывают содействие правительству в обеспечении нужд украинских беженцев, в том числе прибывающих в Белоруссию с детьми. "Представители ООН в Беларуси - нейтральные международные служащие и, полагаю, что они, как и их руководство в Нью-Йорке, владеют объективной подробной информацией по этой теме. Полагаю, что если их спросят, то ответ заставит краснеть украинских дипломатов", - подчеркнул он.
По словам замминистра, "прибытие каких-либо гражданских людей на территорию Беларуси с территории Украины стараниями украинских властей практически полностью исключено". "Однако украинские граждане едут добровольно сами из соседних с нами Польши, Литвы и Латвии. Наша статистика говорит об около 58 тысячах украинцев, добровольно въехавших в Беларусь с конца февраля в поисках убежища. Очернение Беларуси в информационном поле - это осознанная политика нынешнего руководства украинского государства", - добавил он.