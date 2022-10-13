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МИД Белоруссии опроверг слова Киева о принудительном вывозе детей с Украины - РИА Новости, 13.10.2022
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МИД Белоруссии опроверг слова Киева о принудительном вывозе детей с Украины
МИД Белоруссии опроверг слова Киева о принудительном вывозе детей с Украины - РИА Новости, 13.10.2022
МИД Белоруссии опроверг слова Киева о принудительном вывозе детей с Украины
Заявления из Киева о "принудительной депортации" украинских детей в Белоруссию безосновательны и являются очередным фейком украинской пропаганды, заявил в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:39
2022-10-13T14:51
белоруссия
украина
в мире
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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Заявления из Киева о "принудительной депортации" украинских детей в Белоруссию безосновательны и являются очередным фейком украинской пропаганды, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич."Это очередной фейк украинской пропаганды. Как и большинство иных информационных вбросов в отношении Беларуси, такое обвинение не имеет под собой абсолютно никаких оснований", - сказал Амбразевич, комментируя заявление делегации Украины о необходимости реакции со стороны ООН на ситуацию с "принудительной депортацией" украинских детей на территорию России и Белоруссии. Слова замминистра приводит пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.Амбразевич отметил, что в Белоруссии работает 11 учреждений ООН, они оказывают содействие правительству в обеспечении нужд украинских беженцев, в том числе прибывающих в Белоруссию с детьми. "Представители ООН в Беларуси - нейтральные международные служащие и, полагаю, что они, как и их руководство в Нью-Йорке, владеют объективной подробной информацией по этой теме. Полагаю, что если их спросят, то ответ заставит краснеть украинских дипломатов", - подчеркнул он.По словам замминистра, "прибытие каких-либо гражданских людей на территорию Беларуси с территории Украины стараниями украинских властей практически полностью исключено". "Однако украинские граждане едут добровольно сами из соседних с нами Польши, Литвы и Латвии. Наша статистика говорит об около 58 тысячах украинцев, добровольно въехавших в Беларусь с конца февраля в поисках убежища. Очернение Беларуси в информационном поле - это осознанная политика нынешнего руководства украинского государства", - добавил он.
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белоруссия, украина, в мире
Белоруссия, Украина, В мире
14:39 13.10.2022 (обновлено: 14:51 13.10.2022)
 
МИД Белоруссии опроверг слова Киева о принудительном вывозе детей с Украины

МИД Белоруссии назвал слова Киева о принудительном вывозе украинских детей фейком

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Заявления из Киева о "принудительной депортации" украинских детей в Белоруссию безосновательны и являются очередным фейком украинской пропаганды, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич.
"Это очередной фейк украинской пропаганды. Как и большинство иных информационных вбросов в отношении Беларуси, такое обвинение не имеет под собой абсолютно никаких оснований", - сказал Амбразевич, комментируя заявление делегации Украины о необходимости реакции со стороны ООН на ситуацию с "принудительной депортацией" украинских детей на территорию России и Белоруссии. Слова замминистра приводит пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Амбразевич отметил, что в Белоруссии работает 11 учреждений ООН, они оказывают содействие правительству в обеспечении нужд украинских беженцев, в том числе прибывающих в Белоруссию с детьми. "Представители ООН в Беларуси - нейтральные международные служащие и, полагаю, что они, как и их руководство в Нью-Йорке, владеют объективной подробной информацией по этой теме. Полагаю, что если их спросят, то ответ заставит краснеть украинских дипломатов", - подчеркнул он.
По словам замминистра, "прибытие каких-либо гражданских людей на территорию Беларуси с территории Украины стараниями украинских властей практически полностью исключено". "Однако украинские граждане едут добровольно сами из соседних с нами Польши, Литвы и Латвии. Наша статистика говорит об около 58 тысячах украинцев, добровольно въехавших в Беларусь с конца февраля в поисках убежища. Очернение Беларуси в информационном поле - это осознанная политика нынешнего руководства украинского государства", - добавил он.
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 11:42
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