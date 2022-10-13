https://ria.ru/20221013/ukraina-1823697095.html

Минобороны Украины подписало с Францией соглашение по поставкам оружия

Минобороны Украины подписало с Францией соглашение по поставкам оружия - РИА Новости, 13.10.2022

Минобороны Украины подписало с Францией соглашение по поставкам оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подписал со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню соглашение о грантах в сфере безопасности и... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:27

2022-10-13T13:27

2022-10-13T13:51

специальная военная операция на украине

в мире

себастьян лекорню

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украина

франция

министерство обороны украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подписал со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню соглашение о грантах в сфере безопасности и обороны, которое позволит осуществлять поставки оружия Киеву."С разрешения кабинета министров Украины подписал соглашение по грантам в сфере безопасности и обороны с (главой минобороны Франции) Себастьяном Лекорню. Соглашение позволяет осуществлять поставки Францией вооружения Украине согласно инициативе Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона", - написал Резников в своем аккаунте в Twitter. Ранее Лекорню на встрече контактной группы по Украине подтвердил решимость Парижа продолжать поставлять Киеву оборудование, топливо и боеприпасы.В Брюсселе в среду прошло заседание контактной группы по Украине. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, ее участники договорились поставлять Киеву больше систем ПВО, а также продолжить поддерживать Украину. Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Дания работают над поставкой Украине ещё шести артиллерийских установок CAESAR. Также Париж направит Киеву радары, системы и ракеты ПВО.Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.

https://ria.ru/20221012/caesar-1823538449.html

https://ria.ru/20221011/oruzhie-1823161369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, себастьян лекорню, алексей резников, украина, франция, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр