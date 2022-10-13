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Минобороны Украины подписало с Францией соглашение по поставкам оружия - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/ukraina-1823697095.html
Минобороны Украины подписало с Францией соглашение по поставкам оружия
Минобороны Украины подписало с Францией соглашение по поставкам оружия - РИА Новости, 13.10.2022
Минобороны Украины подписало с Францией соглашение по поставкам оружия
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подписал со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню соглашение о грантах в сфере безопасности и... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:27
2022-10-13T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
себастьян лекорню
алексей резников
украина
франция
министерство обороны украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подписал со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню соглашение о грантах в сфере безопасности и обороны, которое позволит осуществлять поставки оружия Киеву."С разрешения кабинета министров Украины подписал соглашение по грантам в сфере безопасности и обороны с (главой минобороны Франции) Себастьяном Лекорню. Соглашение позволяет осуществлять поставки Францией вооружения Украине согласно инициативе Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона", - написал Резников в своем аккаунте в Twitter. Ранее Лекорню на встрече контактной группы по Украине подтвердил решимость Парижа продолжать поставлять Киеву оборудование, топливо и боеприпасы.В Брюсселе в среду прошло заседание контактной группы по Украине. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, ее участники договорились поставлять Киеву больше систем ПВО, а также продолжить поддерживать Украину. Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Дания работают над поставкой Украине ещё шести артиллерийских установок CAESAR. Также Париж направит Киеву радары, системы и ракеты ПВО.Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.
https://ria.ru/20221012/caesar-1823538449.html
https://ria.ru/20221011/oruzhie-1823161369.html
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в мире, себастьян лекорню, алексей резников, украина, франция, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Себастьян Лекорню, Алексей Резников, Украина, Франция, Министерство обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:27 13.10.2022 (обновлено: 13:51 13.10.2022)
 
Минобороны Украины подписало с Францией соглашение по поставкам оружия

Министр обороны Украины Резников подписал с Францией соглашение по поставкам оружия

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подписал со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню соглашение о грантах в сфере безопасности и обороны, которое позволит осуществлять поставки оружия Киеву.
"С разрешения кабинета министров Украины подписал соглашение по грантам в сфере безопасности и обороны с (главой минобороны Франции) Себастьяном Лекорню. Соглашение позволяет осуществлять поставки Францией вооружения Украине согласно инициативе Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона", - написал Резников в своем аккаунте в Twitter. Ранее Лекорню на встрече контактной группы по Украине подтвердил решимость Парижа продолжать поставлять Киеву оборудование, топливо и боеприпасы.
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Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.
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