13:27 13.10.2022 (обновлено: 13:51 13.10.2022)
Минобороны Украины подписало с Францией соглашение по поставкам оружия
Министр обороны Украины Резников подписал с Францией соглашение по поставкам оружия
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подписал со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню соглашение о грантах в сфере безопасности и обороны, которое позволит осуществлять поставки оружия Киеву.
"С разрешения кабинета министров Украины подписал соглашение по грантам в сфере безопасности и обороны с (главой минобороны Франции) Себастьяном Лекорню. Соглашение позволяет осуществлять поставки Францией вооружения Украине согласно инициативе Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона", - написал Резников в своем аккаунте в Twitter. Ранее Лекорню на встрече контактной группы по Украине подтвердил решимость Парижа продолжать поставлять Киеву оборудование, топливо и боеприпасы.
В Брюсселе в среду прошло заседание контактной группы по Украине. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, ее участники договорились поставлять Киеву больше систем ПВО, а также продолжить поддерживать Украину. Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Дания работают над поставкой Украине ещё шести артиллерийских установок CAESAR. Также Париж направит Киеву радары, системы и ракеты ПВО.
Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.