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Минобороны Британии считает, что оружие для поддержки Украины не закончится - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/ukraina-1823606417.html
Минобороны Британии считает, что оружие для поддержки Украины не закончится
Минобороны Британии считает, что оружие для поддержки Украины не закончится - РИА Новости, 13.10.2022
Минобороны Британии считает, что оружие для поддержки Украины не закончится
Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что рисков, что у Запада закончится оружие для поддержки Украины, нет. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:35
2022-10-13T10:55
специальная военная операция на украине
украина
в мире
бен уоллес
великобритания
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что рисков, что у Запада закончится оружие для поддержки Украины, нет."Риска нет", - заявил Уоллес на вопрос журналистки телеканала Sky News о том, есть ли риск, что у западных союзников может закончиться оружия для поддержки Украины."У нас есть возможность ремонтировать, а также производить новую цепочку поставок, это то, чем мы занимаемся сейчас", - добавил он.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, в мире, бен уоллес, великобритания, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Бен Уоллес, Великобритания, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:35 13.10.2022 (обновлено: 10:55 13.10.2022)
 
Минобороны Британии считает, что оружие для поддержки Украины не закончится

Минобороны Британии: риска, что оружие для поддержки Украины не закончится, не существует

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что рисков, что у Запада закончится оружие для поддержки Украины, нет.
"Риска нет", - заявил Уоллес на вопрос журналистки телеканала Sky News о том, есть ли риск, что у западных союзников может закончиться оружия для поддержки Украины.
"У нас есть возможность ремонтировать, а также производить новую цепочку поставок, это то, чем мы занимаемся сейчас", - добавил он.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 05:45
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреБен УоллесВеликобританияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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