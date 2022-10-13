https://ria.ru/20221013/ukraina-1823606417.html

Минобороны Британии считает, что оружие для поддержки Украины не закончится

Минобороны Британии считает, что оружие для поддержки Украины не закончится - РИА Новости, 13.10.2022

Минобороны Британии считает, что оружие для поддержки Украины не закончится

Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что рисков, что у Запада закончится оружие для поддержки Украины, нет. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:35

2022-10-13T10:35

2022-10-13T10:55

специальная военная операция на украине

украина

в мире

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великобритания

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что рисков, что у Запада закончится оружие для поддержки Украины, нет."Риска нет", - заявил Уоллес на вопрос журналистки телеканала Sky News о том, есть ли риск, что у западных союзников может закончиться оружия для поддержки Украины."У нас есть возможность ремонтировать, а также производить новую цепочку поставок, это то, чем мы занимаемся сейчас", - добавил он.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221008/udar-1822406205.html

украина

великобритания

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Кирилл Волков

украина, в мире, бен уоллес, великобритания, нато, ситуация в днр и лнр