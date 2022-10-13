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Минобороны показало кадры учений РВСН в Марий Эл
Минобороны показало кадры учений РВСН в Марий Эл - РИА Новости, 13.10.2022
Минобороны показало кадры учений РВСН в Марий Эл
Минобороны России предоставило кадры командно-штабных учений с Йошкар-Олинским ракетным соединением. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:20
2022-10-13T13:20
2022-10-13T13:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минобороны России предоставило кадры командно-штабных учений с Йошкар-Олинским ракетным соединением.В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения, в Марий Эл проводятся командно-штабные учения с Йошкар-Олинским ракетным соединением. По данным Минобороны, в общей сложности в них задействованы более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники."Комиссия Командования РВСН инспектирует состояние боевой подготовки, а также проверяет слаженность действий военнослужащих при выполнении задач. В ходе учения отрабатываются вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов "Ярс", их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа", - следует из описания к видео.Кроме того, ракетные полки, оснащенные ПГРК "Ярс", осваивают новые маршруты боевого патрулирования.Для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов "Ярс" применяется широкая линейка беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Элерон"."Для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования ракетчики применяли новейшую машину дистанционного разминирования (МДР) "Листва". Командно-штабное учение РВСН с Йошкар-Олинским ракетным соединением не только определит общий уровень боевой подготовки дивизии, но и оценит возможности современных образцов вооружения и специальной техники, поступающих в соединения", - заявили в министерстве.
https://ria.ru/20220611/sarmat-1794763078.html
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безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ракетные войска стратегического назначения
Минобороны показало кадры учений РВСН в Марий Эл
Минобороны показало кадры учений с Йошкар-Олинским ракетным соединением
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минобороны России предоставило кадры командно-штабных учений с Йошкар-Олинским ракетным соединением.
В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения
, в Марий Эл проводятся командно-штабные учения с Йошкар-Олинским ракетным соединением. По данным Минобороны, в общей сложности в них задействованы более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.
"Комиссия Командования РВСН инспектирует состояние боевой подготовки, а также проверяет слаженность действий военнослужащих при выполнении задач. В ходе учения отрабатываются вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов "Ярс", их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа", - следует из описания к видео.
Кроме того, ракетные полки, оснащенные ПГРК "Ярс", осваивают новые маршруты боевого патрулирования.
Для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов "Ярс" применяется широкая линейка беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Элерон".
"Для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования ракетчики применяли новейшую машину дистанционного разминирования (МДР) "Листва". Командно-штабное учение РВСН с Йошкар-Олинским ракетным соединением не только определит общий уровень боевой подготовки дивизии, но и оценит возможности современных образцов вооружения и специальной техники, поступающих в соединения", - заявили в министерстве.