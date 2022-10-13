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Турция напомнила Финляндии об требованиях по меморандуму о членстве в НАТО - РИА Новости, 13.10.2022
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Турция напомнила Финляндии об требованиях по меморандуму о членстве в НАТО
Турция напомнила Финляндии об требованиях по меморандуму о членстве в НАТО - РИА Новости, 13.10.2022
Турция напомнила Финляндии об требованиях по меморандуму о членстве в НАТО
Турция ждет от Финляндии выполнения обязательств по меморандуму с Анкарой в связи с членством в НАТО, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T05:26
2022-10-13T05:29
в мире
хулуси акар
финляндия
турция
нато
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Турция ждет от Финляндии выполнения обязательств по меморандуму с Анкарой в связи с членством в НАТО, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.Акар продолжает свои контакты в штаб-квартире НАТО, куда он прибыл для участия во встрече министров обороны стран НАТО. В этом контексте он встретился с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном."Во время встречи с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном министр Акар заявил, что от Финляндии ждут выполнения обязательств по меморандуму, подписанному в Мадриде, и конкретных шагов в этом направлении", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
https://ria.ru/20220820/ekstraditsiya-1810972032.html
https://ria.ru/20221001/nato-1820819329.html
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в мире, хулуси акар, финляндия, турция, нато
В мире, Хулуси Акар, Финляндия, Турция, НАТО
05:26 13.10.2022 (обновлено: 05:29 13.10.2022)
 
Турция напомнила Финляндии об требованиях по меморандуму о членстве в НАТО

Турция ждет от Финляндии выполнения обязательств по меморандуму о членстве в НАТО

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Министр обороны Турции Хулуси Акар. Архивное фото
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Турция ждет от Финляндии выполнения обязательств по меморандуму с Анкарой в связи с членством в НАТО, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
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Акар продолжает свои контакты в штаб-квартире НАТО, куда он прибыл для участия во встрече министров обороны стран НАТО. В этом контексте он встретился с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.
"Во время встречи с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном министр Акар заявил, что от Финляндии ждут выполнения обязательств по меморандуму, подписанному в Мадриде, и конкретных шагов в этом направлении", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
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В миреХулуси АкарФинляндияТурцияНАТО
 
 
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