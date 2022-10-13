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Первый космический турист Тито отправится на Луну вместе с супругой - РИА Новости, 13.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221013/turist-1823622836.html
Первый космический турист Тито отправится на Луну вместе с супругой
Первый космический турист Тито отправится на Луну вместе с супругой - РИА Новости, 13.10.2022
Первый космический турист Тито отправится на Луну вместе с супругой
Первый в истории космический турист Деннис Тито купил вместе с супругой места на борту корабля Starship, который совершит недельный полет вокруг Луны, сообщили... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:17
2022-10-13T11:17
туризм
spacex
международная космическая станция (мкс)
космос
новости - туризм
туризм
луна
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ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Первый в истории космический турист Деннис Тито купил вместе с супругой места на борту корабля Starship, который совершит недельный полет вокруг Луны, сообщили в компании SpaceX."Деннис и Акико Тито стали двумя первыми членами экипажа, заявленными на второй коммерческий полет Starship вокруг Луны", — пояснили в пресс-службе, уточнив, что Тито сейчас 82 года, а его жене — 57.В течение недели корабль сблизится с Луной, полностью облетит ее, находясь на расстоянии 200 километров над поверхностью, и вернется на Землю.Точных дат компания пока не называет, сообщая лишь, что он состоится после первого полета Starship по программе Polaris и первого коммерческого старта dearMoon, который намечен на 2023 год.Американец Деннис Тито в 2001 году летал на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз ТМА-32" и с тех пор, по его собственному признанию, мечтал повторить внеземное путешествие.
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spacex, международная космическая станция (мкс), космос, новости - туризм, туризм, луна
Туризм, SpaceX, Международная космическая станция (МКС), Космос, Новости - Туризм, Туризм, Луна
11:17 13.10.2022
 
Первый космический турист Тито отправится на Луну вместе с супругой

SpaceX: первый космический турист Тито зарезервировал места на ракете к Луне

© AP Photo / Mikhail MetzelПервый космический турист американский бизнесмен Деннис Тито
Первый космический турист американский бизнесмен Деннис Тито - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Mikhail Metzel
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ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Первый в истории космический турист Деннис Тито купил вместе с супругой места на борту корабля Starship, который совершит недельный полет вокруг Луны, сообщили в компании SpaceX.
"Деннис и Акико Тито стали двумя первыми членами экипажа, заявленными на второй коммерческий полет Starship вокруг Луны", — пояснили в пресс-службе, уточнив, что Тито сейчас 82 года, а его жене — 57.
В течение недели корабль сблизится с Луной, полностью облетит ее, находясь на расстоянии 200 километров над поверхностью, и вернется на Землю.
Точных дат компания пока не называет, сообщая лишь, что он состоится после первого полета Starship по программе Polaris и первого коммерческого старта dearMoon, который намечен на 2023 год.
Американец Деннис Тито в 2001 году летал на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз ТМА-32" и с тех пор, по его собственному признанию, мечтал повторить внеземное путешествие.
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