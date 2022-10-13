https://ria.ru/20221013/turist-1823622836.html

Первый космический турист Тито отправится на Луну вместе с супругой

Первый космический турист Тито отправится на Луну вместе с супругой - РИА Новости, 13.10.2022

Первый космический турист Тито отправится на Луну вместе с супругой

Первый в истории космический турист Деннис Тито купил вместе с супругой места на борту корабля Starship, который совершит недельный полет вокруг Луны, сообщили... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:17

2022-10-13T11:17

2022-10-13T11:17

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ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Первый в истории космический турист Деннис Тито купил вместе с супругой места на борту корабля Starship, который совершит недельный полет вокруг Луны, сообщили в компании SpaceX."Деннис и Акико Тито стали двумя первыми членами экипажа, заявленными на второй коммерческий полет Starship вокруг Луны", — пояснили в пресс-службе, уточнив, что Тито сейчас 82 года, а его жене — 57.В течение недели корабль сблизится с Луной, полностью облетит ее, находясь на расстоянии 200 километров над поверхностью, и вернется на Землю.Точных дат компания пока не называет, сообщая лишь, что он состоится после первого полета Starship по программе Polaris и первого коммерческого старта dearMoon, который намечен на 2023 год.Американец Деннис Тито в 2001 году летал на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз ТМА-32" и с тех пор, по его собственному признанию, мечтал повторить внеземное путешествие.

https://ria.ru/20220617/kosmos-1796029195.html

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Ольга Кабанова

spacex, международная космическая станция (мкс), космос, новости - туризм, туризм, луна