https://ria.ru/20221013/tseremoniya-1823782142.html

Церемония вручения премии "Глобальная энергия" прошла на РЭН-2022

Церемония вручения премии "Глобальная энергия" прошла на РЭН-2022 - РИА Новости, 13.10.2022

Церемония вручения премии "Глобальная энергия" прошла на РЭН-2022

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак вручил премию "Глобальная энергия" доктору физико-математических наук Виктору Орлову (Россия) за... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:41

2022-10-13T16:41

2022-10-13T16:41

пресс-релизы

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МОСКВА, 13 окт – Фонд "Росконгресс". Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак вручил премию "Глобальная энергия" доктору физико-математических наук Виктору Орлову (Россия) за фундаментальные исследования по разработке инновационных энергетических технологий на основе быстрых реакторов с теплоносителем из тяжелых сплавов и замкнутым топливным циклом.Церемония состоялась на Международном форуме "Российская энергетическая неделя". В мероприятии также принял участие Председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин. Два победителя из США, заслуженный профессор инженерии Хьюстонского университета Каушик Раджашекара и старший научный сотрудник Аргоннской национальной лаборатории Меркури Канадзидис, не смогли присутствовать на церемонии лично, но обратились к участникам и гостям церемонии по видеосвязи."В текущей ситуации глобальных изменений особое значение приобретает технологический потенциал мирового ТЭК, поэтому необходимо действовать сообща, объединяя усилия стран в научной сфере на благо всей отрасли. В этой связи важно, что Премия имеет международной статус. Мы видим, что из года в год эта награда способствует научным прорывам в отраслях энергетики, популяризирует открытия в сфере ТЭК. Убеждён, что на следующем этапе своего развития премия будет вручаться специалистам, чей талант позволят повысить энергоэффективность уже известных источников энергии и открыть новые, а значит – сделать более комфортной жизнь миллионов людей на планете. Поздравляю премию "Глобальная энергия" с 20-летием с момента ее учреждения", – заявил Александр Новак."В этом году исполняется 20 лет с момента создания премии "Глобальная энергия". Группа "Россети" поддерживает эту инициативу практически на протяжении всего пути, поскольку она содействует объединению мирового научного сообщества и позволяет поднимать значимые вопросы для всего человечества. Исследования лауреатов нацелены на развитие не только новых источников энергии, чему сейчас уделяется особое внимание, но и "традиционной" энергетики, формирующей основу систем энергоснабжения", – подчеркнул в своем выступлении генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин.Виктор Орлов получил премию из рук вице-премьера. "Спасибо за столь глубокую оценку моей работы. Хотел бы поблагодарить коллег, которые выдвинули меня на эту премию. Также хотел бы отметить инженеров физического факультета Московского университета, с которыми я работал на первой в мире атомной электростанции: этот опыт позволил мне освоить ряд технических деталей, без которых невозможно заниматься ядерной энергетикой", – отметил лауреат."Премию обязательно нужно развивать, популяризировать в разных странах и поощрять тех ученых, которые работают над решением экологических проблем, уменьшением потребления топлива и объемов выбросов. Все это возможно лишь при усилении поддержки науки, и такие премии, как "Глобальная энергия", помогают исследователям приносить человечеству еще больше пользы", – подчеркнул в своем видеообращении Каушик Раджашекара."Для меня большая честь получить премию “Глобальная энергия” и быть признанным среди тех, кто внёс выдающийся вклад в науку и технологии возобновляемой энергии, став достойной частью сообщества исследователей солнечной энергии. Я хочу поблагодарить своих студентов и коллег за их поддержку, и Международный комитет премии, который выбрал меня", – заявил Меркури Канадзидис.В ходе церемонии Александр Новак от имени "Глобальной энергии" вручил Почётный диплом ассоциации иностранному учёному "За вклад в развитие энергетики стран Африканского региона". Его получил Люк Чика Эме, декан инженерного факультета Университета имени Чуквуэмека Одумегву-Оджукву в Нигерии.В этом году Почётный диплом иностранному учёному вручался впервые. Ранее ассоциация учредила такую награду для российских учёных: за вклад в развитие энергетической отрасли. Решение поощрять иностранных специалистов Почётным дипломом связано с тем, что география заявок на премию "Глобальная энергия" значительно расширилась за последние три года. Номинационные представления из стран развивающего мира обратили внимание международного научного сообщества на работы ученых из государств Африки и Латинской Америки.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы