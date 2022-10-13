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Работник Трампа перенес коробки перед обыском в поместье, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2022
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Работник Трампа перенес коробки перед обыском в поместье, сообщили СМИ
Работник Трампа перенес коробки перед обыском в поместье, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2022
Работник Трампа перенес коробки перед обыском в поместье, сообщили СМИ
Работник экс-президента США Дональда Трампа рассказал ФБР, что бывший глава государства сказал ему убрать коробки из хранилища в его резиденции в Мар-а-Лаго... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:02
2022-10-13T15:02
в мире
дональд трамп
сша
флорида
федеральное бюро расследований сша
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Работник экс-президента США Дональда Трампа рассказал ФБР, что бывший глава государства сказал ему убрать коробки из хранилища в его резиденции в Мар-а-Лаго после выхода постановления об изучении вывезенных из Белого дома документов правоохранительными органами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Согласно источнику телеканала, изначально работник Трампа отрицал, что имел дело с секретными документами или коробками. Позднее под давлением доказательств сотрудников ФБР свидетель рассказал, что Трамп дал ему указание убрать коробки. Также у ФБР имеется видеозапись, на которой работник перемещает коробки из хранилища.Ранее газета New York Times сообщала, что минюст США не уверен, что экс-президент вернул все документы, которые он забрал с собой, покидая Белый дом.Флоридское поместье Трампа Мар-а-Ларго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего.Сам Трамп утверждает, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-А-Лаго во Флориде, он рассекретил будучи президентом, отметив, что глава государства может сделать это, "просто подумав об этом".
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в мире, дональд трамп, сша, флорида, федеральное бюро расследований сша
В мире, Дональд Трамп, США, Флорида, Федеральное бюро расследований США
15:02 13.10.2022
 
Работник Трампа перенес коробки перед обыском в поместье, сообщили СМИ

CNN: работник Трампа заявил, что перенес по его приказу коробки перед обыском в поместье

© AP Photo / Wilfredo LeeПолицейская машина возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
Полицейская машина возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Wilfredo Lee
Полицейская машина возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Работник экс-президента США Дональда Трампа рассказал ФБР, что бывший глава государства сказал ему убрать коробки из хранилища в его резиденции в Мар-а-Лаго после выхода постановления об изучении вывезенных из Белого дома документов правоохранительными органами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Согласно источнику телеканала, изначально работник Трампа отрицал, что имел дело с секретными документами или коробками. Позднее под давлением доказательств сотрудников ФБР свидетель рассказал, что Трамп дал ему указание убрать коробки. Также у ФБР имеется видеозапись, на которой работник перемещает коробки из хранилища.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 22:01
В США суд раскрыл перечень изъятого при обыске у Трампа
Ранее газета New York Times сообщала, что минюст США не уверен, что экс-президент вернул все документы, которые он забрал с собой, покидая Белый дом.
Флоридское поместье Трампа Мар-а-Ларго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего.
Сам Трамп утверждает, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-А-Лаго во Флориде, он рассекретил будучи президентом, отметив, что глава государства может сделать это, "просто подумав об этом".
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 23:55
В США суд потребовал объяснить обыск в имении Трампа
 
В миреДональд ТрампСШАФлоридаФедеральное бюро расследований США
 
 
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