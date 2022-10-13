https://ria.ru/20221013/tramp-1823742054.html

Работник Трампа перенес коробки перед обыском в поместье, сообщили СМИ

Работник Трампа перенес коробки перед обыском в поместье, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2022

Работник Трампа перенес коробки перед обыском в поместье, сообщили СМИ

Работник экс-президента США Дональда Трампа рассказал ФБР, что бывший глава государства сказал ему убрать коробки из хранилища в его резиденции в Мар-а-Лаго... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:02

2022-10-13T15:02

2022-10-13T15:02

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Работник экс-президента США Дональда Трампа рассказал ФБР, что бывший глава государства сказал ему убрать коробки из хранилища в его резиденции в Мар-а-Лаго после выхода постановления об изучении вывезенных из Белого дома документов правоохранительными органами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Согласно источнику телеканала, изначально работник Трампа отрицал, что имел дело с секретными документами или коробками. Позднее под давлением доказательств сотрудников ФБР свидетель рассказал, что Трамп дал ему указание убрать коробки. Также у ФБР имеется видеозапись, на которой работник перемещает коробки из хранилища.Ранее газета New York Times сообщала, что минюст США не уверен, что экс-президент вернул все документы, которые он забрал с собой, покидая Белый дом.Флоридское поместье Трампа Мар-а-Ларго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего.Сам Трамп утверждает, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-А-Лаго во Флориде, он рассекретил будучи президентом, отметив, что глава государства может сделать это, "просто подумав об этом".

https://ria.ru/20220902/tramp-1814154242.html

https://ria.ru/20220825/tramp-1812204080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, сша, флорида, федеральное бюро расследований сша