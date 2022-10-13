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Конкурентоспособность товаров обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 13.10.2022
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Конкурентоспособность товаров обсудят на форуме "Сделано в России"
Конкурентоспособность товаров обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 13.10.2022
Конкурентоспособность товаров обсудят на форуме "Сделано в России"
Открытый диалог "Повышение конкурентоспособности российского экспорта: применяем процедуру переработки товаров на таможенной территории" пройдет 21 октября в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:06
2022-10-13T16:06
российский экспортный центр (рэц)
россия
экономика
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Открытый диалог "Повышение конкурентоспособности российского экспорта: применяем процедуру переработки товаров на таможенной территории" пройдет 21 октября в ходе международного экспортного форума "Сделано в России", сообщил Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Положительный практический опыт применения процедуры, вопросы, практику администрирования таможенной процедуры переработки товаров на таможенной территории обсудят в ходе открытого диалога с представителями ФТС России, деловых объединений и крупных компаний", - добавили в РЭЦ.Также участники обменяются мнениями на предмет, что такое таможенная процедура переработки на таможенной территории, как она может помочь повысить конкурентоспособность российских товаров за границей и в чем преимущества ее использования по сравнению с финансовыми мерами господдержки, как она работает в новой реальности и какие сложности применения процедуры."Ждем вас на сессию "Повышение конкурентоспособности российского экспорта: применяем процедуру переработки товаров на таможенной территории" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ.
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российский экспортный центр (рэц), россия, экономика, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Экономика, Форум "Сделано в России"
16:06 13.10.2022
 

Конкурентоспособность товаров обсудят на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Открытый диалог "Повышение конкурентоспособности российского экспорта: применяем процедуру переработки товаров на таможенной территории" пройдет 21 октября в ходе международного экспортного форума "Сделано в России", сообщил Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Положительный практический опыт применения процедуры, вопросы, практику администрирования таможенной процедуры переработки товаров на таможенной территории обсудят в ходе открытого диалога с представителями ФТС России, деловых объединений и крупных компаний", - добавили в РЭЦ.
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Также участники обменяются мнениями на предмет, что такое таможенная процедура переработки на таможенной территории, как она может помочь повысить конкурентоспособность российских товаров за границей и в чем преимущества ее использования по сравнению с финансовыми мерами господдержки, как она работает в новой реальности и какие сложности применения процедуры.
"Ждем вас на сессию "Повышение конкурентоспособности российского экспорта: применяем процедуру переработки товаров на таможенной территории" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияЭкономикаФорум "Сделано в России"
 
 
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