https://ria.ru/20221013/tovary-1823767728.html

Конкурентоспособность товаров обсудят на форуме "Сделано в России"

Конкурентоспособность товаров обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 13.10.2022

Конкурентоспособность товаров обсудят на форуме "Сделано в России"

Открытый диалог "Повышение конкурентоспособности российского экспорта: применяем процедуру переработки товаров на таможенной территории" пройдет 21 октября в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:06

2022-10-13T16:06

2022-10-13T16:06

российский экспортный центр (рэц)

россия

экономика

форум "сделано в россии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_0:122:3117:1875_1920x0_80_0_0_53611c2b3765a46ec7254e47e880ee0d.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Открытый диалог "Повышение конкурентоспособности российского экспорта: применяем процедуру переработки товаров на таможенной территории" пройдет 21 октября в ходе международного экспортного форума "Сделано в России", сообщил Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Положительный практический опыт применения процедуры, вопросы, практику администрирования таможенной процедуры переработки товаров на таможенной территории обсудят в ходе открытого диалога с представителями ФТС России, деловых объединений и крупных компаний", - добавили в РЭЦ.Также участники обменяются мнениями на предмет, что такое таможенная процедура переработки на таможенной территории, как она может помочь повысить конкурентоспособность российских товаров за границей и в чем преимущества ее использования по сравнению с финансовыми мерами господдержки, как она работает в новой реальности и какие сложности применения процедуры."Ждем вас на сессию "Повышение конкурентоспособности российского экспорта: применяем процедуру переработки товаров на таможенной территории" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ.

https://ria.ru/20221012/zhenschiny-1823440739.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, экономика, форум "сделано в россии"