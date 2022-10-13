https://ria.ru/20221013/tovary-1823767728.html
Конкурентоспособность товаров обсудят на форуме "Сделано в России"
Конкурентоспособность товаров обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 13.10.2022
Конкурентоспособность товаров обсудят на форуме "Сделано в России"
Открытый диалог "Повышение конкурентоспособности российского экспорта: применяем процедуру переработки товаров на таможенной территории" пройдет 21 октября в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:06
2022-10-13T16:06
2022-10-13T16:06
российский экспортный центр (рэц)
россия
экономика
форум "сделано в россии"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_0:122:3117:1875_1920x0_80_0_0_53611c2b3765a46ec7254e47e880ee0d.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Открытый диалог "Повышение конкурентоспособности российского экспорта: применяем процедуру переработки товаров на таможенной территории" пройдет 21 октября в ходе международного экспортного форума "Сделано в России", сообщил Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Положительный практический опыт применения процедуры, вопросы, практику администрирования таможенной процедуры переработки товаров на таможенной территории обсудят в ходе открытого диалога с представителями ФТС России, деловых объединений и крупных компаний", - добавили в РЭЦ.Также участники обменяются мнениями на предмет, что такое таможенная процедура переработки на таможенной территории, как она может помочь повысить конкурентоспособность российских товаров за границей и в чем преимущества ее использования по сравнению с финансовыми мерами господдержки, как она работает в новой реальности и какие сложности применения процедуры."Ждем вас на сессию "Повышение конкурентоспособности российского экспорта: применяем процедуру переработки товаров на таможенной территории" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ.
https://ria.ru/20221012/zhenschiny-1823440739.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_b30fdbb24285e8468b116da7b3d8b4e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, экономика, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Экономика, Форум "Сделано в России"
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Открытый диалог "Повышение конкурентоспособности российского экспорта: применяем процедуру переработки товаров на таможенной территории" пройдет 21 октября в ходе международного экспортного форума "Сделано в России", сообщил Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Положительный практический опыт применения процедуры, вопросы, практику администрирования таможенной процедуры переработки товаров на таможенной территории обсудят в ходе открытого диалога с представителями ФТС
России, деловых объединений и крупных компаний", - добавили в РЭЦ.
Также участники обменяются мнениями на предмет, что такое таможенная процедура переработки на таможенной территории, как она может помочь повысить конкурентоспособность российских товаров за границей и в чем преимущества ее использования по сравнению с финансовыми мерами господдержки, как она работает в новой реальности и какие сложности применения процедуры.
"Ждем вас на сессию "Повышение конкурентоспособности российского экспорта: применяем процедуру переработки товаров на таможенной территории" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ.