https://ria.ru/20221013/terrorizm-1823582444.html

Россия призывает к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, заявил Путин

Россия призывает к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022

Россия призывает к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, заявил Путин

Россия призывает страны Азии активнее работать с международным банком данных для противодействия терроризму, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:45

2022-10-13T08:45

2022-10-13T09:01

россия

безопасность

владимир путин

азия

астана

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия призывает страны Азии активнее работать с международным банком данных для противодействия терроризму, заявил президент России Владимир Путин."Приглашаем все азиатские страны к более тесному сотрудничеству с утвержденным по инициативе России международным банком данных для противодействия терроризму", - сказал он на саммите в Астане в четверг.

https://ria.ru/20221012/terrorizm-1823453638.html

россия

азия

астана

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, владимир путин, азия, астана