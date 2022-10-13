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Россия призывает к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
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Россия призывает к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, заявил Путин
Россия призывает к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Россия призывает к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, заявил Путин
Россия призывает страны Азии активнее работать с международным банком данных для противодействия терроризму, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:45
2022-10-13T09:01
россия
безопасность
владимир путин
азия
астана
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия призывает страны Азии активнее работать с международным банком данных для противодействия терроризму, заявил президент России Владимир Путин."Приглашаем все азиатские страны к более тесному сотрудничеству с утвержденным по инициативе России международным банком данных для противодействия терроризму", - сказал он на саммите в Астане в четверг.
https://ria.ru/20221012/terrorizm-1823453638.html
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россия, безопасность, владимир путин, азия, астана
Россия, Безопасность, Владимир Путин, Азия, Астана
08:45 13.10.2022 (обновлено: 09:01 13.10.2022)
 
Россия призывает к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, заявил Путин

Путин: Россия призывает к тесному сотрудничеству с банком данных по борьбе с терроризмом

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия призывает страны Азии активнее работать с международным банком данных для противодействия терроризму, заявил президент России Владимир Путин.
"Приглашаем все азиатские страны к более тесному сотрудничеству с утвержденным по инициативе России международным банком данных для противодействия терроризму", - сказал он на саммите в Астане в четверг.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 17:12
Лидеры стран СНГ утвердят программу сотрудничества в борьбе с терроризмом
 
РоссияБезопасностьВладимир ПутинАзияАстана
 
 
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