https://ria.ru/20221013/svyaschennik-1823803742.html

В центрах мобилизации в Москве дежурят священники

В центрах мобилизации в Москве дежурят священники - РИА Новости, 13.10.2022

В центрах мобилизации в Москве дежурят священники

В каждом центре мобилизации в Москве ежедневно дежурят священники, сообщил председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:32

2022-10-13T17:32

2022-10-13T17:32

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московская патриархия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В каждом центре мобилизации в Москве ежедневно дежурят священники, сообщил председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московской епархии протоиерей Александр Добродеев."Если человек верующий, то он имеет право на удовлетворение своих религиозных чувств, это конституционное право каждого человека. И в каждом центре мобилизации, а в Москве таких сейчас 20, ежедневно без выходных дежурят священники до окончания мобилизации", - сказал протоиерей на пресс-конференции в международном мультимедийном центре "Россия сегодня".По его словам, в мобилизационных центрах выделены специальные места, где можно пообщаться со священнослужителем. Он имеет атрибуты веры - иконы, ладанки, молитвословы, каждый верующий может исповедоваться и получить благословение."В этих центрах присутствуют родственники мобилизованных, мы видим детей, видим их эмоции. Наша задача - утешение, напутствие, надо обнять, сказать какие-то добрые слова", - сказал протоиерей.По его словам, перед мобилизованными на плацу, перед отправкой в часть, выступает священник, он может провести молебен, окропить святой водой, вручить какие-то религиозные атрибуты, но все это происходит только на добровольной основе."Наш правящий архиерей Москвы, митрополит Дионисий (Воскресенский) (управляющий делами Московской патриархии - ред.) благословил, если будет настойчивое желание от мобилизованного причастить его святых Христовых тайн, если есть желание креститься, батюшки тоже могут это сделать. Есть у нас такой чин поскору, сам чин крещения длинный, а времени отводится мало", - рассказал протоиерей.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221013/molitvy-1823797237.html

https://ria.ru/20221013/gosduma-1823567893.html

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москва, россия, украина, московская патриархия