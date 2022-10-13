https://ria.ru/20221013/strategiya-1823571268.html
Бурков утвердил стратегию развития Омской области до 2030 года
Бурков утвердил стратегию развития Омской области до 2030 года - РИА Новости, 13.10.2022
Бурков утвердил стратегию развития Омской области до 2030 года
Губернатор Омской области Александр Бурков утвердил стратегию развития региона до 2030 года: область должна стать крупнейшим в Сибири транспортно-логистическим... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T07:06
2022-10-13T07:06
2022-10-13T07:06
экономика
александр бурков
омская область
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ОМСК, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков утвердил стратегию развития региона до 2030 года: область должна стать крупнейшим в Сибири транспортно-логистическим центром с ориентиром на страны Азии и Ближнего Востока, сообщает в четверг облправительство.Основными стратегическими ориентирами Омской области определены три направления. Это создание конкурентоспособной экономики региона, реализация возможностей Омской области в качестве транспортно-логистического центра и повышение качества жизни населения. Итоговый документ разработали на основе федерального и регионального законодательства, методических рекомендаций Минэкономразвития России с учетом положений отраслевых стратегий федерального уровня по разным направлениям.Так, сделать экономику региона конкурентоспособной предполагается за счет обрабатывающих производств и агропромышленного комплекса. Прежде всего речь идет о создании в регионе импортозамещающих производств. Это малотоннажная нефтехимия, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, в планах модернизация производств и технологических процессов, диверсификация оборонных предприятий.Логистический потенциал области будет реализован через ряд проектов по созданию транспортно-логистического хаба. Это строительство аэропорта "Омск-Федоровка", северного обхода Омска, логистического парка "Солнечный". Также приоритет отдан развитию и модернизации сети автомобильных дорог, внутренних водных путей и железнодорожной инфраструктуры, расширению маршрутной сети воздушного транспорта."Самое важное направление развития Омской области – повышение качества жизни населения. Стратегические цели по данному направлению подразделяются по нескольким ключевым сферам. Речь про развитие инфраструктуры во всех социальных отраслях, в частности, в здравоохранении, образовании и культуре", - отметили в облправительстве.По результатам реализации стратегии к 2030 году объем инвестиций в основной капитал вырастет на треть, объемы обрабатывающих производств – на 42%, производство продукции сельского хозяйства – на 38%.
https://ria.ru/20220831/stadion-1813384120.html
https://ria.ru/20221003/investproekty-1821122890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр бурков, омская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Александр Бурков, Омская область, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Бурков утвердил стратегию развития Омской области до 2030 года
Губернатор Александр Бурков утвердил стратегию развития Омской области до 2030 года
ОМСК, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков утвердил стратегию развития региона до 2030 года: область должна стать крупнейшим в Сибири транспортно-логистическим центром с ориентиром на страны Азии и Ближнего Востока, сообщает в четверг облправительство.
"Стратегический для Омской области документ мы создавали сообща - в его разработке участвовали федеральные и региональные эксперты, члены регионального кабмина, ученые, представители бизнес-сообщества, промышленности, строительной отрасли и общественных организаций", - отметил глава региона на заседании правительства области.
Основными стратегическими ориентирами Омской области определены три направления. Это создание конкурентоспособной экономики региона, реализация возможностей Омской области в качестве транспортно-логистического центра и повышение качества жизни населения. Итоговый документ разработали на основе федерального и регионального законодательства, методических рекомендаций Минэкономразвития России
с учетом положений отраслевых стратегий федерального уровня по разным направлениям.
Так, сделать экономику региона конкурентоспособной предполагается за счет обрабатывающих производств и агропромышленного комплекса. Прежде всего речь идет о создании в регионе импортозамещающих производств. Это малотоннажная нефтехимия, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, в планах модернизация производств и технологических процессов, диверсификация оборонных предприятий.
Логистический потенциал области будет реализован через ряд проектов по созданию транспортно-логистического хаба. Это строительство аэропорта "Омск-Федоровка", северного обхода Омска
, логистического парка "Солнечный". Также приоритет отдан развитию и модернизации сети автомобильных дорог, внутренних водных путей и железнодорожной инфраструктуры, расширению маршрутной сети воздушного транспорта.
"Самое важное направление развития Омской области – повышение качества жизни населения. Стратегические цели по данному направлению подразделяются по нескольким ключевым сферам. Речь про развитие инфраструктуры во всех социальных отраслях, в частности, в здравоохранении, образовании и культуре", - отметили в облправительстве.
По результатам реализации стратегии к 2030 году объем инвестиций в основной капитал вырастет на треть, объемы обрабатывающих производств – на 42%, производство продукции сельского хозяйства – на 38%.