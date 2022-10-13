https://ria.ru/20221013/strategiya-1823571268.html

Бурков утвердил стратегию развития Омской области до 2030 года

Бурков утвердил стратегию развития Омской области до 2030 года - РИА Новости, 13.10.2022

Бурков утвердил стратегию развития Омской области до 2030 года

Губернатор Омской области Александр Бурков утвердил стратегию развития региона до 2030 года: область должна стать крупнейшим в Сибири транспортно-логистическим... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T07:06

2022-10-13T07:06

2022-10-13T07:06

экономика

александр бурков

омская область

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ОМСК, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков утвердил стратегию развития региона до 2030 года: область должна стать крупнейшим в Сибири транспортно-логистическим центром с ориентиром на страны Азии и Ближнего Востока, сообщает в четверг облправительство.Основными стратегическими ориентирами Омской области определены три направления. Это создание конкурентоспособной экономики региона, реализация возможностей Омской области в качестве транспортно-логистического центра и повышение качества жизни населения. Итоговый документ разработали на основе федерального и регионального законодательства, методических рекомендаций Минэкономразвития России с учетом положений отраслевых стратегий федерального уровня по разным направлениям.Так, сделать экономику региона конкурентоспособной предполагается за счет обрабатывающих производств и агропромышленного комплекса. Прежде всего речь идет о создании в регионе импортозамещающих производств. Это малотоннажная нефтехимия, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, в планах модернизация производств и технологических процессов, диверсификация оборонных предприятий.Логистический потенциал области будет реализован через ряд проектов по созданию транспортно-логистического хаба. Это строительство аэропорта "Омск-Федоровка", северного обхода Омска, логистического парка "Солнечный". Также приоритет отдан развитию и модернизации сети автомобильных дорог, внутренних водных путей и железнодорожной инфраструктуры, расширению маршрутной сети воздушного транспорта."Самое важное направление развития Омской области – повышение качества жизни населения. Стратегические цели по данному направлению подразделяются по нескольким ключевым сферам. Речь про развитие инфраструктуры во всех социальных отраслях, в частности, в здравоохранении, образовании и культуре", - отметили в облправительстве.По результатам реализации стратегии к 2030 году объем инвестиций в основной капитал вырастет на треть, объемы обрабатывающих производств – на 42%, производство продукции сельского хозяйства – на 38%.

https://ria.ru/20220831/stadion-1813384120.html

https://ria.ru/20221003/investproekty-1821122890.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, александр бурков, омская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)