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Бурков утвердил стратегию развития Омской области до 2030 года - РИА Новости, 13.10.2022
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Бурков утвердил стратегию развития Омской области до 2030 года
Бурков утвердил стратегию развития Омской области до 2030 года - РИА Новости, 13.10.2022
Бурков утвердил стратегию развития Омской области до 2030 года
Губернатор Омской области Александр Бурков утвердил стратегию развития региона до 2030 года: область должна стать крупнейшим в Сибири транспортно-логистическим... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T07:06
2022-10-13T07:06
экономика
александр бурков
омская область
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ОМСК, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков утвердил стратегию развития региона до 2030 года: область должна стать крупнейшим в Сибири транспортно-логистическим центром с ориентиром на страны Азии и Ближнего Востока, сообщает в четверг облправительство.Основными стратегическими ориентирами Омской области определены три направления. Это создание конкурентоспособной экономики региона, реализация возможностей Омской области в качестве транспортно-логистического центра и повышение качества жизни населения. Итоговый документ разработали на основе федерального и регионального законодательства, методических рекомендаций Минэкономразвития России с учетом положений отраслевых стратегий федерального уровня по разным направлениям.Так, сделать экономику региона конкурентоспособной предполагается за счет обрабатывающих производств и агропромышленного комплекса. Прежде всего речь идет о создании в регионе импортозамещающих производств. Это малотоннажная нефтехимия, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, в планах модернизация производств и технологических процессов, диверсификация оборонных предприятий.Логистический потенциал области будет реализован через ряд проектов по созданию транспортно-логистического хаба. Это строительство аэропорта "Омск-Федоровка", северного обхода Омска, логистического парка "Солнечный". Также приоритет отдан развитию и модернизации сети автомобильных дорог, внутренних водных путей и железнодорожной инфраструктуры, расширению маршрутной сети воздушного транспорта."Самое важное направление развития Омской области – повышение качества жизни населения. Стратегические цели по данному направлению подразделяются по нескольким ключевым сферам. Речь про развитие инфраструктуры во всех социальных отраслях, в частности, в здравоохранении, образовании и культуре", - отметили в облправительстве.По результатам реализации стратегии к 2030 году объем инвестиций в основной капитал вырастет на треть, объемы обрабатывающих производств – на 42%, производство продукции сельского хозяйства – на 38%.
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60
экономика, александр бурков, омская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Александр Бурков, Омская область, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
07:06 13.10.2022
 
Бурков утвердил стратегию развития Омской области до 2030 года

Губернатор Александр Бурков утвердил стратегию развития Омской области до 2030 года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков утвердил стратегию развития региона до 2030 года: область должна стать крупнейшим в Сибири транспортно-логистическим центром с ориентиром на страны Азии и Ближнего Востока, сообщает в четверг облправительство.
"Стратегический для Омской области документ мы создавали сообща - в его разработке участвовали федеральные и региональные эксперты, члены регионального кабмина, ученые, представители бизнес-сообщества, промышленности, строительной отрасли и общественных организаций", - отметил глава региона на заседании правительства области.
Основными стратегическими ориентирами Омской области определены три направления. Это создание конкурентоспособной экономики региона, реализация возможностей Омской области в качестве транспортно-логистического центра и повышение качества жизни населения. Итоговый документ разработали на основе федерального и регионального законодательства, методических рекомендаций Минэкономразвития России с учетом положений отраслевых стратегий федерального уровня по разным направлениям.
Так, сделать экономику региона конкурентоспособной предполагается за счет обрабатывающих производств и агропромышленного комплекса. Прежде всего речь идет о создании в регионе импортозамещающих производств. Это малотоннажная нефтехимия, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, в планах модернизация производств и технологических процессов, диверсификация оборонных предприятий.
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Логистический потенциал области будет реализован через ряд проектов по созданию транспортно-логистического хаба. Это строительство аэропорта "Омск-Федоровка", северного обхода Омска, логистического парка "Солнечный". Также приоритет отдан развитию и модернизации сети автомобильных дорог, внутренних водных путей и железнодорожной инфраструктуры, расширению маршрутной сети воздушного транспорта.
"Самое важное направление развития Омской области – повышение качества жизни населения. Стратегические цели по данному направлению подразделяются по нескольким ключевым сферам. Речь про развитие инфраструктуры во всех социальных отраслях, в частности, в здравоохранении, образовании и культуре", - отметили в облправительстве.
По результатам реализации стратегии к 2030 году объем инвестиций в основной капитал вырастет на треть, объемы обрабатывающих производств – на 42%, производство продукции сельского хозяйства – на 38%.
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ЭкономикаАлександр БурковОмская областьМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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