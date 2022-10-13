https://ria.ru/20221013/stepashin-1823562381.html
Степашин оценил возможность участия Путина на выборах в 2024 году
Степашин оценил возможность участия Путина на выборах в 2024 году - РИА Новости, 13.10.2022
Степашин оценил возможность участия Путина на выборах в 2024 году
Президенту РФ Владимиру Путину нет сейчас замены и ему придется остаться, хочет он этого или нет, особенно в ситуации частичной мобилизации, считает бывший... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T03:33
2022-10-13T03:33
2022-10-13T03:46
политика
владимир путин
сергей степашин
россия
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину нет сейчас замены и ему придется остаться, хочет он этого или нет, особенно в ситуации частичной мобилизации, считает бывший председатель правительства Сергей Степашин.Он отметил, что тоже считает, что "вечно нельзя быть руководителем страны", но в данном случае Путину нужно остаться на посту.Четвертый президентский срок Путина начался 7 мая 2018 года. Следующие выборы президента России состоятся в 2024 году. Согласно Конституции РФ, Путин может избираться на новый срок. Соответствующие поправки в Конституцию РФ были внесены в 2020 году.
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политика, владимир путин, сергей степашин, россия
Политика, Владимир Путин, Сергей Степашин, Россия
03:33 13.10.2022 (обновлено: 03:46 13.10.2022)
Степашин оценил возможность участия Путина на выборах в 2024 году
Степашин о выборах в 2024 году: очевидно, что сейчас никакой замены Путину быть не может
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину нет сейчас замены и ему придется остаться, хочет он этого или нет, особенно в ситуации частичной мобилизации, считает бывший председатель правительства Сергей Степашин.
"Наверное, многие думали, что через два года надо ли идти Путину в президенты или нет, я тоже об этом думал. Но сейчас совершенно очевидно, что никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации, по сути дела активных боевых действий против НАТО и американцев", - сказал Степашин в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что тоже считает, что "вечно нельзя быть руководителем страны", но в данном случае Путину нужно остаться на посту.
"Мы не должны повторять 1917 год, когда ближайшее окружение Николая II по сути дела его предало. Я считаю, что Путину придется, хочет или не хочет, свой крест пронести еще, до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир", - подчеркнул Степашин.
Четвертый президентский срок Путина начался 7 мая 2018 года. Следующие выборы президента России состоятся в 2024 году. Согласно Конституции РФ, Путин может избираться на новый срок. Соответствующие поправки в Конституцию РФ были внесены в 2020 году.