https://ria.ru/20221013/stepashin-1823562381.html

Степашин оценил возможность участия Путина на выборах в 2024 году

Степашин оценил возможность участия Путина на выборах в 2024 году - РИА Новости, 13.10.2022

Степашин оценил возможность участия Путина на выборах в 2024 году

Президенту РФ Владимиру Путину нет сейчас замены и ему придется остаться, хочет он этого или нет, особенно в ситуации частичной мобилизации, считает бывший... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T03:33

2022-10-13T03:33

2022-10-13T03:46

политика

владимир путин

сергей степашин

россия

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину нет сейчас замены и ему придется остаться, хочет он этого или нет, особенно в ситуации частичной мобилизации, считает бывший председатель правительства Сергей Степашин.Он отметил, что тоже считает, что "вечно нельзя быть руководителем страны", но в данном случае Путину нужно остаться на посту.Четвертый президентский срок Путина начался 7 мая 2018 года. Следующие выборы президента России состоятся в 2024 году. Согласно Конституции РФ, Путин может избираться на новый срок. Соответствующие поправки в Конституцию РФ были внесены в 2020 году.

https://ria.ru/20220519/putin-1789448634.html

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политика, владимир путин, сергей степашин, россия