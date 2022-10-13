18:00 13.10.2022 (обновлено: 18:14 13.10.2022)
Украина получила 150 терминалов Starlink от правительства Польши
Глава Минцифры Украины Федоров сообщил о получении от Польши 150 терминалов Starlink
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство Польши передало для Украины 150 терминалов спутниковой связи Starlink, которые уже доставлены в Харьковскую область, сообщил в четверг украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"150 терминалов Starlink уже в Харьковской области. Пока мобильные операторы и интернет-провайдеры отстраивают базовую телеком-инфраструктуру, Starlink позволяет наладить резервную связь... Кстати, эти Starlink Украине передало польское правительство", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
В пятницу бизнесмен Илон Маск отказался комментировать публикацию Financial Times о жалобах украинских военных на перебои со Starlink на передовой, но посчитал, во сколько его компании обходится обеспечение Украины интернет-связью по этой системе.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.
Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.