Рейтинг@Mail.ru
Украина получила 150 терминалов Starlink от правительства Польши - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/starlink-1823813606.html
Украина получила 150 терминалов Starlink от правительства Польши
Украина получила 150 терминалов Starlink от правительства Польши - РИА Новости, 13.10.2022
Украина получила 150 терминалов Starlink от правительства Польши
Правительство Польши передало для Украины 150 терминалов спутниковой связи Starlink, которые уже доставлены в Харьковскую область, сообщил в четверг украинский... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:00
2022-10-13T18:14
в мире
михаил федоров
технологии
илон маск
украина
польша
spacex
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151701/22/1517012273_0:147:2808:1726_1920x0_80_0_0_b612d0f7b47a86aa2b1a779dc543cc1a.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство Польши передало для Украины 150 терминалов спутниковой связи Starlink, которые уже доставлены в Харьковскую область, сообщил в четверг украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров."150 терминалов Starlink уже в Харьковской области. Пока мобильные операторы и интернет-провайдеры отстраивают базовую телеком-инфраструктуру, Starlink позволяет наладить резервную связь... Кстати, эти Starlink Украине передало польское правительство", - написал Федоров в своем Telegram-канале.В пятницу бизнесмен Илон Маск отказался комментировать публикацию Financial Times о жалобах украинских военных на перебои со Starlink на передовой, но посчитал, во сколько его компании обходится обеспечение Украины интернет-связью по этой системе.Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
https://ria.ru/20221013/nyu-york-1823559850.html
https://ria.ru/20221012/odessa-1823410182.html
украина
польша
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151701/22/1517012273_156:0:2651:1871_1920x0_80_0_0_78a69f33e534be67891f4f81a0712bb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил федоров, технологии, илон маск, украина, польша, spacex, харьковская область
В мире, Михаил Федоров, Технологии, Илон Маск, Украина, Польша, SpaceX, Харьковская область
18:00 13.10.2022 (обновлено: 18:14 13.10.2022)
 
Украина получила 150 терминалов Starlink от правительства Польши

Глава Минцифры Украины Федоров сообщил о получении от Польши 150 терминалов Starlink

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство Польши передало для Украины 150 терминалов спутниковой связи Starlink, которые уже доставлены в Харьковскую область, сообщил в четверг украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"150 терминалов Starlink уже в Харьковской области. Пока мобильные операторы и интернет-провайдеры отстраивают базовую телеком-инфраструктуру, Starlink позволяет наладить резервную связь... Кстати, эти Starlink Украине передало польское правительство", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
02:30
В США предупредили о превращении Нью-Йорка в "пыль" из-за действий ВСУ
В пятницу бизнесмен Илон Маск отказался комментировать публикацию Financial Times о жалобах украинских военных на перебои со Starlink на передовой, но посчитал, во сколько его компании обходится обеспечение Украины интернет-связью по этой системе.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.
Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
Рабочий заклеивает портрет Илона Маска на билборде в Одессе, Украина
Вчера, 15:42Специальная военная операция на Украине
В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов
 
В миреМихаил ФедоровТехнологииИлон МаскУкраинаПольшаSpaceXХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала