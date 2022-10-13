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Спецоперация, 13 октября: 20 российских военных возвращены с Украины - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823867028.html
Спецоперация, 13 октября: 20 российских военных возвращены с Украины
Спецоперация, 13 октября: 20 российских военных возвращены с Украины - РИА Новости, 13.10.2022
Спецоперация, 13 октября: 20 российских военных возвращены с Украины
В четверг в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 20 российских военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T22:14
2022-10-13T22:14
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
владимир путин
украина
россия
киев
нато
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В четверг в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 20 российских военных, сообщили в Минобороны РФ.Ход операцииРоссийские системы ПВО перехватили 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня "HIMARS" и украинских "Ольха" в ЛНР и Херсонской области, а также сбили 10 американских противорадиолокационных ракет HARM, сообщили в Минобороны РФ.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки уничтожили пять складов боеприпасов в ДНР, а также в Запорожской и Николаевской областях. Вооруженные силы РФ уничтожили в Харьковской области и ЛНР более 100 боевиков Украины, отразив все атаки украинских войск.Отмечается, что на Краснолиманском направлении подразделения войск Украины предприняли очередную попытку силами до двух батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец для овладения населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики. Огнем российской артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил, добавляется в сообщении.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили четыре украинских пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 164-х районах, сообщили в четверг в Минобороны.В среду воздушная тревога была объявлена в Киеве и области, сообщала местная администрация.Украинские СМИ сообщали также о сигнале тревоги в южных Одесской и Николаевских областях, в центральных Кировоградской и Черкасской области, а также соседних с Киевской Житомирской и Черниговской областях, на севере страны. Также тревога звучала в Харьковской области, Запорожье, Тернопольской области.Куратор Главного управления разведки Украины дал задание заложить взрывное устройство у одной из школ в Мелитополе. В результате теракта никто пострадал, рассказал РИА Новости задержанный российскими силовиками агент ГУР Роман Зубарев.Украина не обсуждаласьПрезидент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган провели переговоры на саммите СВМДА и СНГ, однако тема Украины не поднималась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что лидеры не обсуждали идею Анкары по поводу организации пятисторонних переговоров РФ, США, Франции, Германии и Великобритании по Украине.Помощник президента РФ Юрий Ушаков позже заявил, что российская сторона никогда не слышала от президента Турции предложений об организации такой встречи, а информация о ней возникала только в СМИ. Он добавил, что нельзя делать политические выводы из того, что Эрдоган на встрече с президентом РФ не поднял тему конфликта на Украине.При этом Россия не отказывается и не отказывалась ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив никто не предлагает, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Как заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, США не намерены вести переговоры с Россией от лица Украины об урегулировании украинского кризиса, это должны делать непосредственно Киев и Москва.Переговоры Путина и президента США Джо Байдена на площадке G20 не инициировали ни Россия, ни США, сообщил Песков.НАТО поставит Киеву больше систем ПВОУчастники заседания контактной группы по Украине договорились поставлять Киеву больше систем ПВО, а также продолжить поддерживать Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг перед началом второго дня заседаний глав минобороны альянса в Брюсселе.Он добавил, что НАТО поможет в обеспечении Украины всем необходимым для ведения действий зимой. При этом генсек альянса отметил, что НАТО не является стороной конфликта на Украине, но продолжит поддержку Киева, пока это необходимо.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также заявил о прогрессе в обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами признался, что за взрывами в Крыму и Белгороде стоит украинское государство, при этом уточнив, что по полуострову удары наносятся для того, чтобы нанести ущерб боеспособности армии России.
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Применение модернизированного боеприпаса "Ланцет". Видео Минобороны РФ
Применение модернизированного боеприпаса "Ланцет". Видео Минобороны РФ
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в мире, дмитрий кулеба, владимир путин, украина, россия, киев, нато, вооруженные силы рф, снг, реджеп тайип эрдоган, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Украина, Россия, Киев, НАТО, Вооруженные силы РФ, СНГ, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
22:14 13.10.2022
 

Спецоперация, 13 октября: 20 российских военных возвращены с Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В четверг в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 20 российских военных, сообщили в Минобороны РФ.

Ход операции

Российские системы ПВО перехватили 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня "HIMARS" и украинских "Ольха" в ЛНР и Херсонской области, а также сбили 10 американских противорадиолокационных ракет HARM, сообщили в Минобороны РФ.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки уничтожили пять складов боеприпасов в ДНР, а также в Запорожской и Николаевской областях. Вооруженные силы РФ уничтожили в Харьковской области и ЛНР более 100 боевиков Украины, отразив все атаки украинских войск.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении подразделения войск Украины предприняли очередную попытку силами до двух батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец для овладения населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики. Огнем российской артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил, добавляется в сообщении.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили четыре украинских пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 164-х районах, сообщили в четверг в Минобороны.
В среду воздушная тревога была объявлена в Киеве и области, сообщала местная администрация.
Украинские СМИ сообщали также о сигнале тревоги в южных Одесской и Николаевских областях, в центральных Кировоградской и Черкасской области, а также соседних с Киевской Житомирской и Черниговской областях, на севере страны. Также тревога звучала в Харьковской области, Запорожье, Тернопольской области.
Куратор Главного управления разведки Украины дал задание заложить взрывное устройство у одной из школ в Мелитополе. В результате теракта никто пострадал, рассказал РИА Новости задержанный российскими силовиками агент ГУР Роман Зубарев.

Украина не обсуждалась

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган провели переговоры на саммите СВМДА и СНГ, однако тема Украины не поднималась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что лидеры не обсуждали идею Анкары по поводу организации пятисторонних переговоров РФ, США, Франции, Германии и Великобритании по Украине.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков позже заявил, что российская сторона никогда не слышала от президента Турции предложений об организации такой встречи, а информация о ней возникала только в СМИ. Он добавил, что нельзя делать политические выводы из того, что Эрдоган на встрече с президентом РФ не поднял тему конфликта на Украине.
При этом Россия не отказывается и не отказывалась ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив никто не предлагает, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Как заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, США не намерены вести переговоры с Россией от лица Украины об урегулировании украинского кризиса, это должны делать непосредственно Киев и Москва.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Переговоры Путина и президента США Джо Байдена на площадке G20 не инициировали ни Россия, ни США, сообщил Песков.

НАТО поставит Киеву больше систем ПВО

Участники заседания контактной группы по Украине договорились поставлять Киеву больше систем ПВО, а также продолжить поддерживать Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг перед началом второго дня заседаний глав минобороны альянса в Брюсселе.
Он добавил, что НАТО поможет в обеспечении Украины всем необходимым для ведения действий зимой. При этом генсек альянса отметил, что НАТО не является стороной конфликта на Украине, но продолжит поддержку Киева, пока это необходимо.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также заявил о прогрессе в обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами признался, что за взрывами в Крыму и Белгороде стоит украинское государство, при этом уточнив, что по полуострову удары наносятся для того, чтобы нанести ущерб боеспособности армии России.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаВладимир ПутинУкраинаРоссияКиевНАТОВооруженные силы РФСНГРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
 
 
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