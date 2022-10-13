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Российские военные уничтожили пять украинских арсеналов - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили пять украинских арсеналов
Российские военные уничтожили пять украинских арсеналов - РИА Новости, 13.10.2022
Российские военные уничтожили пять украинских арсеналов
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки уничтожили пять складов боеприпасов в ДНР, а также в Запорожской и... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:42
2022-10-13T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки уничтожили пять складов боеприпасов в ДНР, а также в Запорожской и Николаевской областях, сообщили в четверг в Минобороны России."Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Васюковка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка, Гуляйполе, Новопавловка Запорожской области и Солончаки Николаевской области", - сообщили в Минобороны.
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россия
донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
14:42 13.10.2022
 
Российские военные уничтожили пять украинских арсеналов

Минобороны: российские военные уничтожили пять складов ВСУ в трех районах

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкАэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки уничтожили пять складов боеприпасов в ДНР, а также в Запорожской и Николаевской областях, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Васюковка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка, Гуляйполе, Новопавловка Запорожской области и Солончаки Николаевской области", - сообщили в Минобороны.
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Вчера, 14:24Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаНиколаевская областьВооруженные силы РФ
 
 
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