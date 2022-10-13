https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823732980.html
Российские военные уничтожили пять украинских арсеналов
Российские военные уничтожили пять украинских арсеналов - РИА Новости, 13.10.2022
Российские военные уничтожили пять украинских арсеналов
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки уничтожили пять складов боеприпасов в ДНР, а также в Запорожской и... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:42
2022-10-13T14:42
2022-10-13T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки уничтожили пять складов боеприпасов в ДНР, а также в Запорожской и Николаевской областях, сообщили в четверг в Минобороны России."Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Васюковка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка, Гуляйполе, Новопавловка Запорожской области и Солончаки Николаевской области", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221013/samolety-1823723791.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили пять украинских арсеналов
Минобороны: российские военные уничтожили пять складов ВСУ в трех районах