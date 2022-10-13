https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823732980.html

Российские военные уничтожили пять украинских арсеналов

Российские военные уничтожили пять украинских арсеналов - РИА Новости, 13.10.2022

Российские военные уничтожили пять украинских арсеналов

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки уничтожили пять складов боеприпасов в ДНР, а также в Запорожской и... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:42

2022-10-13T14:42

2022-10-13T14:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

николаевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки уничтожили пять складов боеприпасов в ДНР, а также в Запорожской и Николаевской областях, сообщили в четверг в Минобороны России."Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Васюковка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка, Гуляйполе, Новопавловка Запорожской области и Солончаки Николаевской области", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20221013/samolety-1823723791.html

россия

донецкая народная республика

николаевская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, николаевская область, вооруженные силы рф