https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823728143.html

Российские военные поразили четыре украинских пункта управления

Российские военные поразили четыре украинских пункта управления - РИА Новости, 13.10.2022

Российские военные поразили четыре украинских пункта управления

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили четыре украинских пункта управления, 52 артиллерийских... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:29

2022-10-13T14:29

2022-10-13T14:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили четыре украинских пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 164-х районах, сообщили в четверг в Минобороны."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20221013/ataki-1823723895.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, безопасность