https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823728143.html
Российские военные поразили четыре украинских пункта управления
Российские военные поразили четыре украинских пункта управления - РИА Новости, 13.10.2022
Российские военные поразили четыре украинских пункта управления
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили четыре украинских пункта управления, 52 артиллерийских... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:29
2022-10-13T14:29
2022-10-13T14:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили четыре украинских пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 164-х районах, сообщили в четверг в Минобороны."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221013/ataki-1823723895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные поразили четыре украинских пункта управления
Минобороны: российские военные поразили 52 артиллерийских подразделения ВСУ