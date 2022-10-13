Рейтинг@Mail.ru
Российские военные поразили четыре украинских пункта управления - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823728143.html
Российские военные поразили четыре украинских пункта управления
Российские военные поразили четыре украинских пункта управления - РИА Новости, 13.10.2022
Российские военные поразили четыре украинских пункта управления
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили четыре украинских пункта управления, 52 артиллерийских... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:29
2022-10-13T14:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817825044_0:167:3165:1947_1920x0_80_0_0_07096ad2bec364ca25afdd34176d8519.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили четыре украинских пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 164-х районах, сообщили в четверг в Минобороны."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221013/ataki-1823723895.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817825044_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_18452dc53746451c3b20db2a8094bbc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
14:29 13.10.2022
 
Российские военные поразили четыре украинских пункта управления

Минобороны: российские военные поразили 52 артиллерийских подразделения ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета
Работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Работа артиллерийского расчета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили четыре украинских пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 164-х районах, сообщили в четверг в Минобороны.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах", - сообщили в Минобороны.
Военнослужащие во время тактических учений - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
14:24Специальная военная операция на Украине
Российские силы отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала